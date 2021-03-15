Вопрос читателя: имеет ли право начальник из-за Covid-19 запретить пользоваться комнатой отдыха?"Теперь мы едим в пыльном производственном помещении"
Читатель спрашивает: на нашем рабочем месте введены новые меры по предотвращению распространения коронавируса. К сожалению, они ухудшают положение работников: нам больше не разрешают пользоваться кухней, поэтому мы не можем ни хранить еду в холодильнике, ни разогревать ее. Нам приходится хранить еду в пыльном производственном помещении, там же и есть. Может ли работодатель устанавливать такие правила?