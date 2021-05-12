Выданным Эстонией России пожизненным заключенным оказался жестокий убийца Олег Питюков
В 2020 году Эстония выдала России приговоренного к пожизненному лишению свободу заключенного для дальнейшего отбывания наказания в тамошних тюрьмах.
В 2020 году Эстония выдала России приговоренного к пожизненному лишению свободу заключенного для дальнейшего отбывания наказания в тамошних тюрьмах.
По информации rus.err.ee, этим заключенным является Олег Питюков. Министерство юстиции эту информацию не подтвердило и не опровергло.
К пожизненному заключению Олег Питюков был приговорен в 2015 году.
Согласно обвинению Ляэнеской окружной прокуратуры, 10 февраля 2014 года Питюков в коридоре общежития на улице Лийва в Пярну ударил ножом мужчину, получившему в результате опасное для жизни ранение, сообщил тогда BNS Пярнуский уездный суд. Через пять дней, 15 февраля, он там же ударил ножом другого мужчины, скончавшегося от полученных травм.
«37-летний Питюков с молодости совершал преследовавшие личную выгоду и импульсивные действия насильственного характера. Даже когда его действия обладали крайне тяжкими последствиями, он относился к ним с безразличием, под влиянием наказаний его поведение не изменилось», - отметил тогда суд.
Ранее, в 1997 году, Пярнуский уездный суд приговорил Питюкова за убийство двух человек к 15 годам заключения. 17 лет между 15 и 34 годами Питюков провел в заключении. С 34-летнего возраста он был на свободе два периода продолжительностью по полтора года, в течение которых не адаптировался ни на одном уровне социальных отношений, регулярно употреблял алкоголь и наркотические вещества и неоднократно совершал действия насильственного характера.