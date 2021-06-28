Маарду приглашает на летний забег и оздоровительную ходьбу

По словам мэра Маарду Владимира Архипова, в этом году в рамках забега также пройдут ходьба для мам с детскими колясками и забег владельцев собак вместе со своими питомцами. «Мы также приготовили специальную дистанцию для детей и молодежи с особыми потребностями, которые всегда с радостью активно принимают участие в жизни нашего города», - сообщил Владимир Архипов.

«Активный образ жизни и привычка регулярно заниматься спортом - это надежная инвестиция в собственное здоровье, поэтому я приглашаю всех маардусцев принять участие в забеге», - добавил он.

Программа мероприятия начнется в 10:15 с ходьбы для мам с колясками на дистанцию 1 километр (предварительная регистрация не требуется). Все участники прогулки в 10:45 смогут принять участие в лотерее, билеты для которой будут выданы непосредственно перед стартом. В 11:00 состоится бег на 100 метров для детей в возрасте 3-6 лет. Ребята 7-12 лет смогут помериться силами в беге на 1 км в 11.30. В 11:45 состоится ходьба на 500 метров для детей и молодежи с особыми потребностями.

Владельцы собак смогут принять участие в забеге или прогулке на 500 метров или 3 км в 14:30. Лотерейные билеты можно будет получить на месте в 14:00-14:25, розыгрыш состоится в 15.15. На старт допускаются только вакцинированные и чипированные собаки на поводке и в наморднике. С собой обязательно иметь с собой паспорт собаки.

Забег и оздоровительная ходьба на дистанции 3 и 5 км для взрослых и молодежи, старше 13 лет, стартует в 12.30. Награждение победителей забега состоится в 13:30. Участники оздоровительной ходьбы смогут также поучаствовать в лотерее – с 11:00 до 12:00 будут раздаваться номерки, а в 13.45 состоится сам лотерейный розыгрыш.

Для того чтобы принять участие в забеге, необходима регистрация на сайте https://bit.ly/358Z0l3 до 9 июля 2021 до 19:00. В день забега регистрация на месте проводится не будет. Стартовые номера на дистанции 1, 3 и 5 км выдаются на месте старта.

Участие в мероприятии бесплатно для всех желающих.

Программа летнего забега

10:00-12:00 Выдача стартовых номеров на дистанции 1 км, 3 км и 5 км

10:15 Оздоровительная ходьба для мам с колясками, 1 км

10:45 Лотерея для участниц ходьбы с детскими колясками

11:00 Забег малышей (3-6 лет) на 100 м

11:30 Детский забег на 1 км (дети 7-12 лет)

11:45 Ходьба для детей и молодежи с особыми потребностями на 500 м

12:00 Награждение победителей забега на 1 км и детей с особыми потребностями

12:30 Старт взрослых бегунов и участников оздоровительной ходьбы на дистанции 3 км и 5 км

13:30 Награждение победителей забега

13:45 Лотерея для участников оздоровительной ходьбы на 3 км и 5 км

14:30 Забег и прогулка для владельцев собак вместе с питомцами, 500 метров и 3 км