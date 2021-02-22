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  • Завтра сокращенный рабочий день. Распространяется ли он на тех, кто работает удаленно?
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Завтра сокращенный рабочий день. Распространяется ли он на тех, кто работает удаленно?

Офисные работники. ФОТО: GaudiLab/ Shutterstock

«Я работаю в ИТ-компании, и из-за пандемии коронавируса все сотрудники работают из дома. Обычно у нас рабочее время с 8 до 17 часов. Начальник прислал нам приглашение на встречу 23 февраля в 15:30. Я обратил его внимание на то, что 23.02 - сокращенный рабочий день, и нам нужно встретиться раньше. Начальник ответил, что поскольку все работают удаленно, нам не нужно применять сокращенный рабочий день, потому что мы все равно дома. Распространяется ли сокращенный рабочий день на всех сотрудников, включая тех, кто работает удаленно?» - спрашивает читатель Postimees.

По словам юриста-консультанта Трудовой инспекции Сандры Куус, рабочие дни сокращаются перед Новым годом, годовщиной Эстонской Республики, праздником Победы и сочельником. Таким образом, во вторник на этой неделе, то есть 23 февраля - сокращенный рабочий день.

Если работник находится на работе 23 февраля, рабочее время необходимо сократить на три часа.

«Рабочий день должен быть сокращен для всех сотрудников, включая тех, кто работает удаленно. Рабочий день можно не сокращать только по соглашению сторон, то есть и работник, и работодатель должны согласиться с этим. В таком случае работодатель также должен компенсировать возможную сверхурочную работу денежно в 1,5 раза либо оплачиваемым свободным временем», - сказала Куус.

Юрист порекомендовал читателю четко ответить работодателю, согласен ли он с тем, что рабочий день не будет сокращаться, поскольку работодатель не может принять это решение в одностороннем порядке.

«На удаленную работу распространяются обычные ограничения времени работы и отдыха, работник может делать перерывы в рабочее время, и работодатель должен вести учет рабочего времени», - отметила она.

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