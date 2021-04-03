Фото ⟩ Переполох в Таллинне: молодые вакцинировались вместо людей из групп риска

Фото ⟩ Переполох в Таллинне: молодые вакцинировались вместо людей из групп рискаДополнено! В центре вакцинации навели порядок
- Получившие вакцину сразу стали звать и друзей
- Переполох произошел и за пределами Таллинна
- Касса здоровья осудила самодеятельность медучреждений
Молниеносно распространяемая информация, что на проходящую в Эстонии массовую вакцинацию могут попасть также 40-летние и даже 30-летние, вынудила заинтересованных броситься в центры вакцинации. Департамент здоровья и Касса здоровья (переименованная Больничная касса) осуждают самодеятельность медучреждений, пишет Postimees.