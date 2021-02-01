Министерство переобулось: в заповедной зоне Эстонии больше не разрешат вести опасный нефтяной бизнес

«В таких местах, как вокруг островов Пакри, такое больше нельзя разрешать», - сказал министр окружающей среды Тынис Мёльдер. Он оценил перевалку опасных грузов с судна на судно как опасную для окружающей среды и незаконную деятельность, в случае если она имела место в заповеднике Пакри.
«Мы договорились с министром внутренних дел, что будем поддерживать связь по этому вопросу, если о выдаче разрешений еще будут ходатайствовать», - добавил министр.
Несколько дней назад в Министерстве окружающей среды Postimees заверили, что Эстония не оказалась в более опасной ситуации, чем Финляндия, и что нет необходимости изменять правила, разрешающие опасную коммерческую деятельность. Почему же министерство изменило мнение?
«Все международные соглашения в Балтийском море одинаковы, но внезапно выясняется, что Финляндия делает что-то не так, как Эстония», - пояснил Тынис Мёльдер.
В Финляндии опасные грузы можно перегружать в двух конкретных местах и за особую плату. «Поскольку Финляндия и другие соседние страны регулируют места, где можно перегружать опасные грузы, мы также должны выбрать те районы, которые не так ценны для сохранения природы, - сказал Мёльдер. - Если необходимо, мы должны изменить наши постановления и законы, потому что никто не хочет, чтобы опасные грузы перегружали в заповеднике или в других уязвимых местах. Больше всего меня обеспокоило то, что кто-то (Mariflex Group – прим.ред.) рекламирует это как хорошую бизнес-идею, которую можно реализовать в водах Эстонии. Это неприемлемо».
Таблица, присланная Департаментом полиции и погранохраны, показывает, что впервые огромное количество опасных грузов было перекачано на якорной стоянке Пакри весной 2019 года. Кто дал на это разрешение и почему?
«Останусь должным ответить, мы можем выяснить это, - ответил Мёльдер. - Несколько лет назад, когда мы начали снижать налогообложение для судов, ходящих под эстонским флагом, мы, так сказать, обожглись и послали неверный сигнал о том, что у нас можно получить выгоду за счет окружающей среды».
Якорная зона, находящаяся частично в заповеднике Пакри, была создана в 2007 году. Министерство окружающей среды одобрило установку якорной стоянки при условии, что в отношении охраняемой территории не будут проводиться никакие действия, которые могут поставить под угрозу саму охраняемую территорию и населяющие ее виды, и будет подготовлен соответствующий план действий для предотвращения возникновения опасностей. Если эти условия не выполняются, деятельность считается незаконной.
В разрабатываемой в настоящее время планировке морского пространства значится, что товары будут перегружаться с одного судна на другое в зонах STS (ship-to-ship transfer operation - перегрузка с корабля на корабль), для этого предусмотрены якорные стоянки вокруг Таллинна. «Проведение STS-операций за пределами зоны действия STS может происходить в обоснованных исключительных случаях по согласованию с Департаментом полиции и погранохраны», - говорится в законопроекте.