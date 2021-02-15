Пн, 15.02.2021
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Хельдур Меэритс
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  • Дом, где от угарного газа погибла девочка: нестандартное газовое отопление и испорченная вентиляция
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Дом, где от угарного газа погибла девочка: нестандартное газовое отопление и испорченная вентиляция

Дом в Нарве, где из-за выброса угарного газа погиб ребенок. ФОТО: Николай Андреев

Утром в субботу в Нарве, в своей ванной комнате родственники нашли мертвой 12-летнюю девочку. По предварительным данным, она отравилась угарным газом. В квартире были еще три ребенка и их мать, которые не пострадали. В доме использовалась собственная система газового отопления, а дымовые трубы были испорчены.

Угарный газ обнаружил медик

Соседи погибшей девочки рассказали, что утром в субботу в их район прибыли все оперативные службы - была пожарная машина, скорая помощь, приехала полиция. Но что именно произошло, знали не все.

“Я только сегодня узнала, - рассказала жительница дома, где произошло несчастье, Олеся Москвичова. - Я в шоке, честно говоря”.

Основная версия заключается в том, что девочка отравилась угарным газом от газового котла. Датчик СО был при себе у медика скорой помощи, который прибыл на вызов, и этот прибор показал наличие угарного газа в помещении. Спасатели отключили котел и запретили пользоваться им, пока оборудование не проверят специалисты.

Третья система отопления в истории дома

По информации Rus.Postimees, речь идет не о газовой колонке для нагрева воды для кухни и ванной комнаты, а о более мощном газовом котле, который обеспечивал отопление в квартире.

Район двухэтажных домов на улицах Герасимова и Кооли пыйк был построен вскоре после войны, изначально в домах было печное отопление. По словам жителя этого района Сергея, в некоторых домах и сейчас используют камины - видно, как иногда подвозят дрова. Позднее в район провели обычное центральное отопление. А когда центральное отопление стало серьезно дорожать, многие владельцы квартир отказывались от него и устанавливали в квартирах локальные системы газового отопления.

По словам пенсионерки, живущей в одном из соседних домов, так поступили многие ее соседи. Сергей, также живущий в этой районе, рассказал, что он купил квартиру уже с газовым отоплением. По его словам, мощный газовый котел греет воду, которая циркулирует в обычных радиаторах. Сейчас, говорит Сергей, особой экономии это не дает, разве что можно убавлять отопление, когда никого нет дома. Кроме того, газовое отопление просто удобнее - можно самому выставлять комфортную температуру в квартире.

Конечно, добавляет Сергей, газовое оборудование регулярно осматривают специалисты.

Вытяжные каналы засыпаны мусором

По словам соседей, отец погибшей девочки считает, что причина выброса угарного газа - в вентиляции. Жительница дома, где произошла трагедия, Олеся Москвичова рассказала, что во время ремонтных работ на чердаке несколько лет назад строители испортили дымовые трубы и вентиляцию.

Вентканалы в своей квартире Олеся с мужем чистили самостоятельно.

“Мы вытащили оттуда целый булыжник, - рассказала она, показывая руками предмет размером с детский мячик. - Почему я думаю, что это строители? Потому что он был из камней и раствора”.

Женщина предполагает, что рабочие сбросили строительный мусор в вентканалы и в дымоходы. Но, говорит она, проблема может быть не только в этом - у семьи был долг по квартплате, и в последнее время газовщиков в квартиру хозяева не пускали.

Спасатели также отдельно отметили, что в квартире не было датчика угарного газа.

Руководитель нарвской спасательной команды Денис Душкин показывает датчики, которые можно купить в городе. ФОТО: Николай Андреев

Большинство датчиков в продаже не подходят для ванных комнат

После трагедии городские власти и спасатели провели совещание и дали совместную пресс-конференцию.

В Нарве в тысячах квартир установлены газовые колонки - практически во всех хрущевках и сталинках. Как минимум в половине случае колонки для нагрева воды располагаются в ванной комнате, в остальных, обычно - на кухне.

По закону с 2018 года требуется, чтобы датчик угарного газа был в каждом помещении, где установлен газовый прибор, соединенный с трубой. Руководитель Нарвской спасательной команды Денис Душкин показал на пресс-конференции датчики, которые доступны в продаже в Нарве. Датчики бывают с разным уровнем защиты от влаги. Обычный, более дешевый датчик (от 13 евро) можно устанавливать на кухне, если колонка установлена там.

Если колонка установлена в ванной комнате, нужен датчик, который не боится пара. Такой прибор имеет маркировку пылевлагозащиты, как минимум, IP44 и стоит около 45 евро. Примерно такой же, но с экраном, показывающим содержание угарного газа, может стоить до 78 евро, но по словам Дениса Душкина, экран вовсе не обязателен.

Датчик, который не предназначен для ванной комнаты, от воздействия пара может выйти из строя.

Руководитель спасательной команды отметил, что как чиновник не может рекламировать конкретные фирмы, но учитывая ситуацию, должен сказать, что подходящие датчики для ванной комнаты нашел в Нарве только в магазине Tamrex.

Мэр города Катри Райк сообщила, что отправила сотрудника Службы правопорядка объехать торговые центры, и он также выяснил, что датчики угарного газа есть в Fama и в Prisma, но они предназначены для сухих помещений.

Также продавцы рекламируют приборы, где в одном корпусе совмещены датчики дыма и угарного газа. Они, по словам руководителя спасательной команды, не подходят для нарвских квартир с газовыми колонками. Датчик угарного газа нужно ставить в одном помещении с колонкой - на кухне или в ванной, а датчик дыма в этих помещениях устанавливать нельзя (будут ложные срабатывания).

Также спасатель не советует покупать датчик в китайских интернет-магазинах, поскольку нельзя гарантировать его качество и соответствие стандартам.

Устанавливать датчик лучше по инструкции к прибору. Но, говорит Денис Душкин, даже ести включенный датчик СО просто положить на полку, он уже будет эффективен. Проконсультироваться и даже позвать спасателей установить датчик можно по телефону 1247.

Руководитель спасательной команды считает, что на сегодняшний день датчики установили лишь около 5% нарвитян, которые должны были это сделать. В прошлом году спасатели бесплатно поставили всего десять датчиков в квартиры многодетных малообеспеченных семей. На этот год есть 20 датчиков, что, конечно, капля в море. По словам Катри Райк, власти сейчас выясняют, как можно обеспечить датчиками бедные семьи.

Датчики угарного газа из нарвских магазинов: для влажных помещений подходят два прямоугольных датчика слева, для установки на кухне подойдут отстальные - более дешевые. ФОТО: Николай Андреев

По опыту прошлых трагедий

Денис Душкин отказался комментировать трагедию 13 февраля, поскольку еще идет расследование. Но это не первый случай отравление угарным газом в Нарве, и спасатели могут назвать причины прошлых трагедий. Чаще всего к ним приводит непродуманный ремонт квартиры.

Помещение, в которой установлена газовая колонка, должно быть объемом не меньше семи кубометров. Дверь в это помещение должна обеспечивать приток воздуха.

“В ванной комнате по проекту устанавливается дверь с отверстиями, - сказал Денис Душкин. - В ходе ремонта люди зачастую эту дверь меняют на дверь без отверстий. Это одна из основных причин”.

В хрущевках были случаи отравления из-за вытяжки.

“Простая ситуация - ребенок моется в ванной, мама готовит еду на кухне и включает вытяжку”, - рассказал спасатель.

Когда проектировали хрущевки, вытяжки на кухнях еще не использовались. Вентканалы от колонки в ванной и от кухни расположены рядом, зачастую негерметичны, и кухонная вытяжка “продавливает” воздух в канал для колонки, что приводит к выбросу угарного газа внутрь ванной комнаты.

“Если у вас мощная вытяжка на кухне, не пользуйтесь ею, когда кто-то моется в ванной. Или просто приоткройте дверь в ванную”, - советует спасатель.

Технадзор: изменения в вентиляции нужно согласовать с проектом

Ингрид Тейнемаа, руководитель технического отдела Департамента защиты прав потребителей и технического надзора, сообщила, что угарный газ вообще не образуется, если газовое оборудование, дымоход и вентиляция исправны.

По ее словам, при переносе газового прибора и изменении планировки помещения, где он расположен, нужно привлекать компетентного специалиста.

“Ни в коем случае нельзя проводить газовые работы самостоятельно”, - отмечает Ингрид Тейнемаа.

В таких помещениях запрещено перестраивать вентиляцию и дымоходы без согласования с проектом.

“Также необходимо позаботиться о том, чтобы газовый прибор в ванной снабжался свежим воздухом, необходимым для сжигания газа, будь то достаточно большое отверстие в стене, внутри двери или под дверью”, - добавляет руководитель технического отдела.

Подробные рекомендации по безопасному использованию газовых установок можно найти на русском языке на сайте vingugaas.ee.

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