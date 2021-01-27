Инцидент во дворе дома: мужчина угрожал соседу оружием
Во вторник, 26 января, в полицию поступило сообщение о вооруженном человеке, который угрожает своему соседу.
Во вторник, 26 января, в полицию поступило сообщение о вооруженном человеке, который угрожает своему соседу.
В Центр тревоги сообщили, что в Пярну во дворе частного дома на улице Мериметса 36-летний мужчина угрожал своему 51-летнему соседу похожим на оружие предметом. Полиция отреагировала на вызов усиленным составом. Угрожавший был задержан. Оказалось, что речь идет о пневматическом оружии.
Полиция отметила, что на вызов по поводу размахивания похожим на оружие предметом, угроз или выстрелов они всегда реагируют усиленным составом.
Поскольку с расстояния трудно определить, настоящее ли оружие в руках нарушителя, такие случаи могут закончится и трагически для самого нарушителя: полицейские имеют право применить для устранения опасности огнестрельное оружие.
Также вчера около 9 часов утра в полицию сообщили о мужчине, который стрелял из похожего на оружие предмета на Таллиннском автовокзале. Подробнее об этом инциденте читайте здесь.