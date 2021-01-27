Инцидент во дворе дома: мужчина угрожал соседу оружием

В Центр тревоги сообщили, что в Пярну во дворе частного дома на улице Мериметса 36-летний мужчина угрожал своему 51-летнему соседу похожим на оружие предметом. Полиция отреагировала на вызов усиленным составом. Угрожавший был задержан. Оказалось, что речь идет о пневматическом оружии.

Полиция отметила, что на вызов по поводу размахивания похожим на оружие предметом, угроз или выстрелов они всегда реагируют усиленным составом.

Поскольку с расстояния трудно определить, настоящее ли оружие в руках нарушителя, такие случаи могут закончится и трагически для самого нарушителя: полицейские имеют право применить для устранения опасности огнестрельное оружие.