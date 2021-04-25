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  • Спор о резких комментариях в интернете в адрес Нарвской больницы дошел до Госсуда

Спор о резких комментариях в интернете в адрес Нарвской больницы дошел до Госсуда

Кошелек. ФОТО: Arvo Meeks/Valgamaalane

Жительница Нарвы, написавшая в Facebook резкие комментарии в адрес работников Нарвской больницы, надеется, что ей не придется публично опровергать свои высказывания.

Ранее выступить с публичным опровержением своих слов ее обязали как Вируский уездный, так и Тартуский окружной суд, пишет rus.err.ee.

Однако в законную силу постановление все еще не вступило, поскольку нарвитянка воспользовалась возможностью обратиться с жалобой на решение судов нижестоящих инстанций в Государственный суд.

По состоянию на 25 апреля Госсуд не занял позиции по кассационной жалобе.

Напомним, что в октябре прошлого года Вируский уездный суд постановил, что нарвитянка должна опубликовать под своим январским постом публичный комментарий, в котором следует сказать, что ее предыдущее сообщение содержало неверные данные, а также выплатить больнице 500 евро в виде компенсации материального ущерба.

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