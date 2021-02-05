Представившийся офицером США мошенник выманил у жительницы Эстонии почти 20 000 евро
Представившийся зарубежным эстонцем и офицером США мошенник отнял у женщины почти 20 000 евро.
Представившийся зарубежным эстонцем и офицером США мошенник отнял у женщины почти 20 000 евро.
Интернет-мошенник сообщил 67-летней женщине, что он находящийся в Афганистане зарубежный эстонец, офицер ВВС США Дэвид, передала Пыхьяская префектура. Мужчина попросил женщину перевести за него 26 000 евро следователям из ООН, чтобы ускорить его освобождение и позволить ему выйти на пенсию в Эстонии. В противном случае ему пришлось бы еще на год отправиться в Сирию.
Мужчина утверждал, что у него много денег и после возвращения в Эстонию он вернет женщине всю сумму с процентами. Пострадавшая перевела на счет мошенника в общей сложности 18 850 евро.
Полиция возбудила дело по статье о мошенничестве.
С неким Дэвидом редакция Rus.Postimees знакома давно. Брачные аферисты уже давно используют историю некоего военного Дэвида, который якобы служит, то в Ираке, то в Афганистане, то еще где-то — версии историй постоянно меняются, но неизменным остается одно: мужчина якобы является военным, он готов переехать жить в страну любимой и сразу жениться, но ему очень нужны деньги.