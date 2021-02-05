Пт, 5.02.2021
Вы говорите, что там возникнет 10 000 новых безработных: вы хотите сделать из Ида-Вирумаа Крым? Март Хельме
Март Хельме
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Полиция обнародовала видео с напавшим на главврача PERH: вы его узнаете?
1 мин для прочтения

Полиция обнародовала видео с напавшим на главврача PERH: вы его узнаете?

Полиция продолжает расследование обстоятельств нападения на главврача Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) Пеэпа Тальвинга и просит помощи людей в установлении личности нападавшего. 

Полиция просит помощи общественности в установлении личности нападавшего. Всех, у кого есть информация о запечатленном на видео человеке в желтой куртке, полиция просит связаться с ними по номеру 56904272 или э-почте hisko.vares@politsei.ee.

Вчера, 4 февраля, основываясь на собранную в течение дня информацию, полиция задержала мужчину, которого было основание подозревать в нападении на главного врача Северо-Эстонской Региональной больницы (PERH). Сегодня мужчину освободили и полиция продолжает расследовать происшествие. По данным ERR, задержан был юрист Андрей Вестеринен. 

"Освобождение не означает, что полиция исключает его причастность, но сейчас мужчина больше не является подозреваемым. Мы продолжает расследовать обстоятельства нападения, ждем ответы экспертизы и делаем все, чтобы выяснить личность нападавшего и его мотив", - сказал руководитель криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре. Подробнее читайте здесь.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back