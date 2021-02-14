«Хорошие новости из Эстонии»: Посольство России обратило внимание на слова Каллас о вакцине «Спутник V»

Премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) заявила в программе «Otse Postimehest», что, если Европейский департамент лекарственных средств даст зеленый свет российской вакцине от коронавируса, она не видит причин, по которым Эстония не должна рассматривать возможность приобретения российской вакцины. Посланием премьер-министра поделилось Посольство России.
На вопрос, какой должна быть позиция Эстонии в отношении российской вакцины «Спутник V», если Европейский департамент лекарственных средств разрешит ее, Каллас ответила, что она не видит причин, по которым ее нельзя было бы принять к использованию. «Это такая же вакцина, как и все другие», - сказала она.
В субботу, 13 февраля, Посольство России в Эстонии поделилось точкой зрения Каллас на своей странице в соцсетях.
Депутат Европарламента Урмас Паэт (Партия реформ) считает, что нет смысла слишком мистифицировать производителей вакцин. «Сколько мы уделяем внимание тому, какая компания является производителем других вакцин или лекарств? Например, знают ли получатели вакцины против клещевого энцефалита, где была произведена вакцина? Вероятно, нет», - пояснил он свою точку зрения.
Поэтому Паэт считает важным, чтобы вакцина была тщательно исследована, и чтобы Европейский департамент лекарственных средств и Эстонский департамент лекарственных средств разрешили использовать вакцину в Эстонии.
«Да, к сожалению, заметно, что вакцины, произведенные в России, а также в Китае, в мире пропаганды начали жить своей жизнью. Но у этого не надо идти на поводу. Нет никакой связи между силой пропаганды и качеством лекарства или вакцины», - добавил Паэт.
По его словам, важно, чтобы люди не болели и болезнь не распространялась. «И этому помогают научно одобренные вакцины, одобренные для использования в Европе и Эстонии. Вакцины, которые уже разрешены и используются в Европейском Союзе и Эстонии, достаточно эффективны», - добавил он.