Вс, 18.07.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Олимпиада
Limon
Krasotka
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Эврика
Прогноз
  • Rus.Postimees.ee
  • Таллинн
  • В Таллинне две велосипедистки с разницей в несколько часов попали в аналогичные ДТП

В Таллинне две велосипедистки с разницей в несколько часов попали в аналогичные ДТП

Велосипедистка попала в ДТП. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

В субботу, 17 июля, вечером в Таллинне в результате двух ДТП пострадали две велосипедистки.

В 19:08 на перекрестке улиц Теэстузе и Пеэтри поворачивающий направо автомобиль Audi A6 Avant, за рулем которого был 50-летний мужчина, столкнулся с пересекающей дорогу по пешеходному переходу 37-летней велосипедисткой, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны. 

Велосипедистка была доставлена в Северо-Эстонскую региональную больницу. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Аналогичное ДТП произошло в 22:52, когда на перекрестке Тартуского шоссе и Ласнамяэской улицы поворачивающий направо автомобиль Škoda Rapid, за рулем которого был 36-летний мужчина, столкнулся с пересекающей дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу 35-летней велосипедисткой. Пострадавшая была доставлена в Ида-Таллиннскую центральную больницу. Обстоятельства ДТП выясняются.

Всего за прошедшие сутки произошло шесть ДТП, в который в общей сложности пострадали шесть человек и один погиб

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back