Дом, где от угарного газа погибла девочка: нестандартное газовое отопление и испорченная вентиляция

Руководитель нарвской спасательной команды Денис Душкин показывает датчики, которые можно купить в городе. ФОТО: Николай Андреев

Большинство датчиков в продаже не подходят для ванных комнат

После трагедии городские власти и спасатели провели совещание и дали совместную пресс-конференцию.

В Нарве в тысячах квартир установлены газовые колонки - практически во всех хрущевках и сталинках. Как минимум в половине случае колонки для нагрева воды располагаются в ванной комнате, в остальных, обычно - на кухне.

По закону с 2018 года требуется, чтобы датчик угарного газа был в каждом помещении, где установлен газовый прибор, соединенный с трубой. Руководитель Нарвской спасательной команды Денис Душкин показал на пресс-конференции датчики, которые доступны в продаже в Нарве. Датчики бывают с разным уровнем защиты от влаги. Обычный, более дешевый датчик (от 13 евро) можно устанавливать на кухне, если колонка установлена там.

Если колонка установлена в ванной комнате, нужен датчик, который не боится пара. Такой прибор имеет маркировку пылевлагозащиты, как минимум, IP44 и стоит около 45 евро. Примерно такой же, но с экраном, показывающим содержание угарного газа, может стоить до 78 евро, но по словам Дениса Душкина, экран вовсе не обязателен.

Датчик, который не предназначен для ванной комнаты, от воздействия пара может выйти из строя.

Руководитель спасательной команды отметил, что как чиновник не может рекламировать конкретные фирмы, но учитывая ситуацию, должен сказать, что подходящие датчики для ванной комнаты нашел в Нарве только в магазине Tamrex.

Мэр города Катри Райк сообщила, что отправила сотрудника Службы правопорядка объехать торговые центры, и он также выяснил, что датчики угарного газа есть в Fama и в Prisma, но они предназначены для сухих помещений.

Также продавцы рекламируют приборы, где в одном корпусе совмещены датчики дыма и угарного газа. Они, по словам руководителя спасательной команды, не подходят для нарвских квартир с газовыми колонками. Датчик угарного газа нужно ставить в одном помещении с колонкой - на кухне или в ванной, а датчик дыма в этих помещениях устанавливать нельзя (будут ложные срабатывания).

Также спасатель не советует покупать датчик в китайских интернет-магазинах, поскольку нельзя гарантировать его качество и соответствие стандартам.

Устанавливать датчик лучше по инструкции к прибору. Но, говорит Денис Душкин, даже ести включенный датчик СО просто положить на полку, он уже будет эффективен. Проконсультироваться и даже позвать спасателей установить датчик можно по телефону 1247.

Руководитель спасательной команды считает, что на сегодняшний день датчики установили лишь около 5% нарвитян, которые должны были это сделать. В прошлом году спасатели бесплатно поставили всего десять датчиков в квартиры многодетных малообеспеченных семей. На этот год есть 20 датчиков, что, конечно, капля в море. По словам Катри Райк, власти сейчас выясняют, как можно обеспечить датчиками бедные семьи.

Датчики угарного газа из нарвских магазинов: для влажных помещений подходят два прямоугольных датчика слева, для установки на кухне подойдут отстальные - более дешевые. ФОТО: Николай Андреев

По опыту прошлых трагедий