Партия зеленых Эстонии представила в полицию заявление о преступлении
Партия зеленых Эстонии представила в полицию заявление о преступлении в связи с перекачкой большого количества опасных нефтепродуктов на складе Пакри, пишет Postimees.
Партия зеленых Эстонии представила в полицию заявление о преступлении в связи с перекачкой большого количества опасных нефтепродуктов на складе Пакри, пишет Postimees.
«Мы обратились в Департамент полиции и погранохраны с просьбой выяснить, как стало возможным участие правительства в создании риска экологической катастрофы», - сказала BNS председатель Партии зеленых Зюлейха Измайлова.
«Здесь есть две возможности - чрезвычайная глупость или сознательное преступление и ущерб интересам Эстонии. Однако деятельность нынешнего правительства ясно свидетельствует о полностью сознательном игнорировании экологических вопросов и о нанесении ущерба необходимой человеку жизненной среде», - добавил председатель совета Партии зеленых Александр Лаане.
Зеленые попросили полицию расследовать, как стало возможным, что постановление правительства, принятое 25 июня прошлого года, регулирующее обращение с опасными и ядовитыми веществами в море, на реке Нарве и на Чудском озере, разрешило перегрузку этих веществ с корабля на корабль. В предыдущих постановлениях об этом не было отдельных упоминаний.
По словам Партии зеленых, это постановление узаконило экономическую деятельность с чрезвычайно высоким риском в заповеднике Пакри, районе гнездования птиц и тюленей, принадлежащем европейской сети природоохранных территорий Natura 2000, для которой не установлены особые требования, вытекающие из размера риска, и по которым не взимается экологический сбор.
«Согласно данным, опубликованным в прессе, перекачка огромных объемов опасных нефтепродуктов в районе хранения Пакри началась за год до принятия постановления - с марта 2019 года. За последние десять лет в производстве было пять случаев загрязнения морской среды. в Эстонии: «Все эксперты по экологии и безопасности мореплавания считают, что погрузка различных токсичных нефтепродуктов с корабля на корабль за пределами портов и специальных терминалов является чрезвычайно опасной из-за риска экологической аварии».
Зеленые подчеркнули, что согласно пятой статье конституции природные ресурсы Эстонии являются национальным достоянием, которое необходимо использовать рационально. Однако статья 53 конституции обязывает каждого беречь жизненную и природную среду и компенсировать ущерб, нанесенный окружающей среде.
"Нам кажется, что составитель такого постановления может быть либо крайне невежественным человеком в вопросах окружающей среды, либо такие виды деятельности, нерегулируемые и не облагаемые налогами, с особенно высоким риском оплачиваются скрытым и незаконным образом, что можно считать по меньшей мере коррупционным. Мы просим вас выяснить, имели ли место случаи торговли влиянием, преднамеренного игнорирования риска экологических катастроф, игнорирования интересов государства из-за отсутствия налогообложения или связанные с этим решением запрещенные пожертвования политическим партиям или выплаты членам правительственных партий»», - написала партия в заявлении о преступлении.