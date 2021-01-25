Хельме-Каллас: вы хотите сделать из Ида-Вирумаа Крым?

Каллас перед голосованием отвечала на вопросы депутатов Рийгикогу. Среди прочих, свой вопрос задал и вице-председатель EKRE Март Хельме. «Я вас слушал, но, как правило, ответов не получил. Хочу получить ответ, какие планы у коалиции на Ида-Вирумаа? Вы говорите, что там возникнет 10 000 новых безработных: вы хотите сделать из Ида-Вирумаа Крым?» - спросил Хельме.

Каллас сказала, что Ида-Вирумаа является для них важной темой. «Есть различные возможности, чтобы там появились рабочие места. Нужна индустрия, которой нужны рабочие руки. Мы знаем, что промышленность заинтересована, чтобы инвестировать туда. Следует этим активно заниматься. Запугивать потерей рабочего места неразумно, не делайте этого. Необходимо, чтобы этот регион по-прежнему был частью Эстонии, но в то же время мы не можем игнорировать мировую политику, которая делает бессмысленным производство ископаемого топлива», - ответила Каллас.

«Я уже давно слышал, как мы создадим новые места и т. д. Убедите меня, что у вас есть решения?» - возразил Хельме.

«Вы сами были в правительстве два года, эти упреки вам следовало бы предъявить самому себе» - парировала Каллас.