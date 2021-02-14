«Хорошие новости из Эстонии»: Посольство России обратило внимание на слова Каллас о вакцине «Спутник V»

На вопрос, какой должна быть позиция Эстонии в отношении российской вакцины «Спутник V», если Европейский департамент лекарственных средств разрешит ее, Каллас ответила, что она не видит причин, по которым ее нельзя было бы принять к использованию. «Это такая же вакцина, как и все другие», - сказала она.

В субботу, 13 февраля, Посольство России в Эстонии поделилось точкой зрения Каллас на своей странице в соцсетях.

Премьер-министр 🇪🇪 Эстонии Кая Каллас:



💬 «Если EMA даст 🟢 зелёный свет, я не вижу причин, по которым 💉 её [вакцину Спутник V] нельзя было бы принять к использованию. Это такая же вакцина, как и у всех».#GoodNewsfromEstonia pic.twitter.com/3MzctRjHuq — Russia in Estonia 🇷🇺🇪🇪 (@RusEmbEst) February 13, 2021

Депутат Европарламента Урмас Паэт (Партия реформ) считает, что нет смысла слишком мистифицировать производителей вакцин. «Сколько мы уделяем внимание тому, какая компания является производителем других вакцин или лекарств? Например, знают ли получатели вакцины против клещевого энцефалита, где была произведена вакцина? Вероятно, нет», - пояснил он свою точку зрения.

Урмас Паэт. ФОТО: Eero VabamÄgi/Postimees Grupp/scanpix Baltics

Поэтому Паэт считает важным, чтобы вакцина была тщательно исследована, и чтобы Европейский департамент лекарственных средств и Эстонский департамент лекарственных средств разрешили использовать вакцину в Эстонии.

«Да, к сожалению, заметно, что вакцины, произведенные в России, а также в Китае, в мире пропаганды начали жить своей жизнью. Но у этого не надо идти на поводу. Нет никакой связи между силой пропаганды и качеством лекарства или вакцины», - добавил Паэт.