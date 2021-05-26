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  • Кийк: по всей видимости, требование носить маски отменят в середине июня

Кийк: по всей видимости, требование носить маски отменят в середине июня

Все работники Maxima используют защитные и дезинфицирующие средства, маска обязательна. Маски просят носить и клиентов. ФОТО: Urmas Luik/Parnu Postimees/

Если заболеваемость продолжит снижаться, то ношение масок может стать необязательным с середины июня, сообщил министр здоровья и труда Танель Кийк.

На пресс-конференции в среду Кийк заявил, что решения принимать рано, так как нужно следить за распространением коронавируса и повышением уровня иммунизации.

"Вероятно, такое решение (об отмене требования носить маски – прим. ред.) будет принято к середине июня", – сказал Кийк, уточнив, что требование сменится рекомендацией прикрывать в общественных местах рот маской или визиром.

По словам Кийка, по сравнению со странами Балтии в Эстонии ситуация с распространением коронавируса самая удовлетворительная, но до низкого уровня Северных стран еще далеко.

Он отметил, что летом заболеваемость коронавирусом в Эстонии и ЕС, как предполагается, пойдет на спад, но в остальных странах большого спада не наблюдается.

Напомним, что ранее сообщалось, что поскольку темпы вакцинации также растут, научный совет предложил правительству отменить требование носить маски 7 июня. Подробнее читайте здесь.

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