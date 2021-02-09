Красный уровень опасности: в больнице произошла вспышка коронавируса, уже десятки зараженных

В начале этой недели Департамент здоровья подтвердил, что в Пыльваской больнице вспышка коронавируса и она началась с госпитализированного пациента.

По словам исполняющей обязанности заведующей лечебной частью больницы Мийи Сультсманн, положительный тест на коронавирус был у одного пациента, который поступил в больницу с отрицательным тестом. Зараженный был помещен в отдельный блок Covid-19, где используются всевозможные меры безопасности.

Глава Пыльваской больницы Маргот Бергманн сказала, что в больнице быстро среагировали на ситуацию и в медучреждении были созданы изолированные койки для пациентов с коронавирусом. «Это необходимо для предотвращения распространения вируса в помещениях больницы, поскольку необходимо защитить как пациентов, так и персонал больницы, чтобы лечение продолжалось», - сказала Бергманн.

По ее словам, по состоянию на понедельник, в больнице госпитализированы 23 зараженных коронавирусом пациента. Она заверила, что врач и медсестра инфекционного контроля Пыльваской больницу сделали все необходимое, в том числе были взяты пробы на коронавирус у всех работников и пациентов отделения.

Больница была готова к приему пациентов с Covid-19 раньше - на случай, если больных больше не будет возможности разместить в Клинике Тартуского университета.

Уровень опасности стал красным

Меры инфекционного контроля основаны на уровне опасности COVID-19: зеленом, желтом или красном. «Поскольку до сих пор в Пыльваской больнице пациенты с Covid-19 не лечились, было возможно сохранять желтый уровень опасности», - добавила Бергманн. В связи с событиями последних дней, в результате которых в Пыльваской больнице была создана возможность госпитализировать пациентов, инфицированных коронавирусом, уровень опасности стал красным.

По словам Бергманн, ранее в больнице уже использовали некоторые требования красного уровня опасности. «Например, у нас на входе контрольный пункт, где всем входящим меряют температуру и спрашивают о симптомах заболевания, также пациенты заполняют декларацию о состоянии здоровья», - говорит она.

Новый уровень опасности, по словам руководителя, внес коррективы в организацию собраний работников, которые должны проходить при участии минимального количества сотрудников, при этом участники должны быть рассредоточены. В отношении использования средств личной защиты изменений нет.

Строгая изоляция

По наблюдениям обратившегося в редакцию пациента, с пятницы, помимо масок, персонал больницы носит и визоры. По его словам, людей из палаты не выпускают.

Руководитель больницы отметила, что изоляция играет важную роль в лечении пациентов с коронавирусом. Это означает, что конкретный персонал посещает пациентов, соблюдая строгие требования к личной защите. «Кроме того, изоляция также означает, что пациенты не могут пользоваться другими больничными помещениями. Это сделано для предотвращения распространения вируса», - уточнила она.