Работодатели: государство и так много инвестирует в безработных
- Продлевать выплаты не стоит, это ничего не изменит
- Уступок не будет, чтобы повысить активность безработных
- Кредиты можно брать, главное – использовать их с умом
Тысячи безработных скоро останутся без пособий, поскольку многие сокращенные в начале коронакризиса уже больше года не могут найти работу. Почему работодатели против продления выплат безработным? Уступок не будет из-за нехватки гастарбайтеров? Бизнесмены и правительство действуют заодно?