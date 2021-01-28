Спутник V неприемлем для Эстонии, но никто не запрещает им прививаться

На вопросы Rus.Postimees ответила в прямом эфире главный специалист Департамента здоровья Ирина Филиппова. Смотрите интервью в повторе!

Выдержки из беседы:

– Насколько мы можем быть уверены, что вакцинация не остановится и принесет плоды? Если ли возможность форсировать процесс вакцинирования?

– В этой жизни никогда ни в чем нельзя быть уверенным. Даже самые надежные планы не всегда воплощаются в жизнь. Мы очень надеемся, что производители вакцин будут поставлять нам вакцину в соответствии с нашими заказами.

Если будут отклонения, придется корректировать планы, но вакцинация ни в коем случае не остановится. 205

– Рассматриваются ли какие-то альтернативы? На днях вы заявили в Нарве, что придется подумать и о Спутнике V…

– Я такого не заявляла.

На данный момент Спутник V не имеет разрешения в ЕС. К сожалению, этот вариант неприемлем для Эстонии. 205

– При этом Спутник V зарегистрирован уже в нескольких странах, не пора и нам задуматься об этой вакцине?

– Эстония идет по пути соблюдения законов ЕС, без каких-либо отклонений от этого.

– Может ли Эстония хотя бы теоретически пойти по пути Венгрии и зарегистрировать Спутник V самостоятельно? Или мы можем говорить только о регистрации через ЕС – в лучшем случае к осени…

– Пока мы опираемся на договоры с другими фирмами, которые имеют лицензию в ЕС. И мы очень надеемся, что эти поставки будут продолжаться.

По большому счету, AstraZeneca и Спутник V схожи по технологии (векторные вакцины) и проводят совместные лабораторные испытания.

– Доктор Попов заявил в студии Postimees, что если какой-то препарат доказал свою безопасность и эффективность, то было бы большим грехом не использовать это лекарство. Поскольку Спутник V зарегистрирован уже в нескольких странах, не пора ли обсудить этот вопрос в Эстонии?

– Если Спутник V будет ходатайствовать о лицензии в ЕС, то, конечно же, все залицензированные вакцины будут для нас равны и можно будет рассмотреть этот вариант. Дело в том, что правила ЕС обеспечивают безопасность лекарства, поэтому мы исходим именно из этих правил.

Эстония намерена совершенно одинаково относиться к людям, провакцинированным Спутником V и вакцинами ЕС. Отмена ограничений (например, требования о карантине) будет в равной степени касаться и тех и других. 205

Речь идет об отмене карантинных мер для тех, кто провакцинирован, хотя данное решение пока еще не принято на уровне правительства.

– Фактически это означает, что если житель Эстонии умудрится по собственной инициативе привиться Спутником V, то он будет признан в Эстонии безопасным и получит поблажки – наравне с теми, кто был привит вакцинами ЕС?