Пт, 5.02.2021
Посмотрим, какая социально-экономическая обстановка в России и каково настроение народа, при этом президент по-прежнему вкладывается в армию. Калле Лаанет
Калле Лаанет
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  • Представившийся офицером США мошенник выманил у жительницы Эстонии почти 20 000 евро
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Представившийся офицером США мошенник выманил у жительницы Эстонии почти 20 000 евро

Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

Представившийся зарубежным эстонцем и офицером США мошенник отнял у женщины почти 20 000 евро. 

Интернет-мошенник сообщил 67-летней женщине, что он находящийся в Афганистане зарубежный эстонец, офицер ВВС США Дэвид, передала Пыхьяская префектура. Мужчина попросил женщину перевести за него 26 000 евро следователям из ООН, чтобы ускорить его освобождение и позволить ему выйти на пенсию в Эстонии. В противном случае ему пришлось бы еще на год отправиться в Сирию.

Мужчина утверждал, что у него много денег и после возвращения в Эстонию он вернет женщине всю сумму с процентами. Пострадавшая перевела на счет мошенника в общей сложности 18 850 евро.

Полиция возбудила дело по статье о мошенничестве.

Наш Дэвид не теряет хватки

С неким Дэвидом редакция Rus.Postimees знакома давно. Брачные аферисты уже давно используют историю некоего военного Дэвида, который якобы служит, то в Ираке, то в Афганистане, то еще где-то — версии историй постоянно меняются, но неизменным остается одно: мужчина якобы является военным, он готов переехать жить в страну любимой и сразу жениться, но ему очень нужны деньги.

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