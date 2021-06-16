Ср, 16.06.2021
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  • Rus.Postimees.ee
  • Директор Bolt: отношения водителя и таксоплатформы – какое же это рабство?
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Директор Bolt: отношения водителя и таксоплатформы – какое же это рабство?

  • Водители Bolt сейчас зарабатывают больше средней зарплаты
  • Компания работает в 40 странах с 1,5 миллионами водителей
  • Bolt уже начинает прорабатывать тему социальных гарантий
  • Все больше водителей соглашаются отчитываться о доходах

Водители таксоплатформ сетуют, что вынуждены скрывать свои доходы, поскольку всю социалку – медстраховку, больничный, отпускные, пенсию – им приходится оплачивать из своего кармана. Когда выйдет на повестку дня вопрос социальных гарантий для онлайн-таксистов?

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире региональный директор Bolt в странах Балтии, на Украине и в Белоруссии Алексей Колесников.

Выдержки из беседы:

– Готовы ли современные таксоплатформы предоставлять социальные гарантии своим водителям?

– Минувшей весной мы провели большое исследование во многих странах Европы, в том числе и в Эстонии.

Водители четко расставили свои приоритеты: на первом месте – гибкий график и максимальный доход. Другие вопросы, включая социальные гарантии, ушли на второй план.

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В обычный год, если не учитывать ковид и локдаун, доход водителя в Таллинне и Тарту составляет около 15 евро в час. На минувшей неделе мы поставили исторический рекорд часовой кассы в Таллинне и Тарту – больше 17,5 евро в час.

Сейчас наши водители зарабатывают больше, чем когда-либо. При полной загруженности (160 часов в месяц) касса водителя составит 2500-3000 евро. На руки ему остается больше средней зарплаты!

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Конечные цифры зависят от ряда факторов: работает ли водитель как частное или юридическое лицо – OÜ или FIE, с которых можно списать часть расходов. Важно и то, своя или арендная машина у водителя, и какая – электрическая, бензиновая, гибрид и т.д.

Так что даже при не самом оптимальном распределении налогов у водителя должно выходить больше средней зарплаты.

Клиенты вернулись после локдауна в такси, спрос на услуги огромен, на работу снова возвращаются и водители-профессионалы. Сейчас у нас очень необычное лето.

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– 20% из этой кассы водитель отдает работодателю?

– Да, это так. И мы с этой суммы еще платим налог с оборота.

– Так нужно ли выводить вопрос социальных гарантий на повестку дня? В том числе и для того, чтобы водители не уклонялись от уплаты налогов…

– Каждый год мы опрашивает водителей, которые работают как частные лица, желают ли они представить данные о своих доходах в Налоговый департамент. Мы обязаны спросить их согласия, исходя из Закона о защите данных. И с каждым годом все больше и больше водителей соглашаются на эту упрощенную форму сотрудничества.

– Некоторые таксисты не скрывают, что при приеме на работу в Bolt и Yandex их уверяли, что данные о доходах эти платформы никогда не выдадут. Это было давно и неправда?

– Мы не можем согласиться с формулировкой «принимали на работу», потому что наши водители – это партнеры. Мы не работаем в формате работодатель – работник. И очень много уделяем внимания повышению финансовой грамотности водителей.

– Рано или поздно, согласно уже одобренным евродирективам, вы будете обязаны представлять данные о доходах абсолютно всех водителей в налоговую?

– Да, законы будут меняться, и когда данная тема будет уже целиком проработана, в том числе с точки зрения защиты прав данных, разумеется, мы будем все правила соблюдать.

– А что касается соцгарантий водителям, хотя бы теоретически этот вопрос обсуждается?

– Буквально пару недель назад компания Bolt совместно с нашими европейскими коллегами заключила альянс.

Мы начинаем совместно прорабатывать вопрос социальных гарантий и согласованно разъяснять нашу повестку дня правительствам разных стран. Не забывайте, что Bolt работает в 40 странах мира, где у нас насчитывается 1,5 миллиона водителей.

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Мы не можем обещать социальные гарантии в одной стране и не предоставлять их в другой. Это было бы нарушением многих ключевых принципов.

– То есть, это очень отдаленная перспектива. Если соцгарантии и будут, то неизвестно когда?

– Информации о сроках нет. Подчеркну, что торопиться в этом вопросе нельзя. Когда мы говорим о 1,5 миллионах водителей, которые зарабатывают себе на жизнь таксоизвозом, нужно убедиться, что мы ничего не сломаем.

– Существует мнение, что отношения водителя и таксоплатформы – это современная форма рабства. Что вы на это ответите?

– Это очень странное утверждение. Повторю, что мы никогда никому не диктуем, сколько ему нужно работать и нужно ли вообще работать. Вы можете зарегистрироваться у нас, но при этом не свовершить ни одной поездки. Какое же это рабство?

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: современное такси – дешево, но без гарантий? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Hugo Boss ФОТО: Mihkel Maripuu
  • Почему современные таксоплатформы не готовы предоставлять социальные гарантии своим водителям?
  • Клиенты рады, а водители в отчаянии оттого, что поездки не стоят ни гроша, заработать сложно. Как может быть достигнут баланс?
  • Как повышать качество таксоизвоза при столь низких тарифах? 
  • Контролируются ли водители, которые работают сутками напролет. Можно ли в такой ситуации гарантировать безопасность поездок? 
  • Как контролируются машины, которые используются при поездках на низких тарифах?
  • Собирается ли Bolt предоставлять данные о доходах водителей в налоговую службу? 

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Hugo Boss 

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