Почему боятся AstraZeneca и кого все-таки вакцинируют? Ответы на вопросы, которые волнуют жителей Эстонии

Что не так с AstraZeneca?

В четверг, 11 марта, Лекарственный департамент порекомендовал не применять в отношении людей с риском тромбоза вакцину AstraZeneca, пока Европейское агентство лекарственных средств не дало окончательной оценки.

«На данный момент это скорее перестраховка. В случае с вакцинами от коронавируса даже один инцидент на несколько миллионов сразу становится достоянием общественности и находится под очень пристальным вниманием. Невозможно это опустить и, даже если статистически вероятность риска крайне мала, мы должны обращать на это внимание и подробно изучать, поэтому сейчас предпринята такая мера предосторожности», — прокомментировала вчерашнее заявление департамента Тереп.

Но как понять, есть ли у человека риск тромбоза? «Предрасположенность к тромбозу выясняют по анамнезу: у кого был тромбоз легочной артерии, глубокий венозный тромбоз, кто обездвижен и лежит больше трех дней, у кого были серьезные операции и так далее, — говорит доктор Тереп. — Безусловно, изменения здоровья у людей могут происходить спонтанно, без какой-либо причины или анамнеза, но тем не менее, в большинстве случаев есть какие-то факторы риска, которые нам дают больше представления».

Но, по словам семейного врача, если человек пожилой, у него уже был, например, тромбоз легочной артерии или мерцательная аритмия предсердий, как правило, такие пациенты получают антикоагулянты, поэтому они уже защищены, и их можно вакцинировать. То есть всегда надо смотреть на общую картину.

В клиническом исследовании говорится, что чаще побочные эффекты от вакцины AstraZeneca проявляются после первой дозы, а от Pfizer — после второй. «У нас пока по этому наблюдению личного опыта нет, поскольку AstraZeneca поступила не так давно, многие люди еще не успели получить вторую дозу. Об этом мы сможем говорить через две-три недели, когда с вакцинации первой партии пройдет два месяца, люди получат вторую дозу вакцины и поделятся своими впечатлениями, — говорит Тереп. — Но клиническое исследование показало изначальный профиль побочных явлений, которые совпадают с тем, что мы видим сейчас у своих пациентов. Нет повода не доверять тому, что было показано в исследованиях. С тем же Pfizer пока так и получается, что побочные явления чаще проявляются после второй дозы».