Кентманни, она же Креукси, она же Константина Пятса и даже Германа Геринга… Респектабельная улица в тихом центре Таллинна, главной достопримечательностью которой является посольство США, расположенное в многоэтажном доме. Но вот по поводу небольшого участка земли в конце улицы, почти перед Лийвалайа, в последние лет двенадцать сломано немало копий. Даже политических.

Но давайте сначала о названии, уж больно любопытно. Как гласит Wikipedia, название, которое носит сейчас улица, могло быть ей дано то ли в честь директора находившейся на углу теперешней Кентманни и вечной Сакала школы Вильгельма Готфрида Кентманна, то ли в честь его сына - Вольдемара Фридриха, причем название использовалось еще в 1885 году, когда оба были живы.

Какое-то время улица звалась Больничной – Hospidali, это название сохранил отрезок улицы, расположенный непосредственно около Таллиннской центральной больницы. Имя коммуниста Яана Креукса улица носила аж два раза: в 1940–1941 и 1944–1989 годах, имя Константина Пятса тоже дважды и оба раза не долго, а в 1942 году именовалась Göringstraße.

На улице Кентманни нас интересует дом номер 28, который сейчас активно строится. До этого много лет там была автостоянка, а до нее? Опрос даже памятливых знакомых ничего не дал.

Автостоянка на улице Кентманни. Сейчас здесь строится дом, о котором мы ведем свой рассказ. ФОТО: Google Maps

Судя по старинной карте 1885 года, которую включил в свой отчет о проведенных на данной территории в 2019 году археологических раскопках археолог Риво Бернатас, на месте будущего дома находилось несколько строений.

Фрагмент плана города Таллинна 1885 года. Голубым отмечено место, где сейчас строится дом. Четко видно, что там находилось несколько участков недвижимости. ФОТО: Tallinna Linnavalitsuse kaardiarhiivist

Удалось найти и фотографию, снятую во времена, когда улица называлась еще Креукси. Сейчас на углу Кентманни и Лийвалайа, вместо маленького деревянного домика высится построенный в более позднее советское время многоэтажный жилой дом. Виднеющийся за утопающей в зелени «деревяшечкой» темный торец принадлежит сохранившемуся до наших дней бывшему доходному дому Константина Брандиса - архитектор Эуген Захариас. А вот уже за ним - наша теперешняя стройплощадка.

Угол Кентманни (Креукси) и Лийвалайа (Юхкентали). Фото датировано 1969 годом. ФОТО: Eesti Ajaloomuuseum

Если в статье о доме Das Haus меня живо интересовало, что же находилось раньше на месте стройплощадки, то в данном случае интереснее оказался процесс создания детальной планировки и конкурс на проект жилого здания.

2009 год. Анна-Грета Цахкна на Кентманни, 28. ФОТО: Лийс Трейманн

В 2009 году Postimees писал: «На прошлой неделе в административном совете Кесклинна разгорелся острый политический спор по поводу жилого дома, который планируется построить на сладком земельном участке на улице Кентманни. По словам члена совета Индрека Раудсе (IRL), на собрании, во время которого обсуждалась детальная планировка Keнтманни, 28/30, присутствовали все до одного депутаты от Центристской партии, что случается нечасто. Их интерес к этой детальной планировке слишком очевиден. Но я не могу понять, почему».

Центристка Кадри Симсон утверждала, что никакого особого интереса партия к данной недвижимости не имеет, а Анна-Грета Цхакна из партии IRL, по словам Симсон, инициировала быстрый прием эскизов без их подробного обсуждения. Цахкна же сообщила журналистам, что земельная комиссия, председателем которой она является, требовала уменьшить здание на один этаж и урезать площадь дома, так как проект выходил за рамки отведенного ему земельного участка и посягал на кусок нереформированной земли, принадлежащей в те годы государству.

«Архитектор Рейн Мурула, который разработал эскизное решение для строительства одного из самых красивых новых домов в центре города, подтвердил, что на последнем заседании административного совета само здание никого не интересовало. Вместо этого, по его словам, произошел пламенный политический разрыв между представителями Центристской партии и Союза Отечества и Res Publica».

Правда, интересно? В финале статьи содержится очень важный и донельзя актуальный пассаж:

«Решение районного административного совета имеет рекомендательный по отношению к Горсобранию характер. До окончательного решения о создании детальной планировки земельного участка еще далеко, а во время предстоящего публичного обсуждения могут возникнуть неожиданности».

Запомните эти слова и время действия - 2009 год. На сайте Rein Murula Arhitektuuribüroo находим эскизный проект дома, датированный 2012 годом, дающий представление о том, как могло бы выглядеть строение, о котором так яростно спорили депутаты в 2009-м. Над проектом работали сам Рейн Мурула, Карл Кооса, Алексей Тихонов и Кадри Кихо.

Проект дома на Кентманни, 28. Вид со стороны Лийвалайа. ФОТО: Rein Murula arhitektuuribüroo

Проект дома на Кентманни, 28. Вид сверху. ФОТО: Rein Murula arhitektuuribüroo.

Прошло еще три года. В ноябре 2015-го состоялось общественное обсуждение детальной планировки, в ходе которого представители соседних домов высказались по поводу проекта.

В 2018 году провели архитектурный конкурс, на котором, в частности, была представлена и работа архитектурного бюро Korrus.

Проект дома на Кентманни, 28. Вид с улицы Кентманни. ФОТО: Arhitektuuribüroo Korrus

Сейчас дом строится по проекту победителя - команды Иллимара Труверка из бюро Arhitekt11. Но обратите внимание, как похожи все три проекта! По крайней мере, в каждом по три ряда террас на верхних этажах и некоторое подобие внутреннего двора...

А по этому проекту дом строится. ФОТО: Arhitekt11

И другой ракурс... ФОТО: Arhitekt11

До начала строительства, в 2019 году были проведены археологические раскопки, в результате которых, в частности, было выяснено, что приблизительно в XVII веке на этом месте еще не было никаких строений, зато была самая настоящая пашня. Что касается находок, то были обнаружены фрагменты керамического сосуда из красной глины с обмазкой из ангоба, фаянсового сосуда с синей глазурью и фрагмента глиняной трубки. Все датированы XVIII- XIX веками.

Археологические находки на участке недвижимости Kentmanni, 28 ФОТО: Риво Бернотас.

Дом строится быстро. Неделю назад в кадр попал только забор, а через несколько дней во всей красе виден уже первый этаж. Строительная фирма Combicon даже создала видео, демонстрирующее скорость строительства нулевого цикла. Видео, конечно, рекламное, но очень эффектное.