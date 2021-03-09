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  • Житель Эстонии в недоумении: почему меня нет в списке на приоритетную вакцинацию?
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Житель Эстонии в недоумении: почему меня нет в списке на приоритетную вакцинацию?

Вакцинация. Фото иллюстративное. ФОТО: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja

В феврале в Центрах семейных врачей началась вакцинация групп риска. Но кто именно попадает в списки тех, кто должны быть вакцинирован в первую очередь?

«Складывается странная ситуация. По заверениям правительства, в группу риска входят пожилые люди, тем более, при наличии определенных диагнозов. Мне 66 лет, главные диагнозы: диабет второго типа, полиневропатия, инвалидность. Однако, по словам семейного врача, меня нет в списках Больничной кассы на приоритетную прививку», - недоумевает обратившийся в редакцию Rus.Postimees Андрей. 

Советник по связям с общественностью Министерства социальных дел Анна Тислер-Лаврентьев пояснила, что государственная экспертная комиссия по иммунопрофилактике определила заболевания и состояния, из-за которых человек попадает в группу риска COVID-19. Эти заболевания и диагнозы перечислены в плане вакцинации от COVID-19.

Очень высоким риском считается наличие следующих заболеваний или состояний:

  • трансплантация органа или костного мозга (проведенная менее двух лет назад);
  • первичный иммунодефицит;
  • злокачественные новообразования лимфоидной и кроветворной ткани (диагностированы менее пяти лет назад) или другие опухоли (диагностированы менее одного года назад);
  • кистозный фиброз;
  • почечная недостаточность;
  • демиелинизирующие заболевания центральной нервной системы;
  • деменция;
  • болезнь Паркинсона;
  • боковой амиотрофический склероз;
  • инсульт в течение последнего года и остаточные явления после инсульта;
  • люди с гематологическими, ревматологическими, гастроэнтерологическими, неврологическими заболеваниями, получавшие иммуносупрессивную терапию в течение последних пяти лет.

Высоким риском считается наличие следующих заболеваний или состояний:

  • диабет;
  • кардиологические заболевания;
  • хронический бронхит;
  • эмфизема;
  • хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ);
  • тяжелая форма астмы (пероральная терапия кортикостероидами в течение последних пяти лет, биологическая терапия);
  • бронхоэктазы;
  • ожирение (ИМТ ≥40).

Как объяснили в Министерстве социальных дел, вакцинация людей из группы риска началась в феврале, но, поскольку количество доз поступающих в Эстонию вакцин ограничено, семейные врачи по всей Эстонии поэтапно получают вакцины, а людей из группы риска так же постепенно приглашают вакцинироваться, начиная с тех, кто подвержен более высокому риску заболевания COVID-19.

Это означает, что сначала на вакцинацию приглашаются все люди от 80 лет и старше. Следом идут люди от 70 лет и старше, у которых есть заболевания и состояния, которые подвергают их высокому риску тяжелого течения болезни. Далее люди от 70 лет и старше (независимо от сопутствующих заболеваний) и люди от 16 до 69, у которых есть заболевания и состояния, которые подвергают их очень высокому риску тяжелого течения болезни.

Далее приглашаются люди от 60 лет и старше, у которых есть заболевания и состояния, которые подвергают их высокому риску тяжелого течения болезни; люди в возрасте от 50 до 59, у которых есть заболевания и состояния, которые подвергают их высокому риску тяжелого течения болезни; и люди от 16 до 49, у которых есть заболевания и состояния, которые подвергают их высокому риску тяжелого течения болезни.

Эта последовательность также предусмотрена в плане вакцинации от COVID-19.

Больничная касса предоставила всем семейным врачам списки их пациентов, которые относятся к группе риска. Но у семейных врачей есть возможность эти списки перепроверить и при необходимости их скорректировать.

«Если у человека есть какое-либо из вышеперечисленных заболеваний или состояний, безусловно, следует о своем желании вакцинироваться сообщить своему семейному врачу или, если к конкретному семейному врачу поступит достаточно вакцин, он может также сам пригласить человека на вакцинацию», - пояснила Тислер-Лаврентьев.

Если, по мнению семейного врача, в его списке есть люди, у которых нет описанных выше заболеваний или состояний, но которые определенно нуждаются в вакцинации по состоянию здоровья (например, пациент с редким заболеванием или по другим обоснованным причинам), семейный врач может сделать и им прививку в приоритетном порядке.

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