Перед началом масштабных строительных работ территория Балтийской мануфактуры в Пыхья-Таллинне вовсе не замерла в ожидании. В течение двух летних месяцев стены старейшей прядильной фабрики слышали не только скрежет ковшей экскаваторов, которые уже вовсю работают во дворе здания.

Пустые гулкие цеха и помещение котельной время от времени оглашали звуки музыки, раздавались темпераментные актерские монологи, шумели аплодисменты благодарных зрителей, экскурсоводы неспешно плели свои словесные сети. В общем, Балтийской мануфактуре было не скучно. И хотя есть, к сожалению, поговорка: перед смертью не надышишься, гигантское здание из красного кирпича умирать не собирается, а собирается просто сменить имидж.

Проектирование Балтийской мануфактуры было начато в 1898 году архитектором Рудольфом Отто фон Кнюпфером, и после завершения строительства фабричный корпус длиной 230 метров стал одним из крупнейших зданий Таллинна.

Сейчас цеха мануфактуры пусты. Давно там нет станков, они очищены от мусора. Какая-то добрая и знающая душа сложила в аккуратные штабеля оконные рамы из цельного дерева. «Охраняются как артефакты!» - отметил экскурсовод Эдуард Кольхоф.

ФОТО: Вера Копти.

Временами здесь чувствуешь себя персонажем культового «Сталкера». «Смотрите под ноги, — предупреждает Эдуард. – Здесь периодически проходят военные и полицейские учения, может, растяжку забыли убрать...»

ФОТО: Вера Копти.

В одном из цехов видим раскрашенные колонны. Кольхоф рассказывает, что здесь регулярно проходят перфомансы, шоу и даже снимается кино. Представители альтернативной культуры активно используют пустующие помещения с потрясающей акустикой и своеобразной аурой.

Новое творчество и грузовик из Европы

Вот и недоходное объединение Uue Loomingu Maja (Дом нового творчества) провело во внутреннем дворе котельной Балтийской мануфактуры серию мероприятий, нечто среднее между дискуссионным клубом и площадкой для стенд-апов. «Мы не отпускаем поверхностные шутки, — говорит один из основателей и руководителей ULM Анатолий Тафичук. – Мы экспериментируем с новым форматом развлечений».

ФОТО: ULM

ULM - это театр, культурный клуб, место концертов и встреч и просто универсальное пространство как для художников, так и для любителей культуры.

Пока не начали снос неисторических пристроек, активисты из ULM хотят превратить дворик котельной Балтийской мануфактуры в приятное место для дневных и вечерних посиделок.

«Мы хотим помочь Балтийской мануфактуре стать местом, где живет творчество», — сказал Тафичук.

В центре кадра, где расположен зеленый дворик, и проходят встречи и дискуссии Дома нового творчества. ФОТО: Тыну Туннель.

Этим летом до Балтийской мануфактуры доберется большой грузовик, совершающий тур по странам Восточной Европы и Скандинавии "Culture Trucking/Culture without borders". Эта зародившаяся в Германии как Мекке клубной культуры инициатива молодых художников, музыкантов и людей других творческих профессий хочет привлечь внимание общественности к проблемам альтернативной культуры в трудное время пандемии, которая как будто и не собирается сходить на нет. В каждой из стран участники тура встретятся со своими коллегами и, конечно, со зрителями.

Вечер в котельной Балтийской мануфактуры. ФОТО: Mikk-Mait Kivi

Вам не кажется, что Балтийская мануфактура хочет перехватить эстафетную палочку у квартала Теллискиви? Пока идет строительство, это наверняка возможно, но найдется ли место для этих ребят в стенах новой Мануфактуры?

Театр уж полон, цех как сцена

Слышали ли вы что-нибудь о театральном объединении Misanzen? Жаль. Это в очередной раз свидетельствует о том, что мы «ленивы и нелюбопытны». Но на всякий случай сообщаю, что 14 августа в восемь часов вечера участники Misanzen покажут в одном из цехов фабрики спектакль Sitsi silentium, название которого можно перевести и как «Ситцевое молчание», и как «Молчание Ситси». Чувствуете, какой ассоциативный ряд возникает? То-то и оно.

«Как только мы вошли в чрево этого заброшенного промышленного гиганта, сразу стало ясно, что такое огромное пространство заслуживает посвященной ему персонально постановки, и родилась идея рассказать историю Ситцевой фабрики. Тем более что почерк Misanzen всегда связан с местом действия, а также, так или иначе, с ощущением дыхания прошлого: при создании наших сценических историй мы всегда вдохновляемся историческим материалом», — рассказала режиссер спектакля Хелен Реккор.

«По мере того как мы зарывались в исторические документы и ​​статьи, стало рождаться удивительное повествование, и в результате мы с драматургом Михкелем Сеэдером позволили себе сочинить симфонию о фабрике и ее людях. Хотя постановки Misanzen до сих пор в значительной степени и основывались на визуальных средствах, на этот раз большую роль играет словесное искусство, хотя, оставаясь верными нашим принципам, мы будем и дальше развивать наш собственный поэтико-визуальный театральный язык», — объясняет режиссер.

«Гуманитарию вроде меня было довольно сложно представить, каково было работать на фабрике сто лет назад.

Однако, когда я вошел в здание мануфактуры, меня охватило сильное чувство: что-то среднее между благоговением и ужасом. Это сразу прочистило мне мозги.

Я начал понимать, что значит быть винтиком этой гигантской машины, принадлежать к прихожанам этого шумного собора. И я еще более взволнован, потому что мы рассказываем нашу историю прямо там, где она когда-то происходила, в заброшенном фабричном корпусе, который сам является воплощением масштабности, зрелищности и драматизма», — поделился сокровенным драматург Михкель Сеэдер.

Спектакль Sitsi silentium можно посмотреть с 14 по 28 августа в одном из цехов Балтийской мануфактуры.

Как уже упоминалось, в главном корпусе Балтийской мануфактуры можно было видеть и экскурсантов с гидами. Именно такую экскурсию, предложенную архитектурным мероприятием Open House Tallinn 2021, я выбрала из множества других. Очень хотелось побывать внутри краснокирпичного монстра, тем более, что я и писала о нем, и фотографировала, и с конкурсом проектов читателей знакомила.

Кому пришло в голову проводить экскурсии в закрытых для публики помещениях - заводах, театрах, посольствах? Это же страшно интересно!

Open House – это международная серия мероприятий, цель которых – познакомить публику с интересными общественными зданиями, частными домами, строящимися объектами, а также офисными и производственными зданиями в конкретном городе. Open House проходит более чем в 40 городах мира, в том числе в Лондоне, Нью-Йорке, Хельсинки, Мельбурне, Барселоне, Тель-Авиве, Цюрихе. Архитектурное мероприятие Open House, впервые проведенное в Лондоне в 1992 году, к настоящему времени распространилось на пять континентов, и в каждой стране в качестве гидов выступают волонтеры.

Экскурсию по пустым цехам Балтийской мануфактуры провел один из интереснейших таллиннских гидов Эдуард Кольхоф. Профессиональный реставратор, работавший в свое время в нарвском Департаменте охраны памятников, знаток Каламая и деревянной архитектуры, во время экскурсии по Балтийской мануфактуре он большей частью слушал, чем говорил. Дело в том, что на экскурсию записались люди, в разные годы работавшие на фабрике, и экскурсия превратилась в поток их воспоминаний, и это было прекрасно.

Как молоды мы были...

Мужчины и женщины средних лет ходили по гулким помещениям, где гуляли сквозняки, и вспоминали молодость. На стенах можно было разглядеть обрывки плакатов и объявлений советского времени. В помещении заводской столовой Эдуард обратил наше внимание, что на чугунных колоннах, подпирающих сводчатый потолок, есть клеймо: «Двигатель Ревель». Нашлись и бобины с нитками, и работавшие на прядильных станках женщины тут же пустились в воспоминания...

А вообще, совершенно правы деятели искусств: Балтийская мануфактура при всей своей самодостаточности просто жаждет театральных представлений, концертов, выставок. Будет ли кипеть в отреставрированных стенах творческая жизнь? Пока мы лишь знаем, сколько квадратных метров жилой площади здесь построят.

Напомним, развитием Балтийской мануфактуры занимается Hepsor Kinnisvara в сотрудничестве с Tolaram Group, и, как уже отмечалось, осенью начнется второй этап развития квартала. По словам Хенри Лакса, члена правления Hepsor, еще до начала строительных работ они хотят открыть эту уникальную территорию для общественности и жителей города.

«Чем больше захватывающих событий будет происходить в квартале Мануфактуры, тем лучше, — сказал Лакс. – Исторические здания и помещения здесь настолько разнообразны, что, безусловно, многим было бы интересно увидеть их подлинный облик еще до начала строительства».

Сотрудничество Hepsor и Tolaram Group началось с создания жилого комплекса «Яблоневый сад» - Sitsi Õunaaed, который стал первым этапом в развитии квартала. Строительство нового жилого квартала начнется осенью и будет вторым этапом застройки квартала, в ходе которой построят два жилых дома на 160 квартир. На третьем этапе историческое здание фабрики превратится в огромный дом на 350 квартир и с 6000 квадратных метров бизнес-площадей, кроме того, в квартале появятся детский сад, парки и игровые площадки.