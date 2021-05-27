Пт, 28.05.2021
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Химзавод, карьер, АЭС: аукнется ли экология на выборах?

Промышленный пейзаж Кохтла-Ярве. ФОТО: Nikolai Andrejev

Экология все настойчивее оказывается на повестке дня: с одной стороны - заявленный «зеленый поворот» и обсуждаемое в Европарламенте ужесточение штрафов за нанесение ущерба окружающей среде; с другой – экономическая зависимость населения от крупных промышленных предприятий. Борьба за сохранение неэкологичной промышленности в Эстонии нередко соседствует с протестами против строительства новых заводов и в некоторых регионах будет играть значимую роль на предстоящих местных выборах.

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Rus.Postimees нанес на карту предприятия, в последнее время привлекавшие внимание общественности, особо отметив те, которые только планируется построить.

Есть мнение, что потенциально неэкологичные производства в Эстонии проще размещать в русских районах, поскольку из-за слабого политического лобби мнение их жителей легче игнорировать. Отчасти карта это подтверждает.

С другой стороны, на ней отмечены объекты, которые активно критиковались, поэтому утверждать, что местные жители готовы смириться с чем угодно, нельзя.

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