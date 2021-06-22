Рабочий день накануне праздника короче на три часа
В этом году День победы отмечается в среду, то есть в рабочий день и, поскольку это государственный праздник, предшествующий ему рабочий день 22 июня укорочен на три часа.
В этом году День победы отмечается в среду, то есть в рабочий день и, поскольку это государственный праздник, предшествующий ему рабочий день 22 июня укорочен на три часа.
Работодатель обязан сократить предшествующий 23 июня рабочий день на три часа. Если род деятельности предприятия не позволяет сократить рабочий день, то с работником следует договориться, что в предшествующий праздникам день он работает, как в обычный рабочий день. Если работник согласен, то неукороченные в предпраздничный рабочий день три часа считаются сверхурочными и компенсируются в соответствии с законом в виде предоставления оплачиваемого свободного времени или в случае договоренности деньгами в 1,5-кратном размере. Если работник не согласен, работодатель не имеет права его принуждать, но если работник не выразил своего несогласия, соглашение находится в силе.
Независимо от того, выплачивается ли работнику заработная плата в виде месячной или почасовой платы, работает ли человек на основании обычного или суммированного учета рабочего времени, за проработанные в государственные праздники часы работнику следует платить двойную заработную плату. Работы в государственные праздники можно также компенсировать оплачиваемым свободным временем.
Национальные и государственные праздники Эстонии, рабочие дни перед которыми сокращены, - это Новый год, годовщина Эстонской Республики, День победы и рождественский сочельник.