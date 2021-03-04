Особняки из 1990-х. Какими они были, и что стало с домами из красного кирпича

Их видно сразу — особняк в три-четыре этажа из красного кирпича с арочными окнами, высоким глухим забором и массивными воротами. В 1990-х у такого коттеджа был бы припаркован 600-й «Мерседес», БМВ 7-й серии или джип «Чероки», а в гардеробе владельца обязательно имелся бы малиновый пиджак. Внутри особняка непременно сауна (лучше — с бассейном) и бильярдная, много лепнины и позолоты в интерьере.

Все это — представление из 1990-х об элитной загородной жизни. Особняки строили большими, надежными, на века, предполагая передать по наследству. Прошло 30 лет, и сейчас такие дома считаются неликвидом, главная их ценность — в земельном участке.

В Эстонии есть своя Рублевка, которая, как известно, находится за Табасалу. Мы неоднократно писали о продающихся там огромных виллах.

Типичный дом из 1990-х

Типичный дом из 1990-х представляет собой строение из красного кирпича площадью 0,6–1 тыс. кв. м с башенками и ремонтом в стиле «жесткой классике», говорит глава московского агентства недвижимости AIM Realty Илья Менжунов. Он занимается риелторским бизнесом с 2005 года, однако через него прошло несколько ярких домов и той эпохи. «Например, коттедж с толщиной стен, со слов собственника, способной выдержать прямое артиллерийское попадание, а также с бронированными стеклами, с небольшими оборудованными отсеками для размещения оружия», — вспоминает Менжунов.

Дачный отдел в Penny Lane Realty, одной из старейших московских риелторских компаний, специализирующейся на элитной недвижимости, открылся в 1998 году. Клиентов, которым был нужен загородный дом, в компании тогда называли «дачниками», рассказывает Сергей Колосницын.

Он не берется однозначно оценить планировки и дома из 1990-х: «Нельзя описать планировки — это был совершенно полный бардак. Из требований: покупатели 1990-х хотели огромных площадей, львов, колонн, трехметровых заборов по периметру, и чем вычурнее архитектура и дом больше похож на замок — тем лучше».