Вопрос читателя: имеет ли право начальник из-за Covid-19 запретить пользоваться комнатой отдыха?

Отвечает Пирет Кальюла, консультант по рабочей среде Трудовой инспекции:

Работодатель должен оценить риск заражения на предприятии, а также риски заражения выполняющих различные работы сотрудников. Не исключено, что работодатель действительно пытался безопасно организовать работу, но описанные запреты не являются разумными. Коронавирус - это новая и серьезная угроза для здоровья, но мы не должны забывать о так называемых старых рисках — к примеру, пыль может способствовать возникновению раковых заболеваний.

Основными мерами по снижению риска заражения коронавирусом являются соблюдение дистанции, ношение масок, уборка при необходимости дезинфекция поверхностей, обеспечение возможности мытья рук и дезинфекции рук в местах, где мытье рук невозможно.

При использовании бытовых помещений количество людей, одновременно находящихся в помещении, ограничивается. К примеру, половину столов и стульев убирают из столовой (кухни), чтобы работники соблюдали дистанцию. Также организуется график, когда и кто может пользоваться помещением. Есть компании, которые стали использовать дополнительные помещения и организовывать столовые там. Запретить сотрудникам пользоваться столовой - самый простой для работодателя способ решения проблемы, но это все-таки запрещено. Работодатель должен обеспечить работникам возможность пользоваться бытовыми помещениями и в условиях коронавируса.

Для обеспечения безопасности использование бытовых помещений необходимо реорганизовать. Необходимо подумать о том, сколько человек поместится в столовой, чтобы они смогли соблюдать дистанцию. Также необходимо определить, кто будет дезинфицировать поверхности. В месте, где люди надевают маски должна быть возможность мыть и сушить руки (или дезинфицировать), а также стоять контейнер, который открывается ногой, куда можно было бы выкидывать использованные маски.. После еды необходимо надевать новую маску.

Конечно, нельзя принуждать рабочих хранить пищу и есть ее в пыльном производственном помещении, где не гарантируется элементарная гигиена. В производственном помещении, вероятно, также нет столов и стульев, т.е. сотрудники не могут нигде отдыхать и обедать. Немыслимо, чтобы сотрудник не мог есть в нормальных условиях хотя бы раз в восемь часов.

Работодатель не имеет права запрещать использование комнаты отдыха. Задача работодателя — продумать, как работники смогут безопасно пользоваться комнатой.