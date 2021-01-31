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Игорь Калакаускас
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Урмас Паэт подверг критике действия юриста Вестеринена в отношении Ирьи Лутсар
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Урмас Паэт подверг критике действия юриста Вестеринена в отношении Ирьи Лутсар

Урмас Паэт. ФОТО: Remo Tõnismäe/Postimees Grupp/scanpix Baltics

Евродепутат от Эстонии Урмас Паэт выступил с резкой критикой поступка юриста Андрея Вестеринена, скрытно записавшего свою беседу с председателем научного совета по коронавирусу Ирьей Лутсар и вывесившего аудиоматериал в интернет.

Интервью с Лутсар повлекло за собой лавину личных нападок и негативных оценок, перерастающую в травлю в адрес Лутсар.

«Личные нападки и попытки унизить человека должны быть полностью неприемлемыми в обществе в Эстонии. Разногласия по любым темам не должны превращаться в средство, травмирующее личность, - написал Паэт в социальных сетях. - Некий Андрей серьезно злоупотребил доверием другого человека. Вместе с тем, эта отвратительная история должна, я надеюсь, стать уроком всему нашему обществу, что так себя не ведут и что такое поведение у нас неприемлемо».

Вчера Rus.Postimees сообщал, что в Facebook было опубликовано видео, на котором юрист Андрей Вестеринен звонит главе научного совета Ирье Лутсар.

Действия Вестеринена осудили также бывший премьер-министр Юри Ратас и глава нового правительства Кая Каллас.

Isiklikud rünnakud ja katsed inimest alandada peavad saama Eesti ühiskonnas täiesti vastuvõetamatuks. Eriarvamused...

Опубликовано Urmas Paet Суббота, 30 января 2021 г.

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