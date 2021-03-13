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  • Почему боятся AstraZeneca и кого все-таки вакцинируют? Ответы на вопросы, которые волнуют жителей Эстонии

Почему боятся AstraZeneca и кого все-таки вакцинируют? Ответы на вопросы, которые волнуют жителей Эстонии

  • Принципы распределения вакцины
  • Альтернативные списки и кто в них попадает
  • Предрасположенность к тромбозу - противопоказание?
  • Причины плохой репутации AstraZeneca
Вакцинация. Фото иллюстративное. ФОТО: FOTO: TAIRO LUTTER

Как распределяются вакцины? Что такое альтернативные списки и как они формируются? Противопоказана ли кому-то вакцина AstraZeneca и есть ли риск тромбоза? На самые популярные вопросы о вакцинации ответила семейный врач Алина Тереп.

Распределение вакцины у многих вызывает вопросы: почему у одних медучреждений ее будто бы в избытке и даже формируются так называемые альтернативные списки для вакцинации на случай, если кто-то из основного списка откажется, а другие семейные врачи не могут предложить ее даже своим пациентам из группы риска.

По словам семейного врача Алины Тереп, альтернативные списки вовсе не говорят о переизбытке вакцины. «В случае если у нас остаются вакцины и мы не успеваем позвать пациента из группы риска, мы зовем того, кто может быстро прийти на место, чтобы вакцина не пропала. Значит ли это, что у меня избыток вакцин? Абсолютно нет. Но если я в ситуации, когда рабочий день заканчивается в шесть часов вечера и в 17:50 пациент сообщает, что он не придет, или просто не является, я ищу того, кто успеет явиться на место за пять минут», — объяснила она.

Официальной инструкции, как формировать альтернативные списки, у семейных врачей нет. «Методички нет, каждый делает так, как считает нужным. Поэтому, например, кто-то из семейных врачей знает, что через дорогу живет пациент, который готов сделать прививку, и держит его в качестве запасного варианта. Основная цель — использовать все дозы вакцины, чтобы ничего не испортилось», — уточняет доктор.

Тереп отметила, что в целом сейчас вакцинация проходит по трем направлениям. «Первое — вакцинация групп риска. Этим занимаются семейные врачи, у них графики ротации, которые приходят от Больничной кассы, то есть время, когда конкретный центр может заказать вакцину и, соответственно, когда она прибудет, — объясняет она. — Ротации более-менее распределены равномерно. Поскольку логистика была изменена примерно две недели назад, в этот конкретный раз в некоторых центрах у кого-то разница между двумя поставками стала немного короче, у кого-то она удлинилась, это действительно было».

Второе направление — вакцинация людей, оказывающих жизненно важные услуги. Например, Тереп, как семейному врачу в волости Раэ, Больничная касса также предложила параллельно вакцинировать сначала работников школ, а потом и детских садов.

«И третье направление — субботники, которые, прежде всего, продвигает Больничная касса и которые позволяют вакцинировать как можно большее количество человек разом за короткий промежуток времени, — говорит доктор Тереп. — В этом случае вакцинацию проводит тот, у кого есть возможность цифровой регистрации, поскольку звонить тысяче пациентов несколько затруднительно».

По словам Алины Тереп, пилотный проект вакцинации по выходным можно рассматривать с нескольких позиций: во-первых, это позволяет быстро использовать вакцины, которые нам приходят, то есть вакцинируется больше человек, во-вторых, есть возрастное ограничение, то есть прививку делают пациентам, которые, как правило, все-таки из группы риска, в-третьих, дигитальные системы тестируются при большом наплыве людей, то есть проверяется, как эта система справится, если у нас разом появится большое количество номерков.

Что не так с AstraZeneca?

В четверг, 11 марта, Лекарственный департамент порекомендовал не применять в отношении людей с риском тромбоза вакцину AstraZeneca, пока Европейское агентство лекарственных средств не дало окончательной оценки.

«На данный момент это скорее перестраховка. В случае с вакцинами от коронавируса даже один инцидент на несколько миллионов сразу становится достоянием общественности и находится под очень пристальным вниманием. Невозможно это опустить и, даже если статистически вероятность риска крайне мала, мы должны обращать на это внимание и подробно изучать, поэтому сейчас предпринята такая мера предосторожности», — прокомментировала вчерашнее заявление департамента Тереп.

Но как понять, есть ли у человека риск тромбоза? «Предрасположенность к тромбозу выясняют по анамнезу: у кого был тромбоз легочной артерии, глубокий венозный тромбоз, кто обездвижен и лежит больше трех дней, у кого были серьезные операции и так далее, — говорит доктор Тереп. — Безусловно, изменения здоровья у людей могут происходить спонтанно, без какой-либо причины или анамнеза, но тем не менее, в большинстве случаев есть какие-то факторы риска, которые нам дают больше представления».

Но, по словам семейного врача, если человек пожилой, у него уже был, например, тромбоз легочной артерии или мерцательная аритмия предсердий, как правило, такие пациенты получают антикоагулянты, поэтому они уже защищены, и их можно вакцинировать. То есть всегда надо смотреть на общую картину.

В клиническом исследовании говорится, что чаще побочные эффекты от вакцины AstraZeneca проявляются после первой дозы, а от Pfizer — после второй. «У нас пока по этому наблюдению личного опыта нет, поскольку AstraZeneca поступила не так давно, многие люди еще не успели получить вторую дозу. Об этом мы сможем говорить через две-три недели, когда с вакцинации первой партии пройдет два месяца, люди получат вторую дозу вакцины и поделятся своими впечатлениями, — говорит Тереп. — Но клиническое исследование показало изначальный профиль побочных явлений, которые совпадают с тем, что мы видим сейчас у своих пациентов. Нет повода не доверять тому, что было показано в исследованиях. С тем же Pfizer пока так и получается, что побочные явления чаще проявляются после второй дозы».

Не это ли стало причиной, что именно AstraZeneca в плане побочных эффектов у нас имеет самую плохую репутацию среди вакцин? «Не только это. Есть еще один момент. С помощью Pfizer мы вакцинировали медперсонал, а далее уже пошла группа риска, то есть в основном пожилые люди. В случае всех вакцин от коронавируса исследования показывают, что у пожилых людей меньше побочных эффектов, — уточнила доктор Тереп. — Поэтому у нас опыт пациентов от Pfizer позитивнее, чем от AstraZeneca, которой пока в основном прививали учителей, воспитателей в детских садах и представителей других профессий, то есть работающих людей в возрасте от 18 до 60 лет».

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