Дом, где от угарного газа погибла девочка: нестандартное газовое отопление и испорченная вентиляция

Угарный газ обнаружил медик
Соседи погибшей девочки рассказали, что утром в субботу в их район прибыли все оперативные службы - была пожарная машина, скорая помощь, приехала полиция. Но что именно произошло, знали не все.
“Я только сегодня узнала, - рассказала жительница дома, где произошло несчастье, Олеся Москвичова. - Я в шоке, честно говоря”.
Основная версия заключается в том, что девочка отравилась угарным газом от газового котла. Датчик СО был при себе у медика скорой помощи, который прибыл на вызов, и этот прибор показал наличие угарного газа в помещении. Спасатели отключили котел и запретили пользоваться им, пока оборудование не проверят специалисты.
Третья система отопления в истории дома
По информации Rus.Postimees, речь идет не о газовой колонке для нагрева воды для кухни и ванной комнаты, а о более мощном газовом котле, который обеспечивал отопление в квартире.
Район двухэтажных домов на улицах Герасимова и Кооли пыйк был построен вскоре после войны, изначально в домах было печное отопление. По словам жителя этого района Сергея, в некоторых домах и сейчас используют камины - видно, как иногда подвозят дрова. Позднее в район провели обычное центральное отопление. А когда центральное отопление стало серьезно дорожать, многие владельцы квартир отказывались от него и устанавливали в квартирах локальные системы газового отопления.
По словам пенсионерки, живущей в одном из соседних домов, так поступили многие ее соседи. Сергей, также живущий в этой районе, рассказал, что он купил квартиру уже с газовым отоплением. По его словам, мощный газовый котел греет воду, которая циркулирует в обычных радиаторах. Сейчас, говорит Сергей, особой экономии это не дает, разве что можно убавлять отопление, когда никого нет дома. Кроме того, газовое отопление просто удобнее - можно самому выставлять комфортную температуру в квартире.
Конечно, добавляет Сергей, газовое оборудование регулярно осматривают специалисты.
Вытяжные каналы засыпаны мусором
По словам соседей, отец погибшей девочки считает, что причина выброса угарного газа - в вентиляции. Жительница дома, где произошла трагедия, Олеся Москвичова рассказала, что во время ремонтных работ на чердаке несколько лет назад строители испортили дымовые трубы и вентиляцию.
Вентканалы в своей квартире Олеся с мужем чистили самостоятельно.
“Мы вытащили оттуда целый булыжник, - рассказала она, показывая руками предмет размером с детский мячик. - Почему я думаю, что это строители? Потому что он был из камней и раствора”.
Женщина предполагает, что рабочие сбросили строительный мусор в вентканалы и в дымоходы. Но, говорит она, проблема может быть не только в этом - у семьи был долг по квартплате, и в последнее время газовщиков в квартиру хозяева не пускали.
Спасатели также отдельно отметили, что в квартире не было датчика угарного газа.