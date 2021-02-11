Земля в иллюминаторе-2, или Как мне вкололи второй компонент любви к Родине

В настоящий момент со введения прошло около семи минут и ощущений нет никаких. В прошлый раз они начались уже на 30-й минуте, так что не показатель совсем. Наблюдения будут продолжены, так как автору этих строк следует успеть на работу (да, на отлеживаться времени нет совсем в современных условиях Российского трудового кодекса). Таким образом, как минимум, поставим эксперимент на термометрии и самом факте того, что прививаясь неизвестно чем (Lancet не в счет) и не отправляясь отлеживаться дома, ты совершаешь подвиг только для себя самого. Ну, на самом деле, для учеников и коллег, дабы подать пример. (Кстати, врачи в поликлинике относятся к заявлению «я работник образования, мне надо было это сделать» относятся с неподдельной симпатией. Так как, в отличие от антипрививочников, понимают с чем борются и воспринимают тебя как солдата-союзника).

Прошел час с момента укола. Болезненных ощущений в места попадания иглы не наблюдается. Общее состояние стабильное. Какое-то время в плече возникало ощущение похожее на то, когда прикладывают бинт с ихтиоловой мазью и начинается ощущение «дергания» в повязке. В остальном – типичное состояние. Ну и, несомненно, в очередной раз, внутреннее ощущение приобщения к чему-то знаковому для человечества, эпохальному. Снова возникает ощущение, что многие в своих описаниях эффекта от вакцинации либо здорово преувеличивали, либо изначально шли колоться с ослабленным иммунитетом. Но поправку на крем «Неженка» мы отменять не будем, так как в нашей стране за поправки принято только массово голосовать по почте. (электронной).

Прошло два часа. Термометрия на входе пройдена успешно. Температура 34,3. На самом деле, нет более бесполезного способа борьбы с ковидом, чем термометрия на входе. За все месяцы ковидного обучения мне ни разу не пришлось развернуть ребенка на входе. А еще, 36,5, которая по идее норма, это самая высокая температура, которую удавалось намерить. В основном все приходили с подобными моему показателями. Или даже ниже. Кстати, ниже 32-х китайские аппараты измерять не могут.

Прошло три часа. Полет вполне нормальный. Обнаружил на рубашке в месте укола кровавые пятна, словно был выброс, как из пульверизатора. Вот она, цена спешки и оперативности. Сильной болезненности пока не наблюдается, но рубашку цвета взбесившейся фисташки жалко.

Рубашку жалко. ФОТО: личный архив

Спустя четыре часа возникла легкая головная боль и усталость. Ощущение, словно на голову слегка давят сверху. На самом деле, с этим симптомом можно спокойно сосредоточиться и работать. Не могу его отнести к обязательному поводу для пропуска рабочего периода. Температура повышаться не пытается, но можно сходить к охране и измерить. 36,1. Ломота в костях и мышцах есть, но довольно слабая.