Выданным Эстонией России пожизненным заключенным оказался жестокий убийца Олег Питюков

По информации rus.err.ee, этим заключенным является Олег Питюков. Министерство юстиции эту информацию не подтвердило и не опровергло.

К пожизненному заключению Олег Питюков был приговорен в 2015 году.

Согласно обвинению Ляэнеской окружной прокуратуры, 10 февраля 2014 года Питюков в коридоре общежития на улице Лийва в Пярну ударил ножом мужчину, получившему в результате опасное для жизни ранение, сообщил тогда BNS Пярнуский уездный суд. Через пять дней, 15 февраля, он там же ударил ножом другого мужчины, скончавшегося от полученных травм.

«37-летний Питюков с молодости совершал преследовавшие личную выгоду и импульсивные действия насильственного характера. Даже когда его действия обладали крайне тяжкими последствиями, он относился к ним с безразличием, под влиянием наказаний его поведение не изменилось», - отметил тогда суд.