Ср, 27.01.2021
Вы говорите, что там возникнет 10 000 новых безработных: вы хотите сделать из Ида-Вирумаа Крым? Март Хельме
Март Хельме
1 мин для прочтения

Инцидент во дворе дома: мужчина угрожал соседу оружием

Пневматическое оружие. Фото иллюстративное. ФОТО: Eero Vabamägi

Во вторник, 26 января, в полицию поступило сообщение о вооруженном человеке, который угрожает своему соседу.

В Центр тревоги сообщили, что в Пярну во дворе частного дома на улице Мериметса 36-летний мужчина угрожал своему 51-летнему соседу похожим на оружие предметом. Полиция отреагировала на вызов усиленным составом. Угрожавший был задержан. Оказалось, что речь идет о пневматическом оружии.

Полиция отметила, что на вызов по поводу размахивания похожим на оружие предметом, угроз или выстрелов они всегда реагируют усиленным составом.

Поскольку с расстояния трудно определить, настоящее ли оружие в руках нарушителя, такие случаи могут закончится и трагически для самого нарушителя: полицейские имеют право применить для устранения опасности огнестрельное оружие.

Также вчера около 9 часов утра в полицию сообщили о мужчине, который стрелял из похожего на оружие предмета на Таллиннском автовокзале. Подробнее об этом инциденте читайте здесь

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back