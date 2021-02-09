Из-за морозов у школьников могут отменить уроки

По данным Министерства образования и науки, уроки учеников с первого по шестой классы можно отменить, если не организован привоз детей в школу и обратно, а температура воздуха на улице опускается ниже -20 градусов; ученики с седьмого по девятый классы могут оставаться дома, если на улице мороз ниже -25 градусов; на старшеклассников отмена занятий из-за морозов не распространяется.

"Несмотря на низкие температуры, для пришедших в школу учеников организуют различную деятельность", - сказала пресс-секретарь министерства Мари Аннус, а также добавила, что для оставшихся дома детей могут организовать учебную работу с использованием цифровых решений.

По словам Аннус, также имеются требования к температуре в классах:" Уроки отменяются в классах, в которых холоднее +19 градусов, а в спортивном зале температура ниже +18 градусов".

Будут ли в морозы проводиться уроки - каждая школа или владелец школы решает сам, а необходимую информацию обычно можно найти на сайтах школ.