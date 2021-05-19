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  • Работодатели: государство и так много инвестирует в безработных

Работодатели: государство и так много инвестирует в безработных

  • Продлевать выплаты не стоит, это ничего не изменит
  • Уступок не будет, чтобы повысить активность безработных
  • Кредиты можно брать, главное – использовать их с умом

Тысячи безработных скоро останутся без пособий, поскольку многие сокращенные в начале коронакризиса уже больше года не могут найти работу. Почему работодатели против продления выплат безработным? Уступок не будет из-за нехватки гастарбайтеров? Бизнесмены и правительство действуют заодно?

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире руководитель Таллиннского порта, представитель руководства Центрального союза работодателей Эстонии Валдо Кальм.

Выдержки из беседы:

– Почему же работодатели против продления выплат безработным?

– У работодателей есть принципы. Главный из них – найти работников на пустующие места из числа жителей Эстонии. Это важно, потому что речь идет о наших людях.

– Работодатели принуждают местных жителей работать за копейки, восполняя дефицит гастарбайтеров?

– У нас действительно есть некоторые отрасли, где трудно найти работников. И здесь и вступает в игру наш приоритет – житель Эстонии. Во-вторых, очевидно, что оставшиеся без работы люди начинают искать варианты только в конце периода выплат компенсаций. Это уже слишком поздно!

Было бы хорошо, если бы безработные начинали искать работу сразу, потому что государство и так много в них инвестировало, не считая поддержки местных властей. Продление выплат на два месяца ничего не изменит.

– Профсоюзы считают, что именно два дополнительных месяца позволили бы людям найти более подходящий вариант, а не соглашаться работать за копейки. К тому же, вряд ли стоит делать поспешные выводы о пассивности всех безработных: люди – разные, и ситуации бывают разными…

– Согласен, но общие принципы от этого не меняются. Необходимость задействовать на рынке труда пассивных безработных – серьезный вопрос. Государство, кстати, довольно много инвестирует в их переобучение.

– При этом в Эстонии на данный момент зарегистрировано 54 000 безработных. Уровень безработицы: 8,3%, а в Ида-Вирумаа 13,6%. Не так уж мало?

– Согласен, что цифры достаточно высоки. Однако, прошлой весной были опасения, что у нас снова появится 100 000 безработных. К счастью, этого не случилось. Работодатели и бизнесмены сделали очень много для сохранения рабочих мест.

Да, риск оттока рабочих рук существует, но все же бизнес по сравнению с прошлым кризисом действует умнее: сначала сокращают расходы и только в последнюю очередь – людей.

Например, Таллиннский порт не закрыл ни одного большого проекта.

– А людей сокращали?

– Очень мало, около 5%. Это удалось благодаря тому, что в Таллиннском порту пострадала только одна отрасль – пассажироперевозки, грузооборот удалось сохранить и даже нарастить. При этом мы договорились немного снизить зарплаты ради сохранения рабочих мест.

– Немного – это сколько?

– Зарплаты урезали на 8% на год. Это нормальный компромисс, который позволил сохранить специалистов. Сейчас зарплаты начинают восстанавливаться.

– Не кажется ли вам, что отказ Союза работодателей продлить выплаты безработным выглядит как давление на них?

– Мы хотим повысить активность безработных и не видим в этом давления. Это и возможность удержать специалистов в Эстонии.

– При этом статистика показывает, что отрицательное миграционное сальдо продолжает расти. Не кажется ли вам, что из-за жесткой тактики работодателей еще больше работоспособного населения покинет Эстонию?

– Цифры точно не знаю, поэтому не буду комментировать. Если это действительно так – это негативный сигнал и повод задуматься. Наших жителей нужно удержать в Эстонии, ведь уехавшие редко возвращаются назад.

– При этом уступок в отношении безработных не стоит ждать?

– Посмотрим. Наша позиция – не давить на безработных, а повысить их активность при поиске работы.

– Министры-реформисты полностью поддерживают работодателей в такой логике?

– В принципе, да.

– А чем помочь-то долговременным безработным? Как удержать специалистов, чтобы не допустить проблем в будущем? Примера устаревшей дигитальной регистратуры, которая превратилась в большую головную боль для всех, нам недостаточно? Возможно, это и есть результат нехватки специалистов…

– Я тоже к произошедшему отношусь довольно критично. Действовать нужно было быстро, инвестировать в цифровую Эстонию.

Как помочь безработным? Здесь основная надежда – на Кассу страхования от безработицы, которая усиленно занимается переобучением безработных, организацией разных курсов.

– Однако, бюджет и в кассе не резиновый, коронакризис ударил и по ней…

– Да, но средства и возможности для учебы и поиска работы там есть.

– Может ли государство в сложившейся ситуации брать кредиты и повышать налоги?

– Думаю, что в кризисное время можно брать кредиты, смотреть на другие страны ЕС. Как показывает опыт, в сложные времена нужно брать кредиты и инвестировать в инфраструктуру – основу будущего экономики. Большие объекты дают работу и приносят в казну дополнительные налоги.

Кредиты можно брать, но при этом нужно уметь распоряжаться ими с умом, инвестируя в инфраструктуру, науку, образование.

– Минфин выступает за приватизацию госпредприятий, в т.ч. за продажу Operail. Не окажемся ли мы на скользкой дорожке? Ведь был же неудачный опыт продажи Эстонской железной дороги, которую потом выкупали обратно втридорога за деньги налогоплательщиков…

– Я поддерживаю приватизацию госфирм, если речь не идет о стратегически важных предприятиях, где в собственности государства должно оставаться 100% акций. Таллиннский порт – хороший пример. Что касается железной дороги, то почему же не приватизировать ее коммерческую часть, если государство при этом останется собственником и сохранит рычаги влияния? Приватизация позволяет больше сфокусироваться на бизнесе и сделать ведение дел в фирме более прозрачным. А это очень важно для биржи.

– При этом ряд крупных предпринимателей отмечают, что сейчас деньги печатаются в неимоверных количествах, и в такой ситуации нет смысла продавать – лучше занимать и скупать предприятия…

– Очень важно выбрать правильный момент для приватизации. Когда он наступит? Вот здесь нужно много раз подумать, прежде чем начинать действовать.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: работодатели спелись с правительством – уступок не ждать? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / ФОТО: Andres Haabu
  • Глава профсоюзов Пеэп Петерсон заявил, что тактика работодателей вынуждает безработных соглашаться на любую работу. Так ли это?
  • Насколько вероятно, что Эстонию покинет еще больше работоспособного населения, чем в предыдущий кризис, когда рынок труда лишился 100 000 рабочих рук?
  • Чем помочь долговременным безработным? И как не растерять специалистов?
  • Может ли государство в сложившейся ситуации брать кредиты и повышать налоги?
  • Минфин поставил целью пополнить госказну за счет приватизации госпредприятий, включая продажу Operail. Не окажется ли Эстония на скользкой дорожке?
  • Как пережил кризис Таллиннский порт? Когда будут открываться новые рабочие места?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja 

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