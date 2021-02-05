Расследование нападения на главврача больницы: полиция задержала Андрея Вестеринена

В среду вечером около 19 часов незнакомец облил неизвестной жидкостью главврача Северо-Эстонской региональной больницы профессора Пеэпа Тальвинга, который в это время садился в свою машину на парковке больницы в Мустамяэ. Злоумышленник затем убежал.

По данным ERR, на сегодняшний день известно, что жидкость, которую плеснули в лицо Тальвингу, - это моча.

«Предварительная информация дает основание полагать, что нападение было не случайным, то есть преступник ждал жертву и был подготовлен к нападению», - прокомментировал случившееся руководитель криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре.

Полиция и прокуратура для расследования случившегося начали уголовное производство.

На прошлой недели в Facebook появилось видео, как Вестеринен позвонил и поинтересовался у главы научного совета Лутсар, на что опирается в своей работе научный совет и кто устанавливает правила, на основании которых принимаются решения.