ФБК: дворец Путина был перепродан и через Латвию

Ключевым учреждением, через которое проходили деньги для строительства дворца Путина, был банк «Россия». Однако в схеме также имелся и «латвийский след», хоть и всего единожды, рассказал Албуров:

«Компания, владевшая дворцом, на свой счет в Латвии приняла оплату за продажу объекта другой компании.

Это было весьма регулярное переписывание дворца с одной компании на другую, и один раз это проходило через латвийскую юрисдикцию - это был банк, связанный с Ротенбергами (ныне не существующий) - СМП, или его латвийский филиал SMP.

»СМП Банк« в России ФОТО: SCANPIX

После того, как с полной серьезностью нависла санкционная угроза, все офшорные компании, участвующие в финансировании этого дворца Путина, изменили схему работы - стали регистрировать счета не в Европе и не на Карибах, а в российских банках. Это было нужно, чтобы никакие иностранные финансовые регуляторы до них не смогли добраться.

Друг Путина, а также главный собственник банка »Россия« Юрий Ковальчук, да и сам банк - это, как мы обнаружили, бэк-офис коррупционной империи Путина. Люди, занимающиеся техническими вопросами».

Латвийский SMP Bank являлся дочерним предприятием российского банка «Северный морской путь» (СМП). После аннексии Крыма в 2014-м и введения санкций в отношении России СМП перестал владеть SMP Bank, а само кредитное учреждение сменило название и стало называться Meridian Trade Bank. В 2018-м на него был наложен штраф за нарушение законодательства по борьбе с легализацией теневых капиталов. С 2020-го учреждение снова сменило название - на AS Industra Bank. Rus.lsm.lv

«Надо понимать, что Владимир Путин, десятки лет находясь у власти, выработал весьма простую формулу. На него не должно быть записано вообще ничего! Если мы посмотрим на его налоговую декларацию, то увидим там, условно говоря, »запорожец« и прицеп для перевозки бревен... И это все! Формально у Владимира Путина больше ничего и нет. Но это не значит, что он не может записывать свое имущество на других лиц. Сама компания, которая владеет дворцом, записана на некое акционерное общество, владельцы которого вообще неизвестны».

Как повторил Георгий Албуров, необходимо четко понимать, что никогда не удастся отыскать документы, в которых собственником дорогого имущества будет указан именно Путин. Именно для этого на него работают сотни юристов. Однако множество фактов указывают, что, кроме президента, никто в России «и близко не может владеть этим дворцом».

Напомним, во вторник, 19 января, на канале Алексея Навального в YouTube был выложен фильм-расследование «Дворец для Путина. История самой большой взятки», в которой рассказывается как о приходе к власти Владимира Путина, его мошеннических схемах для нечестного заработка, так и об огромном дворце стоимостью в миллиарды долларов, который, по версии ФБК, принадлежит Путину.