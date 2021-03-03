Названы технические причины трагедии в Нарве, когда девочка умерла от отравления угарным газом
13 февраля в Нарве умерла от отравления угарным газом 12-летняя девочка - ее тело родственники нашли в ванной комнате, где был установлен газовый котел. Технадзор после этой трагедии проверил оборудование в доме и установил техническую причину выброса угарного газа. Специалисты провели также выборочную проверку квартир в Нарве, и обнаружили, что только 29% проверенных в Нарве газовых установок полностью безопасны.