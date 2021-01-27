Профессиональные мошенники зарабатывают на наивности жителей Эстонии

По словам эксперта по информационной безопасности отдела рассмотрения киберинцидентов (CERT-EE) в Департаменте государственной инфосистемы Йозепа Сандера Юхансона, орудующие на порталах объявлений мошенники в ближайшее время никуда не пропадут, передает Postimees.
«Мошенничество на порталах объявлений - постоянная проблема, которая, я думаю, не исчезнет так скоро. В случае таких схем речь идет о профессиональных мошенниках, которые получают весь свой доход с помощью такой деятельности, - пояснил он. - Они зачастую создают сеть, как безопасно перемещать деньги и вещи. Аккаунты, которые используются, обычно принадлежат уже обманутым людям, которые, сами того не зная, помогают воплощать в жизнь схемы мошенничества».
Сами злоумышленники обычно находятся в странах, где местные правоохранительные органы не могут выявить мошенников или внести в это значительный вклад. По словам Юхансона, также играет важную роль тот факт, что суммы, которые часто выманивают через порталы объявлений, на границе того, чтобы ударить по кошельку. «Люди не готовы для возврата денег тратить слишком много времени и сил. Думают, что в этот раз все прошло плохо, но в следующий раз я буду умнее», - отметил он.
Мошенники на портале Okidoki
В последние недели портал объявлений Okidoki стал объектом нападений со стороны мошенников. По данным портала, злоумышленники родом из разных стран Восточной Европы.
К администраторам Okidoki обратились сотни пользователей, с которыми связывались мошенники. Также были случаи, когда мошенникам удавалось получить деньги от людей.
«Со временем информация об этой схеме распространится, и мошенники придумывают что-то новое. Вероятно, они оставят нас в покое, но найдут другой сайт, на который устроят атаку, - прокомментировал представитель Okidoki. - Во время пандемии уличная преступность потеряла доход и переместилась в интернет, где количество преступлений значительно увеличилось».
Многие пользователи Okidoki стали жертвами обмана
Вчера Пыхьяская префектура начала производства в отношении четырех случаев, связанных с мошенничеством на портале Okidoki.
Было начато производство в связи с тем, что 55-летняя женщина продавала товар на портале okidoki.ee и якобы покупатель попросил продавца идентифицировать себя через Smart-ID. Позже женщина обнаружила, что с ее счета исчезли 300 евро.
Также начато производство в связи с тем, что 29-летний мужчина продавал товар через okidoki.ee и якобы покупатель захотел сделать перевод через портал, где надо было ввести данные своей банковской карты, что мужчина и сделал. Позже он обнаружил, что с его счета пропали 275 евро.
По аналогичным схемам были обмануты еще одна женщина на почти 270 евро и мужчина — на 260 евро.
Пыхьяская префектура 21 января начала производство в связи с тем, что с автором объявления на портале Okidoki связались через WhatsApp и выразили желание купить выставленные на продажу туфли. Представившийся покупателем мошенник прислал продавцу ссылку и попросил продавца для получения денег ввести данные своей кредитной карты. Но продавец получил сообщение, что вход не удался. После этого продавец связался с банком и узнал, что на Украине с его счета пытались снять 1632 евро.
Юхансон поделился несколькими рекомендациями, которые помогут людям не стать жертвами мошенников. По его словам, при совершении покупки всегда стоит использовать кредитную карту или другой специальный способ оплаты, который позволяет оспорить транзакцию и вернуть сумму, если товар не был отправлен. После банковского перевода этой возможности больше нет.
«Если вы выступаете в роли продавца, вы должны крайне скептически относиться к любым оправданиям и утверждениям о том, что деньги были переведены, но задержаны местным банком, таможней или другим учреждением. Мошенники также могут привести еще иную мнимую проблему с платежами. В такой ситуации разумнее искать более надежного покупателя, а не отправлять товар», - пояснил эксперт.
Также бывают случаи мошенничества, когда одна сторона утверждает, что PayPal задержала платеж, а другой стороне отправляется электронное письмо, которое хорошо имитирует письмо от PayPal. «Такое фальшивое письмо пытается убедить покупателя в удержании платежа. На самом деле, это мошенническое письмо. Человек должен внимательно посмотреть, от кого и с какого адреса пришло это электронное письмо, поскольку обычно PayPal не отправляет такие электронные письма», - подчеркнул он, добавив, что в случае подозрений, что речь идет о мошеннических письмах, стоит отправить его по адресу cert@cert.ee для анализа.
Postimees на прошлой неделе писал о случае, когда одному пользователю Okidoki удалось побеседовать с мошенником, который пытался у него выманить данные банковского счета. «Судя по голосу, кажется, что это школьник. Он сказал, что в нашей стране так много дураков, что они уже хорошо их подоили. Он был очень высокомерен, - рассказал Кивистик. - Мальчик сказал мне, что их более 20 000 и их все равно не поймают». Подробнее читайте здесь.