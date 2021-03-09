Житель Эстонии в недоумении: почему меня нет в списке на приоритетную вакцинацию?

«Складывается странная ситуация. По заверениям правительства, в группу риска входят пожилые люди, тем более, при наличии определенных диагнозов. Мне 66 лет, главные диагнозы: диабет второго типа, полиневропатия, инвалидность. Однако, по словам семейного врача, меня нет в списках Больничной кассы на приоритетную прививку», - недоумевает обратившийся в редакцию Rus.Postimees Андрей.

Советник по связям с общественностью Министерства социальных дел Анна Тислер-Лаврентьев пояснила, что государственная экспертная комиссия по иммунопрофилактике определила заболевания и состояния, из-за которых человек попадает в группу риска COVID-19. Эти заболевания и диагнозы перечислены в плане вакцинации от COVID-19.

Очень высоким риском считается наличие следующих заболеваний или состояний: трансплантация органа или костного мозга (проведенная менее двух лет назад);

первичный иммунодефицит;

злокачественные новообразования лимфоидной и кроветворной ткани (диагностированы менее пяти лет назад) или другие опухоли (диагностированы менее одного года назад);

кистозный фиброз;

почечная недостаточность;

демиелинизирующие заболевания центральной нервной системы;

деменция;

болезнь Паркинсона;

боковой амиотрофический склероз;

инсульт в течение последнего года и остаточные явления после инсульта;

люди с гематологическими, ревматологическими, гастроэнтерологическими, неврологическими заболеваниями, получавшие иммуносупрессивную терапию в течение последних пяти лет. Высоким риском считается наличие следующих заболеваний или состояний: диабет;

кардиологические заболевания;

хронический бронхит;

эмфизема;

хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ);

тяжелая форма астмы (пероральная терапия кортикостероидами в течение последних пяти лет, биологическая терапия);

бронхоэктазы;

ожирение (ИМТ ≥40).

Как объяснили в Министерстве социальных дел, вакцинация людей из группы риска началась в феврале, но, поскольку количество доз поступающих в Эстонию вакцин ограничено, семейные врачи по всей Эстонии поэтапно получают вакцины, а людей из группы риска так же постепенно приглашают вакцинироваться, начиная с тех, кто подвержен более высокому риску заболевания COVID-19.

Это означает, что сначала на вакцинацию приглашаются все люди от 80 лет и старше. Следом идут люди от 70 лет и старше, у которых есть заболевания и состояния, которые подвергают их высокому риску тяжелого течения болезни. Далее люди от 70 лет и старше (независимо от сопутствующих заболеваний) и люди от 16 до 69, у которых есть заболевания и состояния, которые подвергают их очень высокому риску тяжелого течения болезни.

Далее приглашаются люди от 60 лет и старше, у которых есть заболевания и состояния, которые подвергают их высокому риску тяжелого течения болезни; люди в возрасте от 50 до 59, у которых есть заболевания и состояния, которые подвергают их высокому риску тяжелого течения болезни; и люди от 16 до 49, у которых есть заболевания и состояния, которые подвергают их высокому риску тяжелого течения болезни.

Эта последовательность также предусмотрена в плане вакцинации от COVID-19.

Больничная касса предоставила всем семейным врачам списки их пациентов, которые относятся к группе риска. Но у семейных врачей есть возможность эти списки перепроверить и при необходимости их скорректировать.

«Если у человека есть какое-либо из вышеперечисленных заболеваний или состояний, безусловно, следует о своем желании вакцинироваться сообщить своему семейному врачу или, если к конкретному семейному врачу поступит достаточно вакцин, он может также сам пригласить человека на вакцинацию», - пояснила Тислер-Лаврентьев.