В мороз ночлежные дома для бездомных предлагают укрытие и в дневное время

Вице-мэр Бетина Бешкина отметила, что заполняемость ночлежных домов до сих пор оставалась стабильной и свободные места есть как в доме на ул. Аласи, так и на ул. Мерелахе. Город готовится к тому, что в связи с затянувшимися холодами нуждающихся в ночлеге станет больше.

«В случае, если нуждающихся в ночлеге окажется больше, чем свободных мест, мы найдем дополнительную возможность размещения для тех, кому это необходимо, - сказала Бетина Бешкина. – Из-за усиливающихся морозов ночлежные дома открыты в дневное время, так будет до тех пор, пока морозы не отступят. В условиях пандемии коронавируса помещения ночлежных домов очищаются и дезинфицируются чаще обычного, работники используют средства индивидуальной защиты, а прибывшим бесплатно выдаются маски».

В Таллинне работают два ночлежных дома для бездомных, один из них находится по адресу ул. Аласи, 8, а второй на ул. Мерелахе, 4. В общей сложности в них 86 мест, кроме того, на ул. Кауге, 4 располагается приют. Вдобавок к ночлегу, нуждающийся в помощи человек может на месте принять душ. Также постояльцу, если он хочет, помогут базовой информацией о социальных услугах.

Помимо ночлежных домов, нуждающиеся в помощи могут по рабочим дням воспользоваться услугой дневного центра (ул. Суур-Сыямяэ, 6А). В дневном центре можно получить консультацию по социальным вопросам, продуктовую помощь, одежду, также тут можно вымыться, пользоваться интернетом и почитать газеты.