Кийк: по всей видимости, требование носить маски отменят в середине июня

На пресс-конференции в среду Кийк заявил, что решения принимать рано, так как нужно следить за распространением коронавируса и повышением уровня иммунизации.

"Вероятно, такое решение (об отмене требования носить маски – прим. ред.) будет принято к середине июня", – сказал Кийк, уточнив, что требование сменится рекомендацией прикрывать в общественных местах рот маской или визиром.

По словам Кийка, по сравнению со странами Балтии в Эстонии ситуация с распространением коронавируса самая удовлетворительная, но до низкого уровня Северных стран еще далеко.

Он отметил, что летом заболеваемость коронавирусом в Эстонии и ЕС, как предполагается, пойдет на спад, но в остальных странах большого спада не наблюдается.