Представившийся офицером США мошенник выманил у жительницы Эстонии почти 20 000 евро

Интернет-мошенник сообщил 67-летней женщине, что он находящийся в Афганистане зарубежный эстонец, офицер ВВС США Дэвид, передала Пыхьяская префектура. Мужчина попросил женщину перевести за него 26 000 евро следователям из ООН, чтобы ускорить его освобождение и позволить ему выйти на пенсию в Эстонии. В противном случае ему пришлось бы еще на год отправиться в Сирию.

Мужчина утверждал, что у него много денег и после возвращения в Эстонию он вернет женщине всю сумму с процентами. Пострадавшая перевела на счет мошенника в общей сложности 18 850 евро.

Полиция возбудила дело по статье о мошенничестве.

Наш Дэвид не теряет хватки