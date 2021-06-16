Директор Bolt: отношения водителя и таксоплатформы – какое же это рабство?

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире региональный директор Bolt в странах Балтии, на Украине и в Белоруссии Алексей Колесников.

Выдержки из беседы:

– Готовы ли современные таксоплатформы предоставлять социальные гарантии своим водителям?

– Минувшей весной мы провели большое исследование во многих странах Европы, в том числе и в Эстонии.

Водители четко расставили свои приоритеты: на первом месте – гибкий график и максимальный доход. Другие вопросы, включая социальные гарантии, ушли на второй план.

В обычный год, если не учитывать ковид и локдаун, доход водителя в Таллинне и Тарту составляет около 15 евро в час. На минувшей неделе мы поставили исторический рекорд часовой кассы в Таллинне и Тарту – больше 17,5 евро в час.

Сейчас наши водители зарабатывают больше, чем когда-либо. При полной загруженности (160 часов в месяц) касса водителя составит 2500-3000 евро. На руки ему остается больше средней зарплаты!

Конечные цифры зависят от ряда факторов: работает ли водитель как частное или юридическое лицо – OÜ или FIE, с которых можно списать часть расходов. Важно и то, своя или арендная машина у водителя, и какая – электрическая, бензиновая, гибрид и т.д.

Так что даже при не самом оптимальном распределении налогов у водителя должно выходить больше средней зарплаты.

Клиенты вернулись после локдауна в такси, спрос на услуги огромен, на работу снова возвращаются и водители-профессионалы. Сейчас у нас очень необычное лето.

– 20% из этой кассы водитель отдает работодателю?

– Да, это так. И мы с этой суммы еще платим налог с оборота.

– Так нужно ли выводить вопрос социальных гарантий на повестку дня? В том числе и для того, чтобы водители не уклонялись от уплаты налогов…

– Каждый год мы опрашивает водителей, которые работают как частные лица, желают ли они представить данные о своих доходах в Налоговый департамент. Мы обязаны спросить их согласия, исходя из Закона о защите данных. И с каждым годом все больше и больше водителей соглашаются на эту упрощенную форму сотрудничества.

– Некоторые таксисты не скрывают, что при приеме на работу в Bolt и Yandex их уверяли, что данные о доходах эти платформы никогда не выдадут. Это было давно и неправда?

– Мы не можем согласиться с формулировкой «принимали на работу», потому что наши водители – это партнеры. Мы не работаем в формате работодатель – работник. И очень много уделяем внимания повышению финансовой грамотности водителей.

– Рано или поздно, согласно уже одобренным евродирективам, вы будете обязаны представлять данные о доходах абсолютно всех водителей в налоговую?