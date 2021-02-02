Собственник Alexela думает о прекращении финансирования спорта

В прошлую пятницу крупный собственник Merko Ehitus и Kapitel Тоомас Аннус сообщил, что прекращает спонсировать профессиональный спорт в Эстонии. Причиной он назвал сюжет в передаче «Очевидец», в котором утверждалось, что Аннус был замешан в допинговой афере эстонских лыжников больше, чем предполагалось прежде.

Крупный спонсор эстонского спорта Хяэль сказал на радио Kuku, что передача «Очевидец» придала новое значение спонсорству, согласно которому, спонсор должен обеспечить, чтобы спортсмен выступал честно.

«Первым делом нужно подходить к этому вопросу в том плане, как вообще в Эстонии организовано финансирование спорта. То государственное финансирование, которое через Олимпийский комитет доходит до профессиональных спортсменов, унизительно маленькое. У меня есть хороший пример. Пару недель назад я занимался годовым бюджетом одной нашей надежды на медаль на следующих летних олимпийских играх. Если государственная компенсация спортсмена высшего уровня и его тренера составляет 1822 евро в месяц, то каждый поймет, что так далеко не уйти.

В нашей стране система, к сожалению, такова, что без спонсора или богатой семьи заниматься спортом невозможно. Конечно, „Очевидец” ввел новое понятие спонсорства — спонсор должен обеспечить, чтобы спортсмен выступал честно», - сказал Хяэль.

Merko Ehitus, Kapitel и Аннус каждый год поддерживали спорт на полмиллиона евро. Такую же сумму вкладывают Alexela и Хяэль: «Конечно, в повестке следующего заседания совета будет вопрос, должны ли мы поступить точно так же. Мы не в состоянии гарантировать, что поддерживаемые нами спортсмены на 100 процентов чисты от допинга. Мы верим в это, но не может это проверить. Я считаю, что Михкель Кярмас перешел границы. Я в этом убежден. Тех сомневающихся, которые пересматриваются прежние спонсорские договоры, больше, чем только Тоомас Аннус».

По словам крупного собственника Alexela Grupp, предприниматель поддерживает спорт из добрых побуждений, а не по обязанности: «Ни у одного из частных предпринимателей нет никакой обязанности раздавать заработанные им деньги на благотворительность. Люди делают это из чувства миссии перед народом и страной, поскольку в противном случае эстонские спортсмены не смогут выйти на высокий мировой уровень. Сегодня краем глаза я видел, что годовой бюджет ERR увеличился на семь миллионов: с 41 миллиона до 48. Может быть, в бюджет „Очевидца” добавили дотации для тех видов спорта, спонсоров которых они отпугнули?»

Он продолжил критику в адрес передачи: «Расследовательская журналистика, особенно та, которая оплачена деньгами налогоплательщика, не должна делаться на лжи, основанной на предположениях. Не для того мы платим государству налоги. О поведении Михкеля Кярмаса я бы сказал так, что если на собрании совета мы можем обсудить, хотим мы заниматься поддержкой спорта или нет, то, к сожалению, мы не можем обсудить, хотим ли мы платить налоги государству. Но то, что на выплачиваемые нами налоги занимаются таким поливанием грязи, меня не устраивает».

На вопрос, возьмут ли другие спонсоры эстонского спорта пример с Аннуса, Хяэль ответил: «Все стали старше на одни выходные и пресс-сообщений по этому поводу никто писать не будет. То количество предпринимателей, кто поддерживает эстонский спорт в таком же объеме, можно пересчитать по пальцам обеих рук. Эти предприниматели общаются друг с другом о том, что будет, а его нет. Телефонные номера всех этих людей у меня, конечно, имеются в телефонной книжке».