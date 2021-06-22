Рабочий день накануне праздника короче на три часа

Работодатель обязан сократить предшествующий 23 июня рабочий день на три часа. Если род деятельности предприятия не позволяет сократить рабочий день, то с работником следует договориться, что в предшествующий праздникам день он работает, как в обычный рабочий день. Если работник согласен, то неукороченные в предпраздничный рабочий день три часа считаются сверхурочными и компенсируются в соответствии с законом в виде предоставления оплачиваемого свободного времени или в случае договоренности деньгами в 1,5-кратном размере. Если работник не согласен, работодатель не имеет права его принуждать, но если работник не выразил своего несогласия, соглашение находится в силе.