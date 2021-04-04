Аркадий Попов: проблемы возникли из-за плохого анализа рисков кампании вакцинации

Глава Ляэне-Таллиннской центральной больницы Аркадий Попов считает, что проблемы возникли из-за плохого анализа рисков самой кампании вакцинации. В частности, организаторы не учли, что в возрастной группе 60+ может не быть большого наплыва желающих, передает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

"Правильная коммуникация - это когда очень четко дают понять людям, что конкретно от них ждут. И любые массовые мероприятия чреваты такими рисками, что люди что-то неправильно понимают и возникает слишком много людей там, где их не ждут или возникает слишком мало людей так, где их ждут", - пояснил Попов.