Полиция обнародовала видео с напавшим на главврача PERH: вы его узнаете?

Полиция просит помощи общественности в установлении личности нападавшего. Всех, у кого есть информация о запечатленном на видео человеке в желтой куртке, полиция просит связаться с ними по номеру 56904272 или э-почте hisko.vares@politsei.ee.

Вчера, 4 февраля, основываясь на собранную в течение дня информацию, полиция задержала мужчину, которого было основание подозревать в нападении на главного врача Северо-Эстонской Региональной больницы (PERH). Сегодня мужчину освободили и полиция продолжает расследовать происшествие. По данным ERR, задержан был юрист Андрей Вестеринен.