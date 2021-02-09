«Прошлые поправки — издевательство над людьми»: в Закон о гражданстве хотят внести изменения

Год назад был принят закон, который предоставляет родившимся в Эстонии детям гражданство в упрощенном виде, но, как отмечают социал-демократы, работает этот закон лишь на словах, а в действительности же из-за заведомо невыполнимых условий более 90 процентов тех, на кого обращен этот закон, гражданство получить не может.

«Наш проект призван изменить вступившие в силу 17 февраля прошлого года поправки к Закону о гражданстве, которые дают право лишь на мнимое гражданство и тем самым издеваются над многими родившимися в Эстонии детьми. На основании закона, который действует уже почти год, гражданство Эстонии в реальности получили лишь три ребенка, это просто уму непостижимо», – сказал Евгений Осиновский.

По его словам, этот год наглядно показал, что принятые прошлым правительством поправки к Закону о гражданстве являются обычной пустышкой, и в подавляющем большинстве случаев люди получают гражданство лишь на словах.

Соцдемы отмечают, что предыдущая коалиция теоретически дала почти полутора тысячам детей право стать гражданами Эстонии, но при этом ввела для них несправедливые и заведомо невыполнимые условия для получения гражданства. В итоге вместо 1 500 детей на самом деле получить гражданство на основании этих поправок смогли бы лишь 130 детей. «Если государство для получения гражданства вводит несправедливые и невыполнимые требования, то очевидно, что речь идет об издевательстве над людьми», – подчеркнул Осиновский.

Законопроект социал-демократов направлен на отказ от абсурдного периода ожидания 18-летия. Дело в том, что дети граждан России имеют право стать гражданами Эстонии только после того, как они представят справку об освобождении их от российского гражданства. Но поскольку законодательство Российской Федерации не позволяет освобождать детей от гражданства, такую справку невозможно получить до достижения ребенком совершеннолетия.

Ранее социал-демократы уже вносили такой законопроект, но он не получил поддержку.

Rus.Postimees в декабре 2020 года писал о подобном случае, когда мать из-за медстраховки вынуждена была получить для сына гражданство Литвы, хотя поправка, внесенная в законодательство (речь идет о части 4¹ статьи 13 Закона о гражданстве), позволяла ей в случае отказа от литовского гражданства ходатайствовать об эстонском гражданстве для ребенка.