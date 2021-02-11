Земля в иллюминаторе-2, или Как мне вкололи второй компонент любви к Родине

В силу того, что большинство комментаторов на предыдущий текст основывались исключительно на заголовке или первом абзаце материала, хочется прямым текстом написать – действием первого компонента вакцины «Спутник V» я более чем доволен, так как побочки было минимум и многие весьма преувеличили свои спецэффекты в силу мнительности. Создатели - молодцы, те кто на их лаврах пиарятся – пройдем мимо.
Уже знакомая поликлиника, ставшая уже родной, преобразилась. Вокруг здания создан огромный купол с балдахином, под которым сохраняется особый микроклимат. На третий этаж пенсионеры поднимаются на эскалаторе с хрустальной балюстрадой, анодированной под золото. В центре комнаты ожидания со вторым светом бьет фонтан минеральной воды «Нарзан».
Все ожидающие прививки нежатся в пуховых шезлонгах и потягивают безалкогольный капри с маракуйей через трубочки с бриллиантовым напылением… Окружают фонтан пышные заросли виноградной лозы и декоративных банановых пальм, от которых повсюду разносится разноцветная амброзия. На мраморном подиуме в центре этого великолепия стоит Ану Саагим в легком шифоновом платье лилового цвета и читает присутствующим вслух с русским синхронным сурдопереводом третий том собрания сочинений Уку Мазинга. Всюду порхают эльфы и валькирии, музыка Штрауса пронизывает воздух, ароматизированный цветками бузины и жасмином, а над пологом парят голографические буквы неонового цвета: «Сызрань – лучший город мира»…
Конечно нет. Это просто абзац для особо верующих в благолепное существование простых россиян и обычной российской медицины, пересмотревших ПБК. В этой ситуации главный ответ апологетам путинского режима – судить о том, какое сейчас светлое настоящее по картинке Первого Балтийского и каким было светлое советское прошлое, - это все равно, что посещать еженедельно гей-сауну и голосовать за Хельме (причем онлайн, не выходя из сауны, и, видимо, в обществе последнего). На этом лирическое отступление можно считать завершенным. (Если вас не устраивает содержание этого видения – отдайте ребенка в школу с эстонским языком преподавания, так он хотя бы быстро перестанет понимать то, что говорят на ПБК).
С порога стало ясно, что желающих пройти консультативный одитинг на сей раз было намного больше. Видимо, вражеские голоса, кричащие о низких темпах вакцинации, не владеют полноценно ситуацией (а еще ей не владеют активисты, добивающиеся блокировок и запретов на ресурсы, которые «провоцируют массовый отказ», как обычно не продуманные и работающие подобно гибриду пылесоса и интернет-магазина секс-игрушек). Эскалаторов нет, но есть два работающих лифта, для торопящихся есть лестница (правда, весьма крутая и немного кривая). Пункты вакцинации четко разделили по этажу – в результате чего образовалась путаница как с номерами кабинетов, так и с размещением постов. Неоднократно приходящие на первый укол шли в крыло, где проводился уже второй. К чести медперсонала, все подобные вопросы решались оперативно.
Талон вашего покорного слуги благополучно испарился, и его пришлось оформлять через стойку информации. На самом этаже навигация отсутствовала как класс (даже в талоне был указан неверный кабинет). Однако вся эта техническая путаница была решена очень быстро. Несмотря на ожидание длительного пребывания в поликлинике (незадолго до событий прививалась коллега, и она провела в поликлинике три часа) в кабинет врача я попал практически молниеносно, а на вакцинацию вызвали в середине предыдущего абзаца. Медицинские работники милы до уровня «за пределом» и профессиональны до уровня «почти совсем не больно». Таким образом, в отличие от первого компонента, второй я получил уже через 20 минут после входа в здание поликлиники. Далее последовали стандартные «подождите 15-20 минут» и идите в предыдущий кабинет.
В настоящий момент со введения прошло около семи минут и ощущений нет никаких. В прошлый раз они начались уже на 30-й минуте, так что не показатель совсем. Наблюдения будут продолжены, так как автору этих строк следует успеть на работу (да, на отлеживаться времени нет совсем в современных условиях Российского трудового кодекса). Таким образом, как минимум, поставим эксперимент на термометрии и самом факте того, что прививаясь неизвестно чем (Lancet не в счет) и не отправляясь отлеживаться дома, ты совершаешь подвиг только для себя самого. Ну, на самом деле, для учеников и коллег, дабы подать пример. (Кстати, врачи в поликлинике относятся к заявлению «я работник образования, мне надо было это сделать» относятся с неподдельной симпатией. Так как, в отличие от антипрививочников, понимают с чем борются и воспринимают тебя как солдата-союзника).
Прошел час с момента укола. Болезненных ощущений в места попадания иглы не наблюдается. Общее состояние стабильное. Какое-то время в плече возникало ощущение похожее на то, когда прикладывают бинт с ихтиоловой мазью и начинается ощущение «дергания» в повязке. В остальном – типичное состояние. Ну и, несомненно, в очередной раз, внутреннее ощущение приобщения к чему-то знаковому для человечества, эпохальному. Снова возникает ощущение, что многие в своих описаниях эффекта от вакцинации либо здорово преувеличивали, либо изначально шли колоться с ослабленным иммунитетом. Но поправку на крем «Неженка» мы отменять не будем, так как в нашей стране за поправки принято только массово голосовать по почте. (электронной).
Прошло два часа. Термометрия на входе пройдена успешно. Температура 34,3. На самом деле, нет более бесполезного способа борьбы с ковидом, чем термометрия на входе. За все месяцы ковидного обучения мне ни разу не пришлось развернуть ребенка на входе. А еще, 36,5, которая по идее норма, это самая высокая температура, которую удавалось намерить. В основном все приходили с подобными моему показателями. Или даже ниже. Кстати, ниже 32-х китайские аппараты измерять не могут.
Прошло три часа. Полет вполне нормальный. Обнаружил на рубашке в месте укола кровавые пятна, словно был выброс, как из пульверизатора. Вот она, цена спешки и оперативности. Сильной болезненности пока не наблюдается, но рубашку цвета взбесившейся фисташки жалко.
Спустя четыре часа возникла легкая головная боль и усталость. Ощущение, словно на голову слегка давят сверху. На самом деле, с этим симптомом можно спокойно сосредоточиться и работать. Не могу его отнести к обязательному поводу для пропуска рабочего периода. Температура повышаться не пытается, но можно сходить к охране и измерить. 36,1. Ломота в костях и мышцах есть, но довольно слабая.
В конце рабочего дня состояние стабильное. Давит в голове, покалывание и легкая мышечная боль. Так или иначе, первая фаза выходит почти на тот же уровень, что и после первого укола.
С момента инъекции прошло почти девять часов. Склонен подтвердить, что все эффекты в разы слабее и менее длительные. Окончательно удастся подтвердить только утром, но после первой дозы на десятом часу крутило уже изрядно.
Ночь прошла весьма спокойно. Плечо в месте укола болит, но не так сильно как в первый раз – это синяк не от шара для боулинга – скорее от теннисного мячика, и то в половину силы. Температура как и была – 36,1. Скоро предстоит новый эксперимент с термометрией.
Фокус не удался – термометр показал 35,3 На этом можно прекращать эксперимент и констатировать успешное прохождение вакцинации. Остается дождаться наступление магического срока от первой вакцинации (42 дня) и сделать тест на антитела. Также напомню, что на свой страх и риск я прививался, не озвучивая наличия отека Квинке в анамнезе, который не пожелал реагировать на произведение искусства от центра Гамалеи. Я горжусь учеными, создавшими «Спутник V»!
И последнее. Если бы была возможность – спокойно привился бы Pfizer и описал бы в деталях все впечатления. Только через речку Нарву его не возят, а эстонского вида на жительство у автора этих строк просто нет. Что касается реакции ЕС и его боязни и нежелания покупать «Спутник», могу привести пример детей в детском саду. Если один ребенок для привлечения к себе внимания долго и симптоматично кидается какашками и обзывает нехорошими словами своих ближайших соседей, желая их поработить, то совершенно нормально, когда окружающие не отреагируют ни на его новую игрушку, которой ни у кого нет, ни на его призыв идти и вместе спасать мир. Просто потому что соседи помнят и обзывательства, и запах, а некоторые, увы, даже вкус.
Так что «Спутник» очень хорош. Но он не спасет мир, так как мир, скорее, предпочтет сдохнуть, чем спастись. В общем, ждите открытия границ и милости просим к нам, в гостеприимную Россию. Навсегда. У нас обалденные пенсии, раздолбанная социалка, зато мы не заставляем учить эстонский язык! Да и что вы знаете о боли? Вы же и в Сызрани то не были…