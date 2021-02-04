Партия зеленых Эстонии представила в полицию заявление о преступлении

«Мы обратились в Департамент полиции и погранохраны с просьбой выяснить, как стало возможным участие правительства в создании риска экологической катастрофы», - сказала BNS председатель Партии зеленых Зюлейха Измайлова.

«Здесь есть две возможности - чрезвычайная глупость или сознательное преступление и ущерб интересам Эстонии. Однако деятельность нынешнего правительства ясно свидетельствует о полностью сознательном игнорировании экологических вопросов и о нанесении ущерба необходимой человеку жизненной среде», - добавил председатель совета Партии зеленых Александр Лаане.

Зеленые попросили полицию расследовать, как стало возможным, что постановление правительства, принятое 25 июня прошлого года, регулирующее обращение с опасными и ядовитыми веществами в море, на реке Нарве и на Чудском озере, разрешило перегрузку этих веществ с корабля на корабль. В предыдущих постановлениях об этом не было отдельных упоминаний.

По словам Партии зеленых, это постановление узаконило экономическую деятельность с чрезвычайно высоким риском в заповеднике Пакри, районе гнездования птиц и тюленей, принадлежащем европейской сети природоохранных территорий Natura 2000, для которой не установлены особые требования, вытекающие из размера риска, и по которым не взимается экологический сбор.

«Согласно данным, опубликованным в прессе, перекачка огромных объемов опасных нефтепродуктов в районе хранения Пакри началась за год до принятия постановления - с марта 2019 года. За последние десять лет в производстве было пять случаев загрязнения морской среды. в Эстонии: «Все эксперты по экологии и безопасности мореплавания считают, что погрузка различных токсичных нефтепродуктов с корабля на корабль за пределами портов и специальных терминалов является чрезвычайно опасной из-за риска экологической аварии».

Зеленые подчеркнули, что согласно пятой статье конституции природные ресурсы Эстонии являются национальным достоянием, которое необходимо использовать рационально. Однако статья 53 конституции обязывает каждого беречь жизненную и природную среду и компенсировать ущерб, нанесенный окружающей среде.