Министерство переобулось: в заповедной зоне Эстонии больше не разрешат вести опасный нефтяной бизнес

Перегрузка наливных грузов в открытом море должна быть исключена

Эллен Каазик, руководитель по окружающей среде Таллиннского порта:

Обработка наливных грузов в море сопряжена с высоким риском загрязнения морской среды, в отличие от порта, инфраструктура которого построена в соответствии с требованиями безопасности и охраны окружающей среды.

Таллиннский порт долгое время внимательно следил за перевалкой наливных грузов с одного судна на другое в прибрежных водах Эстонии. Учитывая, что соблюдение нескольких правил безопасности в открытом море невозможно и не обязательно, обработка наливных грузов в море сопряжена с высоким риском загрязнения моря и опасна как для природы Эстонии, так и для хрупкой экосистемы Балтийского моря в целом.

Таллиннский порт заботится об окружающей среде и выступает за устойчивое развитие всего Балтийского моря. Поэтому ранее порт предлагал исключить возможность перевалки наливных грузов в открытом море. Особенно в тех случаях, когда порты имеют возможность обрабатывать наливные грузы с учетом всех экологических рисков. Например, перевалка наливных грузов в порту разрешена только по трубопроводам терминала. Порты также имеют планы по реагированию в случае ЧП и по контролю загрязнения в акватории, которые регулярно проверяются соответствующими учреждениями, имеют согласованный анализ рисков и постоянно инвестируют в оборудование для контроля загрязнения и другое оборудование для обеспечения безопасности и предотвращения экологических рисков.

Помимо экологических рисков, возможное загрязнение и необходимость его устранения также могут привести к приостановке на длительное время потока грузов в портах. Не говоря уже о том, что, разрешив перевалку наливных грузов в открытом море, государство лишается платы судов за водопользование, портовых сборов и терминальных сборов нефтяных терминалов. В сотрудничестве с Министерством экономики и коммуникаций, Министерством окружающей среды и Департаментом транспорта мы ищем выход из ситуации.