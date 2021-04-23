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  • “Мегазаводу” Aquaphor в Нарве потребуются аэродром, училище робототехники и англоязычная средняя школа

“Мегазаводу” Aquaphor в Нарве потребуются аэродром, училище робототехники и англоязычная средняя школа

Площадка перед действующим заводом Aquaphor в Нарве, где 19 апреля 2021 года начали строить четвертую очередь производства. ФОТО: Николай Андреев

Сегодня на нарвском заводе фильтров и очистного оборудования для воды Aquaphor International был подписан многосторонний договор о намерениях, по которому к 2025 году в Нарве должен появиться роботизированный завод. Он даст работу для 700 человек и сделает Aquaphor крупнейшим в Эстонии экспортером. Столь амбициозный проект потребует от государства, от Нарвы и Нарва-Йыэсуу вложиться в дорогостоящую инфраструктуру. Но тем самым может стать толчком к привлечению других крупных инвесторов.

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Договор о намерениях подписали руководитель и совладелец Aquaphor Джозеф Шмидт, министр предпринимательства и ИТ Андрес Сутт, мэр Нарвы Катри Райк, мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин и руководитель Фонда промпарков Ида-Вирумаа Теэт Куусмик.

Сейчас в Aquaphor в Эстонии работают около 600 человек - действует завод в Силламяэ, вторая очередь этого завода, а также завод в Нарве, на территории промпарка. В понедельник началось расширение нарвского завода Aquaphor - это уже четвертая очередь прозводства компании в Эстонии. Завод площадью 11 000 кв.м. должен выпустить первую продукцию примерно через год.

И в пятницу был подписан договор о пятом этапе площадью 110 000 кв.м., который стороны договора называют “мегазаводом”.

Государственный Фонд промпарков Ида-Вирумаа, который развивает в Нарве два промпарка, специально для “мегазавода” создает третью площадку. Завод разместится на месте леса, который растет между кожзаводом и промпарком Intek-Nakro и Балтийской электростанций.

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