Почему боятся AstraZeneca и кого все-таки вакцинируют? Ответы на вопросы, которые волнуют жителей Эстонии
- Принципы распределения вакцины
- Альтернативные списки и кто в них попадает
- Предрасположенность к тромбозу - противопоказание?
- Причины плохой репутации AstraZeneca
Как распределяются вакцины? Что такое альтернативные списки и как они формируются? Противопоказана ли кому-то вакцина AstraZeneca и есть ли риск тромбоза? На самые популярные вопросы о вакцинации ответила семейный врач Алина Тереп.