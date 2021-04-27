Что было на этом месте раньше? Память сохранила только автостоянку

Бесспорно, это один из знаковых жилых кварталов Эстонии

Почтовый ящик присылает СМС, когда приходит корреспонденция

На эту стройку, обнесенную забором, я с интересом поглядывала, проезжая мимо на трамвае. А заглянув на сайт проекта, уже была впечатлена результатом. Кстати, чаще всего первое впечатление не обманывает. И это касается не только человеческих взаимоотношений. При личной встрече Das Haus понравился мне еще больше.

Прошу милостивого читателя не усматривать в том, что последует за вступлением, рекламы. Наоборот, чтобы получить возможность проникнуть внутрь, пришлось потратить довольно много времени. Но договоренность была достигнута: меня и встретили, и сопроводили, и открыли все двери мастер-ключом, и рассказали, и показали то, что еще не продано. Словом, почти кэрролловское желание «хочу в тот чудесный садик» было исполнено.

Но перейду к делу. Дом Das Haus, а вернее, одноименный жилой квартал, состоящий из четырех соединенных между собой двухэтажной подземной парковкой зданий, находится чуть дальше развилки Пярну-маантеэ – Сюда – Татари, и его закругленный выступ, ярко бликующий на солнце, является праправнуком двух соседних домов-утюгов, а отделка фасада одного из зданий с положенными торцом кирпичами перекликается со старинной темно-коричневой клинкерной кладкой ближайшего, одного из красивейших домов этой части центра. В общем, архитектурные цитаты прочитываются.

Да это и не мудрено: дом проектировали ассы - Индрек Аллман, Индрек Суйгусаар и Гуннар Куруск из архитектурного бюро «PLUSS».

Что находилось на этом месте раньше? Почему-то хорошая в принципе память сохранила только автостоянку, открытие которой свидетельствует, как правило, о предусмотрительности застройщиков: после сноса площадку разровняли, а чтобы земля не простаивала – пока еще детальную планировку утвердят – ее хорошо сдать в аренду фирме, занимающейся парковочным бизнесом. Обратите, кстати, внимание – не ошибетесь. Платная парковка в центре города, как правило, превращается в стройплощадку.

Но что же было на этом месте до того, как тут начали парковать машины? На помощь пришли активные и очень компетентные участники фейсбучной группы «Советская Эстония – Eesti NSV».

Буквально за несколько часов общения с ними я получила подробную информацию, что на месте нового здания когда-то стояли три деревянных дома, в одном из которых была аптека.

Когда в 90-е годы пришла пора вселенского передела собственности, именно средний дом разобрали по бревнышку и, как гласит молва, продали в Швецию в качестве раритетного образца деревянного зодчества. Вроде бы к этой сделке имел отношение известный предприниматель Хейти Хяэль, но, как сейчас модно говорить, это не точно.

Так вот, деревянные дома, по словам очевидцев, были снесены в 90-х, а то и раньше, а спустя несколько лет фирма-девелопер Novira Capital обнародовала свои планы: строительство жилого квартала Das Haus. CМИ отражали и рытье котлована, и закладку краеугольного камня, и праздник стропил, дом рос и хорошел.

«Das Haus – это новая, современная жилая среда в сердце Таллинна, баланс между уютом и практичностью», — гласит рекламный слоган компании. «Бесспорно, это один из наиболее знаковых кварталов Эстонии», — говорит один из авторов проекта Индрек Аллманн. Соглашусь и с тем, и с другим. Большие квартиры с высокими потолками и окнами, что называется, в пол, просторные гостиные открытой планировки, уютные балконы и громадные террасы с фантастическими видами…

Виды из окон верхних этажей открываются захватывающие ФОТО: Вера Копти.

Отсутствие плинтусов на покрытых натуральным пакетом полах и наличие программы умного дома в каждой квартире, керамическая плитка, идеально имитирующая мрамор, стильная сантехника… Два, а то и три санузла в каждой так называемой семейной квартире… Дизайнеры отлично поработали над интерьером. Не случайно полностью обставленные квартиры-образцы распроданы.

Мягкое ковровое покрытие в коридорах, украшенное изображением огромных пионов на темно-сером, асфальтовом фоне – эффектная идея автора дизайн-проекта Меэлиса Пресса – одного из маститых наших архитекторов внутренних пространств.

Жилой этаж ФОТО: Das Haus.

Знаменитые пионы Меэлиса Пресса. ФОТО: Вера Копти.

Маленький монитор у входной двери позволяет вызвать лифт, увидеть гостя, показывает температуру и умеет еще множество по-настоящему умных вещей. С новейшими технологиями в Das Haus дружат. Например, в одном из корпусов установлены умные почтовые ящики, которые посылают СМС, когда в ящик попадает почта. А в офисном здании Büroo 31, названном так, потому что адрес дома Пярну-маантеэ, 31, почтовые ящики спрятаны за большим ярким экраном-плазмой.

Стоят эти сокровища недвижимости больших денег: цена квадратного метра квартиры превышает 4000 евро, но, тем не менее, как сказал устроивший мне экскурсию по дому менеджер по продажам Novira Capital Таави Рейметс, из 130 квартир не продано всего одиннадцать.

Кроме обычной продажи квартир, Novira сдает внаем небольшие студии, а такие тоже есть в доме, и предлагает желающим инвесторам приобрести уже обставленную квартиру с готовым квартирантом и грамотно составленным договором найма.

Однокомнатная студия полностью обставлена и ждет арендатора. ФОТО: Вера Копти.

Как журналисту, пишущему о недвижимости, мне было очень интересно заглядывать в пустующие пока квартиры, выходить на террасы и балконы, рассматривать сантехнику, любоваться вестибюлями.

Как жительнице Таллинна мне нравится весь Das Haus, ставший украшением квартала. Таави Рейметс показал новый проход на улицу Сюда, по которому можно гораздо быстрее, чем раньше, выйти на Лийвалайа.

Недавно появившийся проход на уютную улицу Сюда. ФОТО: Вера Копти.

Внимание привлекает и стеклянный куб, к которому ведет дорожка, выложенная старинными известняковыми плитами, а под стеклом – обнаруженный во время строительства фрагмент средневекового водопровода.

И это еще не все.Рядом с домом, в уцелевшем маленьком скверике растет несколько деревьев, и одно из них – реликтовое гинкго билоба.

Вот оно какое - гинкго билоба. Кадр сделан в июне 2019 года. ФОТО: Google Maps

В 1980-х годах был создан новый генеральный план Таллинна, который предусматривал строительство нового здания театра Estonia на улице Сюда. Деревья, растущие на улицах Сюда и Татари, оказались в опасности, это вызвало волну протестов. В опасности было и дерево гинкго билоба. Благодаря сильному противостоянию проект так и остался нереализованным. Гинкго двулопастный (гинкго билоба – Ginkgo biloba) – реликтовое растение, часто называемое живым ископаемым. Оно появилось 180 млн лет назад. Деревья растут в Китае и Японии, где их широко используют для озеленения городов. В эстонском климате гинкго – редкость, поэтому дерево, растущее на улице Сюда, находится под охраной. Его возраст – приблизительно 110 лет. Источник: rus.err.ee 26.07.2017

Cорок лет назад дерево победило музыку, а сегодня девелоперы обещают холить дерево и заботиться о нем, как о родном. И сомневаться в этом не приходится, ведь общественное мнение за эти годы стало еще более мощной силой, действуя в социальных сетях, и нарушившему данное слово не поздоровится.

В витрине первого этажа, выходящей на Пярну-маантеэ, большой плакат: «Открой здесь свой ресторан». Лакомая площадь пока пустует, что вполне понятно: кризис ресторанного бизнеса сдерживает эксцентричные порывы желающих открыть заведение в таком отличном месте в такое смутное время.

По словам менеджера по продажам Таави Рейметса, по поводу аренды помещения под ресторан ведутся переговоры. ФОТО: Вера Копти.

А вот в других помещениях первого этажа кипит жизнь. Например, фирма 12kaminat, в течение семнадцати лет снабжающая собственников частных домов печами и каминами, открыла в Das Haus представительский салон. Рядом скоро начнет работу, как сказал Рейметс, зубной кабинет, что, согласитесь, удобно для живущих в этом доме.

Дмитрий Проскурин открыл в Das Haus элитную химчистку. ФОТО: Вера Копти.

Открыта была и следующая дверь, за которой оказалась химчистка. Да не простая, а элитная. Дмитрий Проскурин так и назвал свой салон – Elite Clean. Любопытному журналисту и тут были рады. Дмитрий показал новейшее оборудование и рассказал, что возьмется почистить и самые крутые брендовые вещи, и натуральные меха… На штанге в подтверждение его слов висели невесомый меховой жакет и мужские рубашки от Prada.

Очень жаль, что оказался закрыт цветочный магазинчик со слоганом «Мы говорим на языке цветов». Я сфотографировала со вкусом оформленные витрины, в которых отражалась жизнь города. Вам не кажется, что пионы от Меэлиса Пресса, с которыми вы уже знакомы, имеют нечто общее с дизайном этих цветочных витрин?

В соседнем помещении с многозначительной вывеской Embassy of Design рука об руку работают две фирмы: одна занимается дизайном мебели, а вторая – ремонтом, причем, как мне объяснили на двух языках приветливые молодые люди, ремонт может быть любого масштаба – от квартиры, до многоквартирного дома.

В еще не открытом для публики новехоньком шоу-руме известного эстонского бренда La Famiglia кипела жизнь. Элегантные дамы украшали прилавки, развешивали красивую одежду. Стильная хозяйка бутика Рийна Лаанету рассказала, что бутик состоит из магазина, выставочного зала, лаундж-зоны, фотостудии, ателье, пошивочного цеха. И все это в роскошном дизайнерском интерьере.

Шоу-рум La Famiglia скоро откроется. ФОТО: La Famiglia