Убийце таксиста отказали в УДО

По оценке суда, в случае досрочного освобождения Каранца есть риск совершения им на свободе нового преступления, пишет rus.err.ee.

Также суд счел, что условно-досрочное освобождение Андрея Каранца примерно за пять лет до окончания срока наказания несоразмерно характеру и тяжести совершенных им преступлений.

Суд учел хорошее поведение Каранца в тюрьме, но отметил, что предыдущий жизненный путь осужденного и крайне негативные обстоятельства совершенного им преступления при решении вопроса об УДО являются более важными, чем его поведение в местах заключения и наличие у него на свободе определенного места жительства и поддержки родственников.

Решение еще не вступило в силу.

Согласно материалам дела, 24 апреля 2011 года Лыунаская префектура получила сообщение, что 48-летний Юри Хейнсоо, посадивший на Вильяндиском автовокзале в свой автомобиль Škoda Superb двоих мужчин, исчез и с ним не удается связаться.

В тот же вечер машину видели на одной из автозаправок в Вильянди, где водитель залил полный бак и канистру, а затем сбежал, не оплатив счет.

Полиция обнаружила тело таксиста вечером 25 апреля в волости Вийратси в пруду. На следующий день общественности сообщили, что в связи с убийством разыскиваются Кабанов и Каранец.