Пн, 1.02.2021
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Калле Лаанет
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Министерство переобулось: в заповедной зоне Эстонии больше не разрешат вести опасный нефтяной бизнес
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Министерство переобулось: в заповедной зоне Эстонии больше не разрешат вести опасный нефтяной бизнес

  • Вчера вечером танкер приблизился к порту Усть-Луга
  • Выясняют, кто разрешил огромным танкерам деятельность в заповеднике Пакри
К вчерашнему вечеру нефтетанкер "Залив Амруский" пришвартовался неподалеку от порта Усть-Луга. ФОТО: marinetraffic.com

Когда стало ясно, что Эстония позволяет перекачивать огромное количество особо опасных нефтепродуктов с одного танкера на другой на границе заповедной зоны, танкер "Залив Амурский" покинул Эстонию и отправился в Россию. По словам министра окружающей среды, танкер больше не сможет возвратиться с новым грузом, пишет Postimees.

«В таких местах, как вокруг островов Пакри, такое больше нельзя разрешать», - сказал министр окружающей среды Тынис Мёльдер. Он оценил перевалку опасных грузов с судна на судно как опасную для окружающей среды и незаконную деятельность, в случае если она имела место в заповеднике Пакри.

«Мы договорились с министром внутренних дел, что будем поддерживать связь по этому вопросу, если о выдаче разрешений еще будут ходатайствовать», - добавил министр.

Несколько дней назад в Министерстве окружающей среды Postimees заверили, что Эстония не оказалась в более опасной ситуации, чем Финляндия, и что нет необходимости изменять правила, разрешающие опасную коммерческую деятельность. Почему же министерство изменило мнение?

«Все международные соглашения в Балтийском море одинаковы, но внезапно выясняется, что Финляндия делает что-то не так, как Эстония», - пояснил Тынис Мёльдер.

В Финляндии опасные грузы можно перегружать в двух конкретных местах и ​​за особую плату. «Поскольку Финляндия и другие соседние страны регулируют места, где можно перегружать опасные грузы, мы также должны выбрать те районы, которые не так ценны для сохранения природы, - сказал Мёльдер. - Если необходимо, мы должны изменить наши постановления и законы, потому что никто не хочет, чтобы опасные грузы перегружали в заповеднике или в других уязвимых местах. Больше всего меня обеспокоило то, что кто-то (Mariflex Group – прим.ред.) рекламирует это как хорошую бизнес-идею, которую можно реализовать в водах Эстонии. Это неприемлемо».

Таблица, присланная Департаментом полиции и погранохраны, показывает, что впервые огромное количество опасных грузов было перекачано на якорной стоянке Пакри весной 2019 года. Кто дал на это разрешение и почему?

«Останусь должным ответить, мы можем выяснить это, - ответил Мёльдер. - Несколько лет назад, когда мы начали снижать налогообложение для судов, ходящих под эстонским флагом, мы, так сказать, обожглись и послали неверный сигнал о том, что у нас можно получить выгоду за счет окружающей среды».

Якорная зона, находящаяся частично в заповеднике Пакри, была создана в 2007 году. Министерство окружающей среды одобрило установку якорной стоянки при условии, что в отношении охраняемой территории не будут проводиться никакие действия, которые могут поставить под угрозу саму охраняемую территорию и населяющие ее виды, и будет подготовлен соответствующий план действий для предотвращения возникновения опасностей. Если эти условия не выполняются, деятельность считается незаконной.

В разрабатываемой в настоящее время планировке морского пространства значится, что товары будут перегружаться с одного судна на другое в зонах STS (ship-to-ship transfer operation - перегрузка с корабля на корабль), для этого предусмотрены якорные стоянки вокруг Таллинна. «Проведение STS-операций за пределами зоны действия STS может происходить в обоснованных исключительных случаях по согласованию с Департаментом полиции и погранохраны», - говорится в законопроекте.

Перегрузка наливных грузов в открытом море должна быть исключена

Эллен Каазик, руководитель по окружающей среде Таллиннского порта:

Обработка наливных грузов в море сопряжена с высоким риском загрязнения морской среды, в отличие от порта, инфраструктура которого построена в соответствии с требованиями безопасности и охраны окружающей среды.

Таллиннский порт долгое время внимательно следил за перевалкой наливных грузов с одного судна на другое в прибрежных водах Эстонии. Учитывая, что соблюдение нескольких правил безопасности в открытом море невозможно и не обязательно, обработка наливных грузов в море сопряжена с высоким риском загрязнения моря и опасна как для природы Эстонии, так и для хрупкой экосистемы Балтийского моря в целом.

Таллиннский порт заботится об окружающей среде и выступает за устойчивое развитие всего Балтийского моря. Поэтому ранее порт предлагал исключить возможность перевалки наливных грузов в открытом море. Особенно в тех случаях, когда порты имеют возможность обрабатывать наливные грузы с учетом всех экологических рисков. Например, перевалка наливных грузов в порту разрешена только по трубопроводам терминала. Порты также имеют планы по реагированию в случае ЧП и по контролю загрязнения в акватории, которые регулярно проверяются соответствующими учреждениями, имеют согласованный анализ рисков и постоянно инвестируют в оборудование для контроля загрязнения и другое оборудование для обеспечения безопасности и предотвращения экологических рисков.

Помимо экологических рисков, возможное загрязнение и необходимость его устранения также могут привести к приостановке на длительное время потока грузов в портах. Не говоря уже о том, что, разрешив перевалку наливных грузов в открытом море, государство лишается платы судов за водопользование, портовых сборов и терминальных сборов нефтяных терминалов. В сотрудничестве с Министерством экономики и коммуникаций, Министерством окружающей среды и Департаментом транспорта мы ищем выход из ситуации.

Операции STS в Эстонии. Все они проходили на внешнем рейде Палдиски на якорной площадке "Delfta". ФОТО: PM

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