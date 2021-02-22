На автомобиль заведующего хирургической клиникой Ида-Вируской центральной больницы совершено нападение

По данным издания Põhjarannik, на припаркованный на территории Ида-Вируской центральной больницы в Ахтмеской части Кохтла-Ярве автомобиль в ночь на 18 февраля было совершено нападение, в результате которого машина была повреждена, в том числе были разбиты стекла.

Вируская окружная прокуратура начала уголовное производство по статье о порче и уничтожении вещи.

«Для поимки совершившего преступление ведутся активные следственные мероприятия», - сказала советник по прессе прокуратуры Мариа Гоньяк.

Линд не ответил на вопросы Põhjarannik и через руководителя пресс-службы Ида-Вируской центральной больницы передал, что не желает афишировать и не считает необходимым комментировать этот случай.

В прокуратуре заявили, что имущество потерпевшего было повреждено и более года назад. Насколько известно, тогда также было совершено нападение на автомобиль Яака Линда, который испачкали краской.

В начале февраля общественность потрясло нападение на главврача Северо-Эстонской региональной больницы Пеэпа Тальвинга. Вечером 3 февраля Тальвинг вышел из больницы, подошел к своей машине и обнаружил, что одна шина проколота. К врачу подошел мужчина и выплеснул ему в лицо жидкость, позднее было установлено, что это была моча. 11 февраля в рамках ускоренного производства в Харьюском уездном суде состоялся суд над сдавшимся властям Тоомасом Эрмом Уилсоном. Он признал себя виновным и сожалел о содеянном, но мотив его поступка так и не был установлен. Его приговорили к шести месяцам тюрьмы, из которых реально отбыть придется полтора месяца. Оставшиеся 4,5 месяцев отбывать не надо, если в течение года подсудимый не совершит новое преступление.