“Мегазаводу” Aquaphor в Нарве потребуются аэродром, училище робототехники и англоязычная средняя школа

Сегодня на нарвском заводе фильтров и очистного оборудования для воды Aquaphor International был подписан многосторонний договор о намерениях, по которому к 2025 году в Нарве должен появиться роботизированный завод. Он даст работу для 700 человек и сделает Aquaphor крупнейшим в Эстонии экспортером. Столь амбициозный проект потребует от государства, от Нарвы и Нарва-Йыэсуу вложиться в дорогостоящую инфраструктуру. Но тем самым может стать толчком к привлечению других крупных инвесторов.