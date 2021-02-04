Уличный опрос ⟩ Житель Таллинна: пусть вице-мэр сам тогда платит за такси!

Херберт (Кадриорг)

На мой взгляд, ситуация отвратительная, радоваться нечему. Ситуация на улице Поска очень плохая. Огромные кучи снега свалены вдоль дорог, так и лежат. Заместитель главы районной администрации вчера (позавчера - ред.) заявил, что вывоз снега будет стоить два миллиона. В каком месте? Не видел здесь ни одного снегоуборочного грузовика.

Herbert Kadriorust. ФОТО: Jekaterina Minkova

Анатолий (Пыхья-Таллинн)

Как она сядет в такси, когда впереди снег? Нормальный мужик, наверное - ляпнул что-то; наверное, он раньше об этом не думал. Пусть город убирает. Пусть вице-мэр вам платит за такси. Есть у него такое желание?

Anatoli Põhja-Tallinnast. ФОТО: Jekaterina Minkova

Рената (Ласнамяэ)

На основных улицах уборка идет. Например, на Ляэнемере-теэ и Линнамяэ-теэ перед магазином все очищено. Но возле большого жилого дома или между домами убирать снег должно квартирное товарищество, а оно этого не делает.

Renata Lasnamäelt. ФОТО: Jekaterina Minkova

Харри (Пыхья-Таллинн)

Невозможно пройти. И очень холодно.

Харри из Пыхья-Таллинна. ФОТО: Jekaterina Minkova

Александра (Ласнамяэ)

Мне 70 лет и я в состоянии пройти по снегу, здесь нет сугробов выше метра. Власть не всегда хорошо отзывается о стариках. На Тоомпеа не так много чувствительных людей. Может быть, мы заслуживаем тех, кого выбрали. Тут ничего не поделаешь. Переживём.

Aleksandra Lasnamäelt. ФОТО: Jekaterina Minkova

Анатолий (Ласнамяэ)

У нас во дворе дворник чистит только тротуары. По-другому не пройти. С другой стороны к продуктовому магазину не подойти.

Anatoli Lasnamäelt. ФОТО: Jekaterina Minkova

Тамара (Ласнамяэ)

Тракторы чистят время от времени. В центре города ужасная обстановка, но здесь нормально. Когда я была моложе, на снегопад никто даже не обращал внимания.

Tamara Lasnamäelt. ФОТО: Jekaterina Minkova

Пилле (Пыхья-Таллинн)

Мне просто было скучно. Я хотела подвигаться. На улице ребенок спит два часа, и я подумала - чем заняться? Я взяла лопату и начала бросать снег. Конечно, эту работу должен делать кто-то другой. Это квартирные товарищества не делают свою работу. Есть и те, кто расчищает снег должным образом. Если бы люди могли договориться между собой и взять в руки лопаты, работа была бы сделана.

Pille Põhja-Tallinnast. ФОТО: Jekaterina Minkova

Александра (Балтийский вокзал, Ласнамяэ)

Утром много снега. Фирма приходить убирать только часов в 9 или 10. Нужно быть осторожным. Я уже однажды упала, теперь рука опухла.

Aleksandra Lasnamäelt Balti jaamas enda tehtud kudumeid müümas. ФОТО: Jekaterina Minkova

Эльве (Пыхья-Таллинн)

Я совершенно недовольна обстановкой. Я то могу ходить. Иногда злюсь, когда мне кажется, что снег убирают так поздно. Я много гуляю. Ситуация двоякая: где-то нормальный дворник, где-то недобросовестный.

