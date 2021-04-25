Спор о резких комментариях в интернете в адрес Нарвской больницы дошел до Госсуда

Ранее выступить с публичным опровержением своих слов ее обязали как Вируский уездный, так и Тартуский окружной суд, пишет rus.err.ee.

Однако в законную силу постановление все еще не вступило, поскольку нарвитянка воспользовалась возможностью обратиться с жалобой на решение судов нижестоящих инстанций в Государственный суд.

По состоянию на 25 апреля Госсуд не занял позиции по кассационной жалобе.