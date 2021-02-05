Полиция обнародовала видео с напавшим на главврача PERH: вы его узнаете?

Полиция просит помощи общественности в установлении личности нападавшего. Всех, у кого есть информация о запечатленном на видео человеке в желтой куртке, полиция просит связаться с ними по номеру 56904272 или э-почте hisko.vares@politsei.ee.
Вчера, 4 февраля, основываясь на собранную в течение дня информацию, полиция задержала мужчину, которого было основание подозревать в нападении на главного врача Северо-Эстонской Региональной больницы (PERH). Сегодня мужчину освободили и полиция продолжает расследовать происшествие. По данным ERR, задержан был юрист Андрей Вестеринен.
"Освобождение не означает, что полиция исключает его причастность, но сейчас мужчина больше не является подозреваемым. Мы продолжает расследовать обстоятельства нападения, ждем ответы экспертизы и делаем все, чтобы выяснить личность нападавшего и его мотив", - сказал руководитель криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре. Подробнее читайте здесь.