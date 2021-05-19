Работодатели: государство и так много инвестирует в безработных

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире руководитель Таллиннского порта, представитель руководства Центрального союза работодателей Эстонии Валдо Кальм.

Выдержки из беседы:

– Почему же работодатели против продления выплат безработным?

– У работодателей есть принципы. Главный из них – найти работников на пустующие места из числа жителей Эстонии. Это важно, потому что речь идет о наших людях.

– Работодатели принуждают местных жителей работать за копейки, восполняя дефицит гастарбайтеров?

– У нас действительно есть некоторые отрасли, где трудно найти работников. И здесь и вступает в игру наш приоритет – житель Эстонии. Во-вторых, очевидно, что оставшиеся без работы люди начинают искать варианты только в конце периода выплат компенсаций. Это уже слишком поздно!

Было бы хорошо, если бы безработные начинали искать работу сразу, потому что государство и так много в них инвестировало, не считая поддержки местных властей. Продление выплат на два месяца ничего не изменит. 13

– Профсоюзы считают, что именно два дополнительных месяца позволили бы людям найти более подходящий вариант, а не соглашаться работать за копейки. К тому же, вряд ли стоит делать поспешные выводы о пассивности всех безработных: люди – разные, и ситуации бывают разными…

– Согласен, но общие принципы от этого не меняются. Необходимость задействовать на рынке труда пассивных безработных – серьезный вопрос. Государство, кстати, довольно много инвестирует в их переобучение.

– При этом в Эстонии на данный момент зарегистрировано 54 000 безработных. Уровень безработицы: 8,3%, а в Ида-Вирумаа 13,6%. Не так уж мало?

– Согласен, что цифры достаточно высоки. Однако, прошлой весной были опасения, что у нас снова появится 100 000 безработных. К счастью, этого не случилось. Работодатели и бизнесмены сделали очень много для сохранения рабочих мест.

Да, риск оттока рабочих рук существует, но все же бизнес по сравнению с прошлым кризисом действует умнее: сначала сокращают расходы и только в последнюю очередь – людей. 13

Например, Таллиннский порт не закрыл ни одного большого проекта.

– А людей сокращали?

– Очень мало, около 5%. Это удалось благодаря тому, что в Таллиннском порту пострадала только одна отрасль – пассажироперевозки, грузооборот удалось сохранить и даже нарастить. При этом мы договорились немного снизить зарплаты ради сохранения рабочих мест.

– Немного – это сколько?

– Зарплаты урезали на 8% на год. Это нормальный компромисс, который позволил сохранить специалистов. Сейчас зарплаты начинают восстанавливаться.

– Не кажется ли вам, что отказ Союза работодателей продлить выплаты безработным выглядит как давление на них?

– Мы хотим повысить активность безработных и не видим в этом давления. Это и возможность удержать специалистов в Эстонии.

– При этом статистика показывает, что отрицательное миграционное сальдо продолжает расти. Не кажется ли вам, что из-за жесткой тактики работодателей еще больше работоспособного населения покинет Эстонию?