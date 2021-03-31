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Посольство России отреагировало на арест Сергея Середенко

Sergei Seredenko. ФОТО: Peeter Langovits

Вчера стало известно, что с разрешения суда арестован известный общественный деятель, правозащитник Сергей Середенко. Посольство России выступило с заявлением:

ЗАЯВЛЕНИЕ ПОСОЛЬСТВА РОССИИ В ЭСТОНИИ В СВЯЗИ С АРЕСТОМ ПРАВОЗАЩИТНИКА С.Н.СЕРЕДЕНКО Эстонию - и это факт -...

Опубликовано Посольство России в Эстонии / Russian Embassy in Estonia Среда, 31 марта 2021 г.

«Эстонию - и это факт - обоснованно критикуют на многих международных площадках, в т.ч. в СПЧ ООН, Совете Европы, ОБСЕ и др. И тому есть немало причин. Это и сохранение т.н. института негражданства, и дискриминация в системе образования, нарушение прав русскоязычных граждан и многое другое.

Находятся при этом и в самой Эстонии люди, которые не боятся привлекать внимание к подобным дефицитам, руководствуясь вполне понятными соображениями. Исправление наблюдаемой уже в течение нескольких десятилетий ситуации на обозначенных направлениях способно лишь улучшить имидж Эстонии за ее пределами и, что ещё более важно, привести к нормализации межобщинного диалога в стране, прекращению деления эстоноземельцев на людей первого и второго сорта.

Среди тех, кто на протяжении многих лет выступает с критикой сложившегося положения дел в стране, весьма заметен был известный правозащитник С.Середенко, открыто как гражданин Эстонии излагавший свою точку зрения на этот счёт. Тем ошеломляюще прозвучало сообщение, причём со значительным опозданием, о его аресте, да ещё, если верить озвученной информации, по обвинению в «поддержании отношений, направленных против Эстонской Республики».

Трудно избавиться от впечатления, что мы имеем дело ещё с одним примером подавления инакомыслия в Эстонии, заявляющей о себе как о стране с передовой демократией.

В свете этого хотелось бы надеяться, что в ходе начатого расследования будет доказана полная несостоятельность выдвинутых против С.Середенко обвинений».

Напомним, что Сергея Серденко подозревают «в поддержании отношений, направленных против Эстонской Республики.

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