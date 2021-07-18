В Таллинне две велосипедистки с разницей в несколько часов попали в аналогичные ДТП

В 19:08 на перекрестке улиц Теэстузе и Пеэтри поворачивающий направо автомобиль Audi A6 Avant, за рулем которого был 50-летний мужчина, столкнулся с пересекающей дорогу по пешеходному переходу 37-летней велосипедисткой, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Велосипедистка была доставлена в Северо-Эстонскую региональную больницу. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Аналогичное ДТП произошло в 22:52, когда на перекрестке Тартуского шоссе и Ласнамяэской улицы поворачивающий направо автомобиль Škoda Rapid, за рулем которого был 36-летний мужчина, столкнулся с пересекающей дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу 35-летней велосипедисткой. Пострадавшая была доставлена в Ида-Таллиннскую центральную больницу. Обстоятельства ДТП выясняются.