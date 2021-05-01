«Продавщица из Ласнамяэ, Маарду или Нарвы – премьер-министр? Да, пожалуйста!»: Света Григорьева вступила в Русскоязычное объединение социал-демократов
Поэт и хореограф Света Григорьева вступила в Русскоязычное объединение социал-демократов. «Моя цель – ни больше и ни меньше – убедиться в том, что слова, сказанные мной 20 августа в Розовом саду Кадриорга, что у русскоязычного ребенка из обычной рабочей семьи в сегодняшней Эстонии возможности более ограничены и он не может стать, например, премьер-министром, не соответствуют действительности», - заявила она.