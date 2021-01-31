Урмас Паэт подверг критике действия юриста Вестеринена в отношении Ирьи Лутсар

«Личные нападки и попытки унизить человека должны быть полностью неприемлемыми в обществе в Эстонии. Разногласия по любым темам не должны превращаться в средство, травмирующее личность, - написал Паэт в социальных сетях. - Некий Андрей серьезно злоупотребил доверием другого человека. Вместе с тем, эта отвратительная история должна, я надеюсь, стать уроком всему нашему обществу, что так себя не ведут и что такое поведение у нас неприемлемо».