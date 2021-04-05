Вопрос читателя: может ли работодатель не оплатить работу в госпраздник?

«По графику я 2 апреля, то есть в государственный праздник, был на работе. Теперь работодатель утверждает, что он не должен платить за это двойную ставку, поскольку в трудовом договоре указано, что плату за работу в госпраздники содержит зарплата. Прав ли он, или за работу в государственные праздники в любом случае нужно платить по двойному тарифу?» - спросил работник.

На вопрос ответила юрист-консультант Трудовой инспекции Сандра Куус:

«В апреле два государственных праздника: 2 апреля — Великая пятница, а 4 апреля — Пасха.

Закон о трудовом договоре обязывает работодателей платить двойную ставку за работу в государственные праздники. Работник и работодатель могут договориться о том, что работа в праздник будет компенсирована дополнительным выходным. Закон не позволяет договариваться о том, что зарплата может включать в себя оплату работы в государственные праздники. Такая договоренность наносит ущерб работнику, а потому является ничтожной.

Если работодатель все же отказывается платить за работу в госпраздник по двойному тарифу, то работник может обратиться с финансовым требованием в Комиссию по рассмотрению трудовых споров или в суд».