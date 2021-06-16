Директор Bolt: отношения водителя и таксоплатформы – какое же это рабство?
- Водители Bolt сейчас зарабатывают больше средней зарплаты
- Компания работает в 40 странах с 1,5 миллионами водителей
- Bolt уже начинает прорабатывать тему социальных гарантий
- Все больше водителей соглашаются отчитываться о доходах
Водители таксоплатформ сетуют, что вынуждены скрывать свои доходы, поскольку всю социалку – медстраховку, больничный, отпускные, пенсию – им приходится оплачивать из своего кармана. Когда выйдет на повестку дня вопрос социальных гарантий для онлайн-таксистов?