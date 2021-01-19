Вт, 19.01.2021
Как премьер-министр я не принимал никаких злонамеренных или заведомо неправильных решений. Юри Ратас
Юри Ратас
  • Rus.Postimees.ee
  • Ида-Виру
  • В самый холодный вечер Эстония производила только половину электричества, которое потребляла
4 мин для прочтения

В самый холодный вечер Эстония производила только половину электричества, которое потребляла

Солнечные панели в зимних условиях справляются со своей задачей заметно хуже. В данном случае нужно добавить, что эта ферма еще не подключена к сети, поэтому снег не убирали. ФОТО: Андрей Зайцев. Фото из частного архива

С наступлением холодов Eesti Energia запустила в работу все имеющиеся электростанции, а на прошлой неделе вывела их на полную мощность. Тем не менее, значительную часть потребляемой энергии Эстония закупает за границей, а вечером 16 января, когда на улице было около -20 градусов, доля импорта в течение нескольких часов составляла около половины всего потребляемого электричества.

Нарвские электростанции вышли на полную мощность

С наступлением холодов спрос на электроэнергию в Балтии и Скандинавии повысился, а цена выросла. Не смотря на дорогие квоты на выброс углекислого газа, в такой ситуации есть экономический смысл запускать в работу нарвские электростанции, которые в более теплое время простаивают.

“Тепловые электростанции Eesti Energia работают постоянно, но с разной нагрузкой - в отличие от наших ветряных или солнечных парков, они управляемы, - уточнил председатель правления Enefit Power Андрес Вайнола. - В середине прошлой недели, когда потребление было высоким во всем регионе из-за холодной погоды, а производство возобновляемой энергии было низким из-за погодных условий, Enefit Power вывела электростанции на полную мощность, то есть 1000+ МВт. Мы также выполнили ожидания государства как собственника в отношении надежности поставок.

Однако в летние месяцы, когда потребление низкое, достаточно ветра и солнца. Мы уже можем увидеть ситуацию прошлым летом, когда большая часть электроэнергии поступает из возобновляемых источников, а станции в Нарве работают с минимальной нагрузкой”.

Руководитель электростанций также добавляет, что спрос и цена на электроэнергию растут, когда погода становится холоднее, а ветер стихает, а также при сбоях в сети между странами.

Мощностей в Эстонии хватает на среднее потребление. А на пиковое?

Самым морозным днем за последнее время была суббота 16 января - по данным Службы погоды, ночью в Нарве температура опускалась до -20,7 градусов. Хотя нарвские электростанции работали, в этот день в разные часы Эстония закупала за границей от четверти до почти половины электроэнергии. Утром резко выросла выработка на сланцевых электростанциях и уменьшился импорт энергии, после 17 часов электростанции “убавили”, а потребление падало медленно, и почти половину энергии потребители Эстонии получали из-за границы - около 700 МВт из общего потребления примерно 1400 МВт (по информации латвийского сетевого оператора AST).

По данным биржи электроэнергии стран Скандинавии и Балтии NordPool, 16 января средняя цена электричества составляла 62,47 евро за МВт-ч, это несколько ниже, чем накануне, в рабочие дни. Самое серьезное подорожание было в четверг 14 января, когда утром цена кратковременно подскакивала до 120 евро. В целом, именно в эти холодные дни на бирже держатся самые высокие цены на электричество за последние месяцы.

Кстати, в ночь на пятницу, когда потребление уже падало, в Эстонии производилось 1052 МВт энергии (93,5% - на тепловых электростанциях), а из-за границы поступало только 50 МВт, то есть энергии было достаточно.

Так хватает ли мощностей Eesti Energia на всю Эстонию?

“В выходные дни потребность в электроэнергии всегда ниже, чем в рабочую неделю. Elering - системный оператор в Эстонии, отвечающий за безопасность электроснабжения, - отвечает Андрес Вайнола. - Надежность поставок в общих чертах делится на две части: внешние подключения и внутренние производственные мощности. Владелец попросил нас оставить управляемую производственную мощность в рабочем состоянии для покрытия среднего потребления в Эстонии (1000 МВт).

В часы пик спрос может достигать 1500 МВт, и в этом случае мы зависим от работы внешних подключений и продолжения подачи электроэнергии в рыночную зону”.

Возобновляемая энергия: уже много, но еще очень нестабильно

Развитие возобновляемой энергетики продолжается, только за прошлый год ее выработка выросла на 14%, и, по предварительным данным, составила больше 40% всей энергии в Эстонии. При этом производство всей энергии в сумме сократилось за год на четверть и соответственно выросли закупки энергии за границей.

К возобновляемой энергии относят и электричество, вырабатываемое при сжигании древесины на тепловых электростанциях. Если говорить только об электичестве, вырабатываемом ветром, то его вклад в энергобаланс каждый день разный - бывает, до половины потребностей Эстонии покрывает энергия ветра. А в тот же морозный день 16 января к вечеру ветер почти стих, и более 99% энергии производили теплоэлектростанции.

Лидер Нарвского энергопрофсоюза Андрей Зайцев обращает внимание на то, что ветрогенератор и солнечную панель нельзя включить или выключить по необходимости, в отличие от тепловой электростанции. Поэтому в самые холодные дни надеяться на них нельзя.

“Пока никто альтернативы у нас не придумал, свой Никола Тесла не родился, никакие возобновляемые источники энергии не смогут обеспечить бесперебойное снабжение”, - говорит он.

Лидер Нарвского энергопрофсоюза также уверен, что запланированное отключение стран Балтии от БРЭЛЛ (энергосистемы Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы) может еще больше снизить стабильность энергоснабжения - ведь сейчас недостающее в пиковые моменты электричество попадает к нам в том числе из России.

Руководитель Enefit Power согласен с тем, что без тепловых электростанций сейчас не обойтись, но это не отменяет развитие возобновляемой энергетики:

“Потребность в контролируемых электростанциях будет сохраняться, по крайней мере, до тех пор, пока не будет крупных накопителей возобновляемой энергии. И сейчас, и в ближайшие годы ключевым словом, безусловно, является разнообразие видов топлива. Например, электростанция Аувере и Балтийская электростанция на прошлой неделе произвели из древесных отходов больше возобновляемой энергии, чем все ветряные электростанции в Эстонии. Также увеличилась доля сланцевого газа в производстве электроэнергии. Enefit Power специализируется на производстве жидкого топлива, а оставшийся после процесса газ используется для производства электроэнергии. Это также помогает снизить углеродоемкость при производстве электроэнергии”.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back