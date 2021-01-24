Паэт: Россия прибегла к неадекватным обвинениям в адрес Эстонии

Так Паэт прокомментировал выступление российского дипломата Дмитрия Полянского.

"К сожалению, на заседании Совбеза ООН на высоком уровне Россия снова вела себя по старой дурной традиции, то есть пыталась бросать неадекватные обвинения в адрес докладчика - в данном случае Эстонии - вместо того, чтобы искать решение реальной проблемы", - написал Паэт в социальных сетях.

"Заседание было предусмотрено для обсуждения трагической ситуации в Белоруссии, где уже нескольких месяцев длятся беспорядки, а режим Лукашенко применяет репрессии против своего народа. Однако вместо того, чтобы говорить о реальной проблеме, российский представитель оклеветал Эстонию, представив абсурдные утверждения, будто бы говорящие по-русски не могут в Эстонии высказывать в прессе свои подлинные настроения, а их высказывания подвергают жесткой цензуре", - продолжает Паэт.

"Кроме того, представитель России счел, что международное внимание должно быть уделено свободе СМИ в Эстонии, и заявил, что в Эстонии имеет место грубое нарушение прав русскоязычного национального меньшинства", - отметил политик.

"Эта ложь российского представителя особенно гротескна в ситуации, когда российский режим вчера арестовал не менее 3100 человек в ходе протестов по всей России, а полиция применила жестокое насилие против людей. Плюс недавний арест лидера оппозиции Навального и поддержка режима Лукашенко в Белоруссии".