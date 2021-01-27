Профессиональные мошенники зарабатывают на наивности жителей Эстонии

«Мошенничество на порталах объявлений - постоянная проблема, которая, я думаю, не исчезнет так скоро. В случае таких схем речь идет о профессиональных мошенниках, которые получают весь свой доход с помощью такой деятельности, - пояснил он. - Они зачастую создают сеть, как безопасно перемещать деньги и вещи. Аккаунты, которые используются, обычно принадлежат уже обманутым людям, которые, сами того не зная, помогают воплощать в жизнь схемы мошенничества».

Сами злоумышленники обычно находятся в странах, где местные правоохранительные органы не могут выявить мошенников или внести в это значительный вклад. По словам Юхансона, также играет важную роль тот факт, что суммы, которые часто выманивают через порталы объявлений, на границе того, чтобы ударить по кошельку. «Люди не готовы для возврата денег тратить слишком много времени и сил. Думают, что в этот раз все прошло плохо, но в следующий раз я буду умнее», - отметил он.

В последние недели портал объявлений Okidoki стал объектом нападений со стороны мошенников. По данным портала, злоумышленники родом из разных стран Восточной Европы.

К администраторам Okidoki обратились сотни пользователей, с которыми связывались мошенники. Также были случаи, когда мошенникам удавалось получить деньги от людей.

«Со временем информация об этой схеме распространится, и мошенники придумывают что-то новое. Вероятно, они оставят нас в покое, но найдут другой сайт, на который устроят атаку, - прокомментировал представитель Okidoki. - Во время пандемии уличная преступность потеряла доход и переместилась в интернет, где количество преступлений значительно увеличилось».

Многие пользователи Okidoki стали жертвами обмана

Вчера Пыхьяская префектура начала производства в отношении четырех случаев, связанных с мошенничеством на портале Okidoki.

Было начато производство в связи с тем, что 55-летняя женщина продавала товар на портале okidoki.ee и якобы покупатель попросил продавца идентифицировать себя через Smart-ID. Позже женщина обнаружила, что с ее счета исчезли 300 евро.

Также начато производство в связи с тем, что 29-летний мужчина продавал товар через okidoki.ee и якобы покупатель захотел сделать перевод через портал, где надо было ввести данные своей банковской карты, что мужчина и сделал. Позже он обнаружил, что с его счета пропали 275 евро.

По аналогичным схемам были обмануты еще одна женщина на почти 270 евро и мужчина — на 260 евро.

Пыхьяская префектура 21 января начала производство в связи с тем, что с автором объявления на портале Okidoki связались через WhatsApp и выразили желание купить выставленные на продажу туфли. Представившийся покупателем мошенник прислал продавцу ссылку и попросил продавца для получения денег ввести данные своей кредитной карты. Но продавец получил сообщение, что вход не удался. После этого продавец связался с банком и узнал, что на Украине с его счета пытались снять 1632 евро.