В самый холодный вечер Эстония производила только половину электричества, которое потребляла

Нарвские электростанции вышли на полную мощность

С наступлением холодов спрос на электроэнергию в Балтии и Скандинавии повысился, а цена выросла. Не смотря на дорогие квоты на выброс углекислого газа, в такой ситуации есть экономический смысл запускать в работу нарвские электростанции, которые в более теплое время простаивают.

“Тепловые электростанции Eesti Energia работают постоянно, но с разной нагрузкой - в отличие от наших ветряных или солнечных парков, они управляемы, - уточнил председатель правления Enefit Power Андрес Вайнола. - В середине прошлой недели, когда потребление было высоким во всем регионе из-за холодной погоды, а производство возобновляемой энергии было низким из-за погодных условий, Enefit Power вывела электростанции на полную мощность, то есть 1000+ МВт. Мы также выполнили ожидания государства как собственника в отношении надежности поставок.

Однако в летние месяцы, когда потребление низкое, достаточно ветра и солнца. Мы уже можем увидеть ситуацию прошлым летом, когда большая часть электроэнергии поступает из возобновляемых источников, а станции в Нарве работают с минимальной нагрузкой”.

Руководитель электростанций также добавляет, что спрос и цена на электроэнергию растут, когда погода становится холоднее, а ветер стихает, а также при сбоях в сети между странами.

Мощностей в Эстонии хватает на среднее потребление. А на пиковое?

Самым морозным днем за последнее время была суббота 16 января - по данным Службы погоды, ночью в Нарве температура опускалась до -20,7 градусов. Хотя нарвские электростанции работали, в этот день в разные часы Эстония закупала за границей от четверти до почти половины электроэнергии. Утром резко выросла выработка на сланцевых электростанциях и уменьшился импорт энергии, после 17 часов электростанции “убавили”, а потребление падало медленно, и почти половину энергии потребители Эстонии получали из-за границы - около 700 МВт из общего потребления примерно 1400 МВт (по информации латвийского сетевого оператора AST).

По данным биржи электроэнергии стран Скандинавии и Балтии NordPool, 16 января средняя цена электричества составляла 62,47 евро за МВт-ч, это несколько ниже, чем накануне, в рабочие дни. Самое серьезное подорожание было в четверг 14 января, когда утром цена кратковременно подскакивала до 120 евро. В целом, именно в эти холодные дни на бирже держатся самые высокие цены на электричество за последние месяцы.

Кстати, в ночь на пятницу, когда потребление уже падало, в Эстонии производилось 1052 МВт энергии (93,5% - на тепловых электростанциях), а из-за границы поступало только 50 МВт, то есть энергии было достаточно.

Так хватает ли мощностей Eesti Energia на всю Эстонию?