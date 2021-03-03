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  • Названы технические причины трагедии в Нарве, когда девочка умерла от отравления угарным газом

Названы технические причины трагедии в Нарве, когда девочка умерла от отравления угарным газом

Внешне дымовые трубы в доме, где произошел выброс угарного газа, выглядят хорошо, но на самом деле они испорчены. ФОТО: Николай Андреев

13 февраля в Нарве умерла от отравления угарным газом 12-летняя девочка - ее тело родственники нашли в ванной комнате, где был установлен газовый котел. Технадзор после этой трагедии проверил оборудование в доме и установил техническую причину выброса угарного газа. Специалисты провели также выборочную проверку квартир в Нарве, и обнаружили, что только 29% проверенных в Нарве газовых установок полностью безопасны.

Техническое расследование закончено, уголовное - продолжается

В квартире на ул. Герасимова был установлен газовый котел, который обеспечивал не только подогрев воды для кухни и ванной, но и отопление в квартире. Такое оборудование в этом районе Нарвы установили многие владельцы квартир, отключившись от центрального отопления.

Жители дома, которые комментировали трагедию, считают, что причина выброса угарного газа - в нарушенной вентиляции: во время ремонтных работ на чердаке несколько лет назад строители испортили дымовые трубы и вентиляцию.

Эксперты департамента, в целом подтвердили это мнение, но указали также на недостаточный приток воздуха к газовому котлу. Руководитель по коммуникациям Департамента технического надзора и защиты прав потребителей Айри Илиссон сообщила, что специалисты этого учреждения обследовали дом:

“Департамент в настоящее время проводит административную процедуру, направленную на приведение газовой установки в соответствие требованиям или прекращение использования опасной газовой установки. Поскольку уголовное дело по данному делу также возбуждено и ведется прокуратурой, мы не можем уточнить обстоятельства производства до окончания уголовного производства”.

Но в общих чертах техническую причину выброса СО департамент назвал:

“Можно сказать, что технические причины аварии известны. Учитывая причины предыдущих аварий, такие аварии вызваны недостаточной вентиляцией и подачей воздуха для горения в газовую установку”, - сообщила Айри Илиссон.

В таком случае, видимо, можно говорить о вине тех или иных людей в случившемся. Но прокуратура пока не раскрывает подробности дела:

“Уголовное дело по этому делу продолжается, все факты выясняются”, - сообщила пресс-секретарь Идаской окружной прокуратуры Мария Гоняк.

Отчет по Нарве: только 29% оборудования исправны

Вчера технадзор также опубликовал результаты выборочной проверки домов в Нарве, которую проводил еще до трагедии, в конце 2020 года. Полностью этот отчет можно увидеть на официальной странице города в Facebook.

Как сообщила Ингрид Тейнемаа, руководитель Технического отдела Департамента защиты прав потребителей и технического надзора, департамент проверил девять многоквартирных домов с газовыми колонками. Выбор квартирных домов был случайный, в выборку попали как квартиры с газовыми водонагревателями, так и квартиры только с газовыми плитами. В общей сложности за короткое время экспертам удалось проверить 367 газовых колонок в квартирах.

В результате проверки эксперты признали безопасными только 29% жилых помещений с газовыми водонагревателями. Ситуация с газовыми плитами была лучше, там соответствовало требованиям 79% проверенных квартир.

За закрытой дверью угарный газ появится через полчаса

По итогам выборочной проверки выяснилось, что самым серьезным недостатком в квартирах с газовой колонкой, зависящей от воздуха в помещении, является нехватка воздуха для горения. Это относится к любому отопительному прибору, в котором происходит сгорание топлива — для горения нужен кислород, содержащийся в воздухе. Если кислорода не хватает, при горении начинает образовываться угарный газ.

Если воздуха достаточно, может происходить полное сгорание природного газа, в ходе чего возникают углекислый газ и вода. Если сгорание происходит в среде, обедненной кислородом, возникает CO, то есть угарный газ.

Для сгорания 1 м3 газа нужно примерно 10 м3 воздуха. Газовые водонагреватели/котлы расходуют на производство горячей воды примерно 2м3 газа в час. Для сгорания такого количества газа потребовалось бы 20 м3 воздуха. Однако в квартирах газовые колонки зачастую находятся в маленьких ванных комнатах размером 2 на 2 на 2,5 метра, что составляет всего 10 кубометров. Если дверь ванной закрыта и в двери или под дверью ванной отсутствует отверстие и воздух в ванную ниоткуда не поступает, то на горение газа 10 м3 воздуха хватит всего на 30 минут. За это время также пропадет тяга из дымохода, продукты горения перестанут выходить из помещения, в ванной довольно быстро начнет распространяться угарный газ.

Если в ванной не установлен датчик угарного газа, то о возникновении угарного газа невозможно узнать, поскольку он не имеет ни цвета, ни запаха, ни вкуса. При вдыхании угарного газа человек становится сонным и вялым, он может даже не понять, что происходит, поэтому не сможет ничего предпринять.

В проверенных специалистами департамента квартирах отсутствовал приток воздуха для горения в ванную комнату в 30% случаев, в 23% случаев он был недостаточный.

Самая распространенная причина - при ремонте квартир ради энергосбережения закрывают отверстия для притока воздуха, предусмотренные при строительстве дома.

В случае, если угарный газ всё же образовался, спасти жизнь может датчик СО. Подходящие для ванной комнаты датчики, которые есть в продаже в Нарве, описаны в конце этой статьи. Стоят они недешево, но малообеспеченным семьям в Нарве планируется предоставить датчики бесплатно.

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