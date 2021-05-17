Вопрос юристу: может ли работодатель отправить в отпуск вне графика?

«Работодатель сказал, что хочет по своему усмотрению отправить нас в отпуск, поскольку, по его словам, в течение месяца он не может обеспечить нас работой. Я хотел отдыхать в сентябре, о чем сообщил в заявлении, поданном в феврале. Может ли работодатель отправить в отпуск вне графика, если не в состоянии обеспечить работой? В марте и апреле мы получили компенсацию зарплат от Кассы страхования от безработицы. Как это повлияет на размеры отпускных?» - спросил работник у юриста.

Отвечает юрист-консультант Трудовой инспекции Сандра Куус:

«Работодатель может составить график отпусков, то есть сам определить порядок отпусков своих работников, в течение первого квартала года (часть вторая, 69 статьи Закона о трудовом договоре). При назначении отпусков нужно все же учитывать первоочередное правыо выбора работников, например, родителей маленьких детей (часть седьмая, 69 статьи того же закона). Если работодатель не ознакомил работников с графиком отпусков к 31 марта, то после этой даты работник может сам выбирать себе время отпуска, письменно сообщив об этом заявлением в воссоздаваемой форме за 14 дней до начала отпуска (часть третья, 69 статьи Закона о трудовом договоре).

То есть, сейчас работодатель уже не может сам составлять графики отпусков. Если работник уже подал заявление о своем пожелании на отпуск, то изменить или отклонить его можно только по договоренности сторон. Также изменить заверенный график отпусков можно только по соглашению сторон. Если работник не согласен забрать свое заявление об отпуске, то работодатель обязан обеспечить его сейчас работой или выплатить среднюю зарплату по причине непредоставления работы (35 статья Закона о трудовом договоре).