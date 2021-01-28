Чт, 28.01.2021
Это вызвало настолько значительный раскол в обществе, что у нас больше не было четкого желания продолжать эту тему. Майлис Репс
Майлис Репс
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  • Спутник V неприемлем для Эстонии, но никто не запрещает им прививаться
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Спутник V неприемлем для Эстонии, но никто не запрещает им прививаться
Студия Postimees

  • Эстония не будет делать разницы между привитыми разными вакцинами
  • Вакцинация не остановится, но никогда ни в чем нельзя быть уверенным
  • Возможно, что жители Ида-Вирумаа изменят свое мнение о вакцинах ЕС
  • Эстония идет по пути соблюдения законов ЕС – никаких отклонений!

Производители не справляются с поставками вакцины, появляется все больше ограничений и предостережений, в том числе о неэффективности препарата против новых мутаций Covid-19. Рассматриваются ли в Эстонии какие-то альтернативы?

На вопросы Rus.Postimees ответила в прямом эфире главный специалист Департамента здоровья Ирина Филиппова. Смотрите интервью в повторе!

Выдержки из беседы:

– Насколько мы можем быть уверены, что вакцинация не остановится и принесет плоды? Если ли возможность форсировать процесс вакцинирования?

– В этой жизни никогда ни в чем нельзя быть уверенным. Даже самые надежные планы не всегда воплощаются в жизнь. Мы очень надеемся, что производители вакцин будут поставлять нам вакцину в соответствии с нашими заказами.

Если будут отклонения, придется корректировать планы, но вакцинация ни в коем случае не остановится.

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– Рассматриваются ли какие-то альтернативы? На днях вы заявили в Нарве, что придется подумать и о Спутнике V…

– Я такого не заявляла.

На данный момент Спутник V не имеет разрешения в ЕС. К сожалению, этот вариант неприемлем для Эстонии.

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– При этом Спутник V зарегистрирован уже в нескольких странах, не пора и нам задуматься об этой вакцине?

– Эстония идет по пути соблюдения законов ЕС, без каких-либо отклонений от этого.

– Может ли Эстония хотя бы теоретически пойти по пути Венгрии и зарегистрировать Спутник V самостоятельно? Или мы можем говорить только о регистрации через ЕС – в лучшем случае к осени…

– Пока мы опираемся на договоры с другими фирмами, которые имеют лицензию в ЕС. И мы очень надеемся, что эти поставки будут продолжаться.

По большому счету, AstraZeneca и Спутник V схожи по технологии (векторные вакцины) и проводят совместные лабораторные испытания.

– Доктор Попов заявил в студии Postimees, что если какой-то препарат доказал свою безопасность и эффективность, то было бы большим грехом не использовать это лекарство. Поскольку Спутник V зарегистрирован уже в нескольких странах, не пора ли обсудить этот вопрос в Эстонии?

– Если Спутник V будет ходатайствовать о лицензии в ЕС, то, конечно же, все залицензированные вакцины будут для нас равны и можно будет рассмотреть этот вариант. Дело в том, что правила ЕС обеспечивают безопасность лекарства, поэтому мы исходим именно из этих правил.

Эстония намерена совершенно одинаково относиться к людям, провакцинированным Спутником V и вакцинами ЕС. Отмена ограничений (например, требования о карантине) будет в равной степени касаться и тех и других.

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Речь идет об отмене карантинных мер для тех, кто провакцинирован, хотя данное решение пока еще не принято на уровне правительства.

– Фактически это означает, что если житель Эстонии умудрится по собственной инициативе привиться Спутником V, то он будет признан в Эстонии безопасным и получит поблажки – наравне с теми, кто был привит вакцинами ЕС?

– Вероятно, это будет именно так, когда соответствующее решение будет принято на уровне правительства. Такое решение сейчас обсуждается.

– Что касается узаконивания вакцины Спутник V в Эстонии, то сейчас мы можем говорить только о регистрации через ЕС, а этот процесс завершится в лучшем случае к осени. То есть, будем продолжать рисковать жить без вакцины и довольствоваться крошечными партиями из ЕС?

– Следующие партии вакцины ЕС должны быть более полновесными. Планируется к октябрю провакцинировать 50% взрослого населения Эстонии.

– Если скептически настроенная часть населения доверяет хоть чему-то, например, вакцине Спутник V, то должны ли мы воспользоваться этой возможностью?

– Думаю, что жители Ида-Вирумаа тоже способны воспринимать информацию, их просто нужно больше оповещать о тех возможностях, которые есть в Эстонии. Возможно, что жители региона изменят свое мнение о вакцинах ЕС.

– На данный момент они больше доверяют российской вакцине. Что с этим делать? Запрещать вакцинироваться Спутником V?

– Никто не собирается запрещать вакцинироваться Спутником V. Если у кого-то есть такая возможность, этому невозможно воспрепятствовать.

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Повторюсь, что жителей Эстонии следует больше информировать о возможностях вакцин ЕС.

– Как вы оцениваете ситуацию с вакцинацией в Эстонии? Очевидно, что производители не справляются с поставками…

– Ситуация – спокойная. Вакцинация началась 28 декабря и происходит в соответствии с поставками вакцины. Темпы увеличиваются. Каждый день делается 2000-2500 прививок. Всего провакцинировано чуть более 31 000 человек.

– Это же капля в море!

– Это капля в море, но, тем не менее, вакцинация идет по плану. В первую очередь ее прошли работники здравоохранения и других медучреждений (домов по уходу). Уже провакцинированы работницы больниц, центров семейных врачей и сейчас начинается вакцинация узких специалистов, врачей-стоматологов и провизоров.

– Как вакцинация может идти по плану, если официально сообщалось, что поставки будут сокращены?

– Конечно, планы пришлось корректировать. Реальная жизнь идет по-другому.

– Не смущают ли вас ограничения и предостережения? Вакцину AstroZeneca, возможно, разрешат использовать только молодежи, а производитель Moderna выступил с предостережением, что вакцины неэффективны против новых мутаций Covid-19…

– Имеющиеся в Эстонии вакцины предназначены для вакцинации всех возрастных групп. Побочные эффекты есть у любого лекарства, включая аспирин. Вакцины – не исключение. Боль, покраснение, припухлость в месте укола, температура и даже онемение лица свидетельствуют о том, что введенная в организм вакцина начала работать. Как правило, побочные эффекты проходят в течение двух-трех дней и не оставляют негативного следа.

Существует мнение, что вакцины эффективны и в отношении новых штаммов. Насколько эффективны – это уже другой вопрос.

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Подробнее – в видео!

Студия Postimees: есть ли гарантии, что вакцинация не остановится? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja ФОТО: SANDER ILVEST/
  • Как Департамент здоровья оценивает ситуацию с вакцинацией в Эстонии? 
  • Есть ли уверенность, что вакцинация не остановится и принесет плоды?
  • Можно ли форсировать процесс вакцинирования?
  • Рассматриваются ли какие-то альтернативы? Не пора ли Эстонии задуматься о вакцине Спутник V?
  • Можно ли не дожидаться регистрации через ЕС, так как этот процесс будет завершен в лучшем случае к осени?
  • Должны ли мы воспользоваться этой возможностью? Или будем продолжать рисковать без вакцины вообще?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja 

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