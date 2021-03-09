Житель Эстонии в недоумении: почему меня нет в списке на приоритетную вакцинацию?
В феврале в Центрах семейных врачей началась вакцинация групп риска. Но кто именно попадает в списки тех, кто должны быть вакцинирован в первую очередь?
В феврале в Центрах семейных врачей началась вакцинация групп риска. Но кто именно попадает в списки тех, кто должны быть вакцинирован в первую очередь?
«Складывается странная ситуация. По заверениям правительства, в группу риска входят пожилые люди, тем более, при наличии определенных диагнозов. Мне 66 лет, главные диагнозы: диабет второго типа, полиневропатия, инвалидность. Однако, по словам семейного врача, меня нет в списках Больничной кассы на приоритетную прививку», - недоумевает обратившийся в редакцию Rus.Postimees Андрей.
Советник по связям с общественностью Министерства социальных дел Анна Тислер-Лаврентьев пояснила, что государственная экспертная комиссия по иммунопрофилактике определила заболевания и состояния, из-за которых человек попадает в группу риска COVID-19. Эти заболевания и диагнозы перечислены в плане вакцинации от COVID-19.
Очень высоким риском считается наличие следующих заболеваний или состояний:
Высоким риском считается наличие следующих заболеваний или состояний:
Как объяснили в Министерстве социальных дел, вакцинация людей из группы риска началась в феврале, но, поскольку количество доз поступающих в Эстонию вакцин ограничено, семейные врачи по всей Эстонии поэтапно получают вакцины, а людей из группы риска так же постепенно приглашают вакцинироваться, начиная с тех, кто подвержен более высокому риску заболевания COVID-19.
Это означает, что сначала на вакцинацию приглашаются все люди от 80 лет и старше. Следом идут люди от 70 лет и старше, у которых есть заболевания и состояния, которые подвергают их высокому риску тяжелого течения болезни. Далее люди от 70 лет и старше (независимо от сопутствующих заболеваний) и люди от 16 до 69, у которых есть заболевания и состояния, которые подвергают их очень высокому риску тяжелого течения болезни.
Далее приглашаются люди от 60 лет и старше, у которых есть заболевания и состояния, которые подвергают их высокому риску тяжелого течения болезни; люди в возрасте от 50 до 59, у которых есть заболевания и состояния, которые подвергают их высокому риску тяжелого течения болезни; и люди от 16 до 49, у которых есть заболевания и состояния, которые подвергают их высокому риску тяжелого течения болезни.
Эта последовательность также предусмотрена в плане вакцинации от COVID-19.
Больничная касса предоставила всем семейным врачам списки их пациентов, которые относятся к группе риска. Но у семейных врачей есть возможность эти списки перепроверить и при необходимости их скорректировать.
«Если у человека есть какое-либо из вышеперечисленных заболеваний или состояний, безусловно, следует о своем желании вакцинироваться сообщить своему семейному врачу или, если к конкретному семейному врачу поступит достаточно вакцин, он может также сам пригласить человека на вакцинацию», - пояснила Тислер-Лаврентьев.
Если, по мнению семейного врача, в его списке есть люди, у которых нет описанных выше заболеваний или состояний, но которые определенно нуждаются в вакцинации по состоянию здоровья (например, пациент с редким заболеванием или по другим обоснованным причинам), семейный врач может сделать и им прививку в приоритетном порядке.