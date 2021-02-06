«Дали подышать в пакетик»: в программе Соловьева объяснили, зачем полицейский надел на голову задержанной активистки пакет и начал душить

Политолог Александр Сосновский предположил, что девушке "дали подышать в пакетик". "Есть такое состояние - нарастание тревожности, когда человек гипервентилирует. Это значит, что у него количество вздохов и выдохов увеличивается с громадной скоростью, и он доходит до состояния, когда он вообще может потерять сознание. Так вот лучшее средство - это когда человеку дают подышать в пакетик", - объяснил гость программы, призвав проверить, не было ли у Китаевой такого состояния.

Сам Соловьев заявил, что МВД "очень серьезно" отнеслось к этому инциденту и проводит расследование, а полицейского, которого сестра Китаевой Александра опознала среди присутствующих в ОВД, "физически даже близко там не находился".

Вероятно, речь идет о сотруднике Центра "Э" Алексее Окопном, который, по наблюдениям журналистов и активистов, указывает силовикам на митингах, кого надо задерживать. "Идет постоянное вбрасывание, которое тут же подхватывают иностранные СМИ, для которых это и делается", - заявил Соловьев.

Алена Китаева рассказывала, что в ОВД "Донское" у нее требовали пароль от мобильного телефона, но она отказывалась его называть. В какой-то момент она осталась одна в кабинете без камеры видеонаблюдения с четырьмя полицейскими. Один из них ударил девушку по ноге своей ногой.

"У них на полке лежал пакет, буквально заготовленный обычный пакет из „Пятерочки". Они надели мне его на голову и слегка начали душить. Я очень боялась, пыталась прикрываться, сопротивляться. При этом он наклонял максимально мою голову, тряс меня и в какой-то момент он как-то оттолкнул стул, что я просто отлетела в сторону", - рассказала Китаева в интервью "Дождю".

Ей также угрожали ложными обвинениями по уголовной статье о нападении на полицейского. После угрозы применить электрошокер Китаева согласилась дать пароль от телефона.

Китаева в итоге получила 12 суток ареста по статье об участии в митинге, который создал помехи инфраструктуре (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП). Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отвечая журналистам на вопрос о Китаевой, сказал, что в Кремле считают избыточными подобные действия полицейских. Он заявил, что если пытки действительно имели место, Китаева "уже должна быть в прокуратуре и подавать в суд".