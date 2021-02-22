Завтра сокращенный рабочий день. Распространяется ли он на тех, кто работает удаленно?

«Я работаю в ИТ-компании, и из-за пандемии коронавируса все сотрудники работают из дома. Обычно у нас рабочее время с 8 до 17 часов. Начальник прислал нам приглашение на встречу 23 февраля в 15:30. Я обратил его внимание на то, что 23.02 - сокращенный рабочий день, и нам нужно встретиться раньше. Начальник ответил, что поскольку все работают удаленно, нам не нужно применять сокращенный рабочий день, потому что мы все равно дома. Распространяется ли сокращенный рабочий день на всех сотрудников, включая тех, кто работает удаленно?» - спрашивает читатель Postimees.